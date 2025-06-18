Понад 8,6 тис. засуджених мобілізувалися. Військові кажуть, що це ефективно, - заступник міністра юстиції Пікалов
Вже понад 8 600 засуджених мобілізувалися або уклали контракти із Силами оборони України.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов.
"Люди, які засуджені - це теж громадяни України, які можуть відчувати подібні прагнення. Вони теж хочуть брати участь у відсічі збройній агресії. Але у них не було такої можливості через законодавчі обмеження. І коли було внесено зміни в законодавство – це дало можливість цим людям взяти участь в захисті Батьківщини", - пояснив він.
За словами Пікалова, багато військових підрозділів звертаються щодо рекрутингу цієї категорії осіб.
"Станом на зараз мобілізувались або уклали контракти більше 8 600 осіб. І ще понад тисяча заяв перебуває на розгляді. І деякі дуже відомі і ефективні бригади, навіть окремі батальйони (1 ОШБ Да Вінчі) та полки (225 ОШП) формуються саме з людей, яким змінена міра покарання. З того, що я чую від військових, ці люди себе дуже ефективно проявили", - розповів заступник міністра.
У Мін'юсту немає даних щодо кількості СЗЧ серед колишніх ув'язнених, як мобілізувалися.
"Але переконаний, що у нас би точно не було такого позитивного фідбеку від військових і такої зацікавленості, якщо б йшлося про якісь численні випадки. Думаю, що більшість себе гарно проявили", - додав він.
Повний текст інтерв'ю із заступником міністра юстиції Євгеном Пікаловим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- а чому нема - не цікавились , чи просто цифра не зручна ...?