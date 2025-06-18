УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9024 відвідувача онлайн
Новини Колишні засуджені в ЗСУ Мобілізація увя’знених
2 402 6

Понад 8,6 тис. засуджених мобілізувалися. Військові кажуть, що це ефективно, - заступник міністра юстиції Пікалов

Скільки в’язнів мобілізували в Україні. Дані Мін’юсту

Вже понад 8 600 засуджених мобілізувалися або уклали контракти із Силами оборони України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

"Люди, які засуджені - це теж громадяни України, які можуть відчувати подібні прагнення. Вони теж хочуть брати участь у відсічі збройній агресії. Але у них не було такої можливості через законодавчі обмеження. І коли було внесено зміни в законодавство – це дало можливість цим людям взяти участь в захисті Батьківщини", - пояснив він.

За словами Пікалова, багато військових підрозділів звертаються щодо рекрутингу цієї категорії осіб.

Також читайте: До лав ЗСУ можуть долучитись до 30% засуджених, - Мін’юст

"Станом на зараз мобілізувались або уклали контракти більше 8 600 осіб. І ще понад тисяча заяв перебуває на розгляді. І деякі дуже відомі і ефективні бригади, навіть окремі батальйони (1 ОШБ Да Вінчі) та полки (225 ОШП) формуються саме з людей, яким змінена міра покарання. З того, що я чую від військових, ці люди себе дуже ефективно проявили", - розповів заступник міністра.

У Мін'юсту немає даних щодо кількості СЗЧ серед колишніх ув'язнених, як мобілізувалися.

"Але переконаний, що у нас би точно не було такого позитивного фідбеку від військових і такої зацікавленості, якщо б йшлося про якісь численні випадки. Думаю, що більшість себе гарно проявили", - додав він.

Повний текст інтерв'ю із заступником міністра юстиції Євгеном Пікаловим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Ув’язнені за особливо тяжкі злочини не мають права долучатись до ЗСУ, - Кримінально-виконавча служба

Автор: 

Мін’юст (1630) в’язні (339) мобілізація (3228)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пікалов вже заступник міністра? А Кошового він вже мобілізував? 🧐😁
показати весь коментар
18.06.2025 12:24 Відповісти
У Мін'юсту немає даних щодо кількості СЗЧ серед колишніх ув'язнених, як мобілізувалися. Джерело: https://censor.net/ua/n3558564
- а чому нема - не цікавились , чи просто цифра не зручна ...?
показати весь коментар
18.06.2025 12:25 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 12:40 Відповісти
І уже більше половини загинуло, безвісти і у СЗК. Москаль Пікалов (а скоріше маланєц) у курсі.
показати весь коментар
18.06.2025 12:54 Відповісти
Колишній тягнисраківський голова Тернопільської облради ще не подавав заяви?
показати весь коментар
18.06.2025 12:44 Відповісти
їх місця зайняли коригувальники та палії релейних шаф і пікапів. При чому на одне місце мобілізованого у ЗСУ припадає вже по три маладагвардєйца.
показати весь коментар
18.06.2025 17:53 Відповісти
 
 