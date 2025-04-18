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5 спецСИЗО и колоний создали для экстрадированных чиновников в Украине, - СМИ. ФОТО

В Украине подготовлено пять специализированных СИЗО и колоний для содержания экстрадированных лиц - они расположены на безопасном расстоянии от зоны боевых действий и имеют обновленную инфраструктуру.

Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.

Учреждения находятся на территории Черновицкой, Львовской и Закарпатской областей.

Согласно фотографиям, которые обнародовало издание, можно увидеть обновленные помещения, в частности комнаты, кухни и санузлы.

В этих учреждениях уже создано более тысячи мест для содержания осужденных в соответствии с международными обязательствами Украины в сфере защиты прав человека.

В каждом случае экстрадиции Украина будет предоставлять подтверждение, что лицо будет находиться именно в одном из этих учреждений. Кроме того, соответствующие работы уже начаты или вскоре будут завершены еще в шести таких учреждениях, пишет издание.

Также смотрите: В Украину экстрадировали военного, подозреваемого в совершении ДТП на Киевщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

СпецСИЗО для чиновников создали в Украине
СпецСИЗО для чиновников создали в Украине
СпецСИЗО для чиновников создали в Украине
СпецСИЗО для чиновников создали в Украине

Автор: 

колония (421) СИЗО (1362) экстрадиция (566)


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Топ комментарии
+23
У підвалах Торецька треба тримати цю гидоту.
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18.04.2025 11:07
+15
Зе для себе і своїх дуже стирається...
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18.04.2025 11:09
+10
В санаторії у мене хужа кімната була...
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18.04.2025 11:11
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У підвалах Торецька треба тримати цю гидоту.
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18.04.2025 11:07 Ответить
які "екстрадовані чиновники"?

зе-ка він має бути зе-ка !

.
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18.04.2025 11:15 Ответить
Іначе не віддадуть. Європейці переживають за них.
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18.04.2025 11:38 Ответить
Зе для себе і своїх дуже стирається...
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18.04.2025 11:09 Ответить
В санаторії у мене хужа кімната була...
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18.04.2025 11:11 Ответить
комарницький, тупицький, одарченко, дмитрук, фірташ, арестович, трубіцин, шахов, шевченко та інша монако-віденсько-дубайська вже купила квитки до України?
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18.04.2025 11:13 Ответить
Це все не на часі, коли військові воюють/сплять у норах, у підвалах, в розбитих домівках!
Ой, не на часі...
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18.04.2025 11:15 Ответить
А для активістів, журналістів та політичних опонентів створили чи це вони і є?!?!
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18.04.2025 11:16 Ответить
це тупе відмивання коштів...Не зроблено "приватного простору", в наявності двоповерхові ліжка. Це протирічіть вимогам ЄС до утримання в'язнів. Таким чином це не просто відмивання грошей а ще й цілеспрямовано на те щоб ніякої екстрадиції не відбулось
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18.04.2025 11:19 Ответить
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18.04.2025 11:22 Ответить
Это не спецСІЗО, а какие то четырех четырехзвездочные спец отели
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18.04.2025 11:27 Ответить
а что так много?... с Паши начинать будут???
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18.04.2025 11:33 Ответить
Ну аякже? Чинуші повинні утримуватись в безпеці та з євроремонтом, мля...
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18.04.2025 11:50 Ответить
..ооо!! дождались.. это антикоррупционная тюрьма.. такая же иммитация как и сап, набу, дбр и антикор суд.. Нам ******..
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18.04.2025 11:51 Ответить
4мо для зешобла побудував? в майбутньому ************
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18.04.2025 12:15 Ответить
А хто в цих санаторіях сидітиме, якщо судді всіх відпускають?
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18.04.2025 12:28 Ответить
Патріоти та опозиціонери влади! "Корупційні" справи проти опонентів, татаров за вказівкою єрмака добре навчився фальсіфікувати! А сравжні корупціонери будуть, як максимум на своїх віллах та маєтках, під нічним наглядом строк відбувати! 🤬
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18.04.2025 12:39 Ответить
и кошти на це знайшли
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18.04.2025 12:37 Ответить
спонсори ?
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18.04.2025 15:03 Ответить
 
 