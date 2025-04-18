5 спецСИЗО и колоний создали для экстрадированных чиновников в Украине, - СМИ. ФОТО
В Украине подготовлено пять специализированных СИЗО и колоний для содержания экстрадированных лиц - они расположены на безопасном расстоянии от зоны боевых действий и имеют обновленную инфраструктуру.
Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.
Учреждения находятся на территории Черновицкой, Львовской и Закарпатской областей.
Согласно фотографиям, которые обнародовало издание, можно увидеть обновленные помещения, в частности комнаты, кухни и санузлы.
В этих учреждениях уже создано более тысячи мест для содержания осужденных в соответствии с международными обязательствами Украины в сфере защиты прав человека.
В каждом случае экстрадиции Украина будет предоставлять подтверждение, что лицо будет находиться именно в одном из этих учреждений. Кроме того, соответствующие работы уже начаты или вскоре будут завершены еще в шести таких учреждениях, пишет издание.
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зе-ка він має бути зе-ка !
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Ой, не на часі...
спецотели