Новини Платні камери в СІЗО
3 379 11

Минулого року платні камери в СІЗО принесли понад 16 млн грн доходів, - заступник міністра юстиції Пікалов

Платні камери в СІЗО. Скільки коштів принесли в бюджет

У низці слідчих ізоляторів України планують відкрити платні камери. Водночас окремих камер для міністрів, депутатів чи суддів не буде.

Про це розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На сьогодні платні камери з поліпшеними умовами тримання осіб, взятих під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України користуються попитом на 93%. Загалом станом на травень в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України функціонує 83 платні камери на 201 ліжко-місце", - поінформував він.

За словами Пікалова, відкриття платних камер заплановано у слідчих ізоляторах міст Києва, Чернігова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу.

"У 2024 році за платні послуги з надання місць у платних камерах отримано доходи в сумі 16 374,1 тис. гривень, найбільш отримали коштів Київський СІЗО – 7 779,9 тис. гривень, Одеський СІЗО – 1 680,7 тис. гривень та Львівська УВП (№ 19) – 1 050,0 тис. гривень.

Читайте також: Понад 8,6 тис. засуджених мобілізувалися. Військові кажуть, що це ефективно, - заступник міністра юстиції Пікалов

Протягом січня-квітня 2025 року за платні послуги з надання місць у платних камерах отримано 6 223,4 тис. гривень, серед яких найбільші доходи в Київському СІЗО – 2 673,0 тис. гривень та Одеському СІЗО – 770,0 тис. гривень", - додав заступник міністра.

Водночас, зауважив він, окремих камер для міністрів, депутатів чи суддів немає.

"Я можу допускати, що є якісь корупційні прояви. Але підрозділи внутрішньої безпеки для того і створені, щоб це виявляти і з цим явищем боротись", - підсумував заступник голови Мін'юсту.

Повний текст інтерв'ю із Євгеном Пікаловим доступний за посиланням.

Читайте: 5 спецСІЗО та колоній створили для екстрадованих чиновників в Україні, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Мін’юст (1630) СІЗО (740)
Топ коментарі
+4
Аху@ть які великі бабки! Дональд Трамп заздрить таким прибуткам і вже хоче перейняти досвід.
18.06.2025 13:03 Відповісти
+3
Одна ***** МСЕКівська, сумнозвісна Крупа, наколядувала в рази більше. Та й вся її сімейка "весела". Може не там шукаєте доходи в казну?
18.06.2025 13:22 Відповісти
+3
а скільки шкоди принесли ці камери?
18.06.2025 13:33 Відповісти
Аби оманських наркоманів знищили ! Тоді будь які реформи стануть можливими
18.06.2025 12:58 Відповісти
їм поки що в буцигарні прогули ставлять, до пори до часу .
18.06.2025 13:25 Відповісти
щось мало ... мабуть ув'язнені кешом більше заносять керівництву колоній та через них цьому Пікалову - посіпаці зеленої шмарклі чотирижди ухилянта
18.06.2025 13:01 Відповісти
Аху@ть які великі бабки! Дональд Трамп заздрить таким прибуткам і вже хоче перейняти досвід.
18.06.2025 13:03 Відповісти
торгують наркотою прямо з камер..
18.06.2025 13:35 Відповісти
Подкиньте эту идею Трампу !!!!!
И он станет самым богатым человеком в мире - Америка это страна с огромным числом веков
А можно делать камеры - три звезды
А можно даже 5 звезд
Поставить в камере джакузи ,например
И тогда камера будет приносить доходов больше
Чем производство ракет
Какие все- таки украинские коррупционеры изобретательные
Для себя любимых - так постарались
Заранее......
Респект!!!!!
18.06.2025 13:08 Відповісти
в камеры еще можно телочек (бычков) возить и дурь разных видов в ассортименте, еще больше будет грошей.
18.06.2025 13:18 Відповісти
Одна ***** МСЕКівська, сумнозвісна Крупа, наколядувала в рази більше. Та й вся її сімейка "весела". Може не там шукаєте доходи в казну?
18.06.2025 13:22 Відповісти
а скільки шкоди принесли ці камери?
18.06.2025 13:33 Відповісти
Так ну з платними злочинами теж працює, вкрав десять мільйонів з бюджету, поділився і гуляєш, не поділився сидиш в платному СІЗО.
18.06.2025 16:20 Відповісти
Берём калькулятор и считаем.Вся тюремная система Украины рассчитана на 300тысяч койко мест.А в Украине только одних ухилянтов насчитали 6 МИЛЛИОНОВ.А ещё СЗЧешники.А ещё отказники.А ещё обычный криминал.ИТОГО в тюрьмы надо посадить 7-8 миллионов человек.Та во всем мире нет столько тюрем.Даже один миллион арестантов невозможно держать в тюрьмах.А Украина собирается посадить 7-8 миллионов человек
20.06.2025 12:00 Відповісти
 
 