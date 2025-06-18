Минулого року платні камери в СІЗО принесли понад 16 млн грн доходів, - заступник міністра юстиції Пікалов

У низці слідчих ізоляторів України планують відкрити платні камери. Водночас окремих камер для міністрів, депутатів чи суддів не буде.

Про це розповів заступник міністра юстиції Євген Пікалов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На сьогодні платні камери з поліпшеними умовами тримання осіб, взятих під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України користуються попитом на 93%. Загалом станом на травень в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України функціонує 83 платні камери на 201 ліжко-місце", - поінформував він.

За словами Пікалова, відкриття платних камер заплановано у слідчих ізоляторах міст Києва, Чернігова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рогу.

"У 2024 році за платні послуги з надання місць у платних камерах отримано доходи в сумі 16 374,1 тис. гривень, найбільш отримали коштів Київський СІЗО – 7 779,9 тис. гривень, Одеський СІЗО – 1 680,7 тис. гривень та Львівська УВП (№ 19) – 1 050,0 тис. гривень.

Протягом січня-квітня 2025 року за платні послуги з надання місць у платних камерах отримано 6 223,4 тис. гривень, серед яких найбільші доходи в Київському СІЗО – 2 673,0 тис. гривень та Одеському СІЗО – 770,0 тис. гривень", - додав заступник міністра.

Водночас, зауважив він, окремих камер для міністрів, депутатів чи суддів немає.

"Я можу допускати, що є якісь корупційні прояви. Але підрозділи внутрішньої безпеки для того і створені, щоб це виявляти і з цим явищем боротись", - підсумував заступник голови Мін'юсту.

Повний текст інтерв'ю із Євгеном Пікаловим доступний за посиланням.

