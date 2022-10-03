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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1063) гражданство (1281) СБУ (18685) Львов Богдан (28)

СБУ подтвердила российское гражданство у заместителя председателя Верховного суда Львова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов

Сегодня Богдан Львов должен быть уволен с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 3 октября, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный Суд, что по результатам проверки установлено, что Львов Богдан Юрьевич (дата рождения 28 сентября 1967, место рождения - город Запорожье) получил паспорт гражданина российской федерации № 4512799636 от 17.10.2012, который продлен Львовом Б. Ю. вместо паспорта утратившего силу гражданина российской федерации № 4598589684 от 22.07.1999.

Также Львов Б.Ю. по данным налогового реестра российской федерации получил налоговый номер 774319527956, содержащийся в реестре сделок по недвижимому имуществу РФ, в отношении квартиры по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88. Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б.Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров России. Также в СБУ сообщили, что проверка указанных данных продолжается, о ее результатах будет доложено дополнительно", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зампредседателя Верховного суда Львов заявляет, что полиграф подтвердил отсутствие у него российского гражданства и паспорта. ДОКУМЕНТ

В ВС напомнили, что сегодня в 12.00 состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова Б. Ю. с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
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Топ комментарии
+33
А що поліграф? Виявилось, то не машина, а Шаріков? 🤔😁
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03.10.2022 13:04
+33
..чим займалося за неслабі бюджетні кошти СБУ та інші "профільні спеціалісти" до 2022го року?
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03.10.2022 13:07
+30
Держава ще й досі платить йому 300 тис. зарплати?
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03.10.2022 13:16
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Правила форума Совет форумчан
Експердів-графологів - "на мило"!
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03.10.2022 13:03 Ответить
Арештувати всіх причетних до підробного заключення поліграфологів.
Чому цим займаються журналісти, а не спец служби? Скільки такої агентури ще?!?
Де арешти і конфіскація?
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03.10.2022 13:52 Ответить
Не прошло и 7 -ми месяцев ,КРОВАВЕЙШЕЙ АДСКОЙ ВОЙНЫ ,РАШИСТСКИХ САДИСТОВ‼️ А ОСТАЛЬНЫЕ ИХ ТЫСЯЧИ ⁉️⁉️⁉️Труханов , ******** , партия шариковых и ………… в Одессе 🇷🇺💩⁉️Когда СБУ ВОЗГЛАВЯТ ГЕРОИ КОМАНДИРЫ "Азова", прошедшие кровавую мясорубку , только тогда можно будет доверять ‼️БАКАНОВО С НАУМОВЫМ КЫШНУЛИ ,для того , чтобы пар спустить ну и продолжают в том же духе
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03.10.2022 14:48 Ответить
Поліграфа Поліграфія забрав свої діаграми взад, але дєньгі судді не повернув 😂
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03.10.2022 13:57 Ответить
А що поліграф? Виявилось, то не машина, а Шаріков? 🤔😁
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03.10.2022 13:04 Ответить
Поліграф то він переплутав з принтером, на якому довідку друкували.
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03.10.2022 13:20 Ответить
ой, та що тільки не намалюєш за певні гроші..., мені цікаво, а чому сбу так довго чекало...
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03.10.2022 13:57 Ответить
вгадали!
саме Шаріков своєю шариковою ручкою і малював стройні діаграми відповідей "його честі" судді

це вам не червонці малювати, між іншим... 😂
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03.10.2022 14:01 Ответить
так може і не було ніякого поліграфа? це він так сказав як і те що заперечує наявність паспорта. а ще б було цікаво переглянути справи які він вів і в чию користь судив.
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03.10.2022 13:57 Ответить
а публікували сьогодні що?
кардіограми?
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03.10.2022 14:03 Ответить
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03.10.2022 13:07 Ответить
..чим займалося за неслабі бюджетні кошти СБУ та інші "профільні спеціалісти" до 2022го року?
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03.10.2022 13:07 Ответить
обилечивали бизнес и дружили с бандитами
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03.10.2022 13:11 Ответить
Свої паспорти ерфії певно продовжувало.
А співмешканця радника буданова гогилашвілі на наявність паспорта ерефії перевірити слабо
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03.10.2022 13:23 Ответить
Я б з задоволенням подивився онлайн його страту.
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03.10.2022 13:10 Ответить
Святий Поліграф! Не може бути!
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03.10.2022 13:11 Ответить
Сучька *********** сливал!!!расстрел!и всех выродков изгнать в БОМЖЫ!!!Только недо Умственно храмой не поверит что все СУДЬЙ ***** ПРОВОРАВАВШИЕСЯ!!!!
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03.10.2022 13:12 Ответить
Скільки можна вже з цим п#даром возитись?
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03.10.2022 13:15 Ответить
Там таких , как ГРЯЗИ🇷🇺💩‼️Вспомните , как они охотно💵💷💶💰отмазывают ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ-РАШИСТОВ , корректировавших огонь по ЗСУ,КОЛЛАБОРАНТОВ ВСЕХ МАСТЕЙ ‼️Забывали забрать паспорта и одевать браслеты на гнид‼️
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03.10.2022 14:58 Ответить
......як зненацька.....
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03.10.2022 13:16 Ответить
Держава ще й досі платить йому 300 тис. зарплати?
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03.10.2022 13:16 Ответить
не держава, а платники податків
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03.10.2022 13:19 Ответить
Йому ще й пенсія буде чималенька.
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03.10.2022 13:19 Ответить
Ну і як СБУ могла таке про*бати раніше?
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03.10.2022 13:19 Ответить
Ну як зрадник України та агент фсб, сірий кардинал сбу Наумов міг "********" ще одного законсерваваного любителя руzzкага мира у Верховному суді?
Питання скоріше риторичне...
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03.10.2022 13:44 Ответить
Пропали грошики на поліграфі
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03.10.2022 13:19 Ответить
Як я зрозумів поліграф теж продажний?
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03.10.2022 13:19 Ответить
вінтажний. На лампах.
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03.10.2022 13:21 Ответить
так за це не просто потрібно з посади звільняти, за це потрібно з суддів звільняти нахрен без пенсії, і навіть громадянства полишати.
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03.10.2022 13:21 Ответить
Якби не незалежні журналісти, які попрацювали достойно, то б СБУ і далі робила вигляд, що нічого страшного. А так проти фактів не попреш та й не було б зайвим СБУ перевірити чи цей тип не рашинський агент.
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03.10.2022 13:23 Ответить
СБУ нехай би краще лейтенантом бакановим, його протеже наумовим та призначенцями наумова зайнялося б.
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03.10.2022 13:26 Ответить
**** мразь ненавижу. Дайте за горло подержать
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03.10.2022 13:27 Ответить
ВСІ СУДДІ-*********!! ПОГОЛОВНО..
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03.10.2022 13:32 Ответить
Ну знайщи і далі що? В Україні працює принцип єдиного громадянства, а це означає що він перед державою Україна та їїзаконами є лише громадянином України. Будь в нього хоч 10 паспортів, хоч три російські, хоч паспорт Альфацентаври з сузіря Касіопеї - у відносинах з Україною він є тільки громадянином України. Точка. А всі ці викривання то для лохторату, щоб було про шо в курилці на роботі потриндіти.
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03.10.2022 13:34 Ответить
Шта?
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03.10.2022 13:55 Ответить
Але чому ж тоді він заперечує?
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03.10.2022 13:59 Ответить
Бо хоче і може.
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03.10.2022 15:24 Ответить
Шановний Дмитро, Ви юрист? Тому повинні знати положення Конституції , згідно чого: поки що підставою для втрати громадянства України є:
добровільне набуття громадянства іншої країни повнолітнім громадянином України.
А якщо він обіймав посуду судді, використовуючи неправдиві довідки, обман, це вже інші дії, за які можна знайти відповідні статті карного кодексу.
Кожного суддю в Україні можна саджати за їх дії. Від перевищення повноважень, хабарництва, до інших корупційний дій
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03.10.2022 14:06 Ответить
І чому,на вашу думку,СБУ не вдається до порушення кримінальної справи проти цього судді ?
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03.10.2022 14:53 Ответить
На мою думку, це як було прислів"я "лєнін і партія блізнєци братья"
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03.10.2022 16:07 Ответить
Ніт. Вчіть матчастину. КУ якраз прямо говорить, що позбавити громадянства України громадянина України ніяк не можна.
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03.10.2022 15:25 Ответить
Це б довелося позбавляти громадянства цілими районами на Закарпатті й Буковині 😏
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03.10.2022 19:43 Ответить
Бидло не знає,що набуття громадянства РФ,-не злочин.
А от те,що СБУ не порушує кримінальну справу щодо неповідомлення суддею факту отримання другого громадянства ,те,що суддя не звільняється в судовому порядку,з наведенням доказів провини,- справді цікаво.
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03.10.2022 14:50 Ответить
Доказ провини то таки не статейка від дурналістів, а рішення суду. Якось так. Дурний він без законного рішення суду складати повноваження.
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03.10.2022 15:28 Ответить
в тюрму скотиняку !
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03.10.2022 13:34 Ответить
когда надо, находится все. осталось понять одно - кому это надо?
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03.10.2022 13:36 Ответить
и кому надо чтобы не находилось до сейчас. (и почему не находилось - вроде всякие чиновники по-закону обязаны всякие проверки проходить перед тем как начинать тырить гос бабло, а после всяческих "граждан рф" на постах министра обороны и подобного все это как-то очень тухло пахнет)
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03.10.2022 14:14 Ответить
На роже написано . Откормленная и тупая .
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03.10.2022 13:37 Ответить
Да у нього є дочка 20 років теж громадянка росії .
Має свою квартиру. Має авто та права , які
отримала там же. До червня сиділа в Москві,
а потім сканала в Дубаї. Там життя дешевше.
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03.10.2022 13:37 Ответить
на гілляку його
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03.10.2022 13:39 Ответить
Так ЗЕлений забере в нього громадянство України, чи "ета наши люді"?
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03.10.2022 13:41 Ответить
Походу полиграф не поделился.
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03.10.2022 13:44 Ответить
Позбавити громадянства кацапську потвору і всіх виплат по утриманню за (вислугу) на ворога та обміняти на наших захисників.
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03.10.2022 13:44 Ответить
tobto ya pratsyuyu i prynoshu prok lyudstvu, i meni nema vyslugy, a vin yakos osoblyvo vyslyshyv sobi yakus vyslugu?
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03.10.2022 14:27 Ответить
Хто його туди впихав? Випхнути! за компавшку.
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03.10.2022 13:48 Ответить
Тю. А як же поліграф? Жирна,брехлива свиня вже сьогодні хотіла йти виконувати свої обовязки.
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03.10.2022 13:52 Ответить
Напевне звільнять, за його місце вже давно занесли кому треба
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03.10.2022 13:54 Ответить
Негайно передати зарплату СБУшників за півроку журналістам РадіоСвобода.
Це жесть, а не спецслужба. Одне діло бурштинщиків та контрабанду кригувать, інше діло зрадників ловити, вигода різна
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03.10.2022 13:57 Ответить
Велика частина суддів--просто моральні продажні гниди. А що в нас СБУ? чому немає розслідувань по своєму летенанту,по запорізьких шахраях ,які ттиріли гуманітарку?Чи всі друзі зеленського.як і він сам--поза законом.
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03.10.2022 14:02 Ответить
там на кацапстане мобилизация вообще-то. как раз набирают таких. можно сразу на обмен как военнопленного. ну или сразу в пакет чтобы два раза не бегать.
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03.10.2022 14:07 Ответить
Ублюдок Львов работал СУДЬЕЙ. Вы можете представить себе такое его правосудие? Именем Украины? Имея российские гражданство? А ведь он такой не один! У нас немало судей имеют двойное гражданство, недвижимость в Европе, вклады в западных банках. Но СБУи государство Украин этого видеть не хотят.
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03.10.2022 14:07 Ответить
"Схемам" - респект!!!!!
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03.10.2022 14:15 Ответить
774319527956 податковий номер на сімку починається,щасливий значить )
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03.10.2022 14:17 Ответить
Там весь офіс презика з російськими паспортами.
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03.10.2022 14:19 Ответить
Мало того, что необходимо разбираться с судьей Львовым, так еще теперь благодаря общественности, необходимо разбираться с теми, кто его поставил на это место. Почему судья Львов имея гражданство страны, которая напала на Украину и пытается уничтожить Украину, убивает ее жителей, судит именем Украины ее граждан. Кто конкретно не проверил, допустил это. Как так можно было допустить это. Теперь с эти Львов, немедленно выгнать и судить. В счет пенсии не должны входить незаконные начисления, ведь в свое время он заявит, что был на государственной службе и потребует определенную, большую пенсию. А у судей она большая, пребольшая. Хоть это раз не ублажайтесь
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03.10.2022 14:23 Ответить
Його треба негайно заарештувати та обміняти на полонених азовців. За таку жирну рибу пуйло мінімум 100 людей віддасть.
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03.10.2022 14:23 Ответить
good bye
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03.10.2022 14:24 Ответить
Ого, его во Львове разовут на части! ))
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03.10.2022 14:26 Ответить
звільнення і це все?
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03.10.2022 14:30 Ответить
Самий ліпший Поліграф це МЛИНОК і його яйця.
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03.10.2022 14:46 Ответить
це резидент фсб
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03.10.2022 14:51 Ответить
чим займалось СБУ стільки років що данний тип займав високі державні посади???
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03.10.2022 14:56 Ответить
Что-то этот судья на Сивохо похож как две капли
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03.10.2022 15:20 Ответить
Наївне питання. Чи сяде той, хто мав перевірити його громадянство перед заняттям цим хряком своєї посади?
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03.10.2022 15:24 Ответить
Розстріляти гниду разом з поплічниками.
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03.10.2022 15:39 Ответить
Дружина Інна Ровдо (Львова) - народилася в Москві,
має громадянство Росії.

Донька - Анна Львова.

За даними проєкту Автомайдану Prosud станом на вересень 2022 року також має громадянство Російської Федерації
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03.10.2022 15:53 Ответить
Да со всего этого суда начинать надо было, знали они это, з паспорт итд! И за квартиру в Москве. Дайте борзым кацапским репортёра в том городе задание и бабла, они базу данных жилья взорвут по хохлам в столице! Мы упадем тут от фактов в глубокий запой! Ленинградское шоссе--- элита жилья давняя. Там квартирки ещё пять лет назад от 25 лямов руб 1-комн, как с куста! Хлопцы--- мы все просрали!
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03.10.2022 16:06 Ответить
 
 