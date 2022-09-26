Довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою, - заступник голови Верховного суду Львов. ДОКУМЕНТ
Заступник голови Верховного суду Богдан Львов, у якого журналісти виявили паспорт РФ, заявив що довідка про отримання паспорту громадянина РФ - фальшивка.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Напевно, ви знаєте, що нещодавно вийшло "розслідування" програми "Схеми" про те, що в мене нібито є російське громадянство. Як докази в "розслідуванні" наводяться різні документи та форми, нібито заповнені мною. У тому числі й форма, яку я прикріплюю до цього поста. А тепер – УВАГА! Подивіться на дату заповнення цієї форми: 26 жовтня 2012 року. І найцікавіше: форма саме такого зразка була затверджена в рф лише через місяць - 30 листопада 2012 року (наказ ФМС # 391). А введена в дію взагалі 27 травня 2013 року. Тобто, простими словами: на момент нібито заповнення цієї форми, самої форми ще не існувало в природі. Вона, судячи з усього, прибула з майбутнього) Не сперечаюся, підробка якісна, проте, диявол криється в деталях, і таких деталей там ще достатньо", - пояснив Львов.
За словами судді, він не виключає, що журналістів "Схем" могли використовувати "в темну", просто "зливши" їм якісну фальшивку".
"Однак, подібні атаки на суддів з використанням медіа та підроблених фактів, я вважаю не просто неприпустимими, а такими, що несуть загрозу незалежності всієї судової гілки в цілому. Хтось вирішив, що може тиснути на суддів за допомогою журналістів. Так не буде. Мною ухвалено рішення з цього питання зробити звернення на ім'я Президента Володимира Зеленського. Також я найближчим часом обговорюватиму це питання з представниками західних демократичних інститутів та з конгресменами США. У питаннях захисту честі та гідності, а також незалежності судової системи я піду до кінця!" - підсумував Львов.
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
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разница лишь в том, что для суда это не будет являться доказательством......
Та візьміть і за допомогою здорового глузду проведіть впізнання по фото на тому бланку? Якщо діяти "якимось чином" то скільки тисяч людей буде схоже на те зображення? Так само і з почерком. Хіба, що то халтурна підробка де всі літери будуть однакові (бо насправді вони у нас різні). Чи знали Ви, що по оригіналу можна встановити час коли був здійснений напис? Чи знали Ви, що впродовж життя почерк змінюється і можна порівняти записи того судді зроблені в 2013 р. А те, що силу і кут тиску ні по фото ні по ксерокопії визначити неможливо? Це як відбитки пільців - можливо і з*явилися якісь квантові машини, що можуть підробити ту купу характерних й перемінних ознак - та я про них не чув.
Здогадайтеся чим закінчиться така "експертиза"?
Если правоохранительные органы и разведка выяснят, что у него есть гражданство россии, выданное с его согласия - тогда лишение статуса судьи и, козлины, обязательно дайте ему возможность смыться за границу!
Если же это - одна большая подстава, тогда инициаторов этого действа нужно тщательно проверить на предмет связи со спецслужбами россии. Потому что, если этот Львов, допустим, перешёл дорогу какому-нибудь пособнику Ермака, то его действительно могли подставить.
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.