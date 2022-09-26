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Довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою, - заступник голови Верховного суду Львов. ДОКУМЕНТ

львов,богдан

Заступник голови Верховного суду Богдан Львов, у якого журналісти виявили паспорт РФ, заявив що довідка про отримання паспорту громадянина РФ - фальшивка.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Напевно, ви знаєте, що нещодавно вийшло "розслідування" програми "Схеми" про те, що в мене нібито є російське громадянство. Як докази в "розслідуванні" наводяться різні документи та форми, нібито заповнені мною. У тому числі й форма, яку я прикріплюю до цього поста. А тепер – УВАГА! Подивіться на дату заповнення цієї форми: 26 жовтня 2012 року. І найцікавіше: форма саме такого зразка була затверджена в рф лише через місяць - 30 листопада 2012 року (наказ ФМС # 391). А введена в дію взагалі 27 травня 2013 року. Тобто, простими словами: на момент нібито заповнення цієї форми, самої форми ще не існувало в природі. Вона, судячи з усього, прибула з майбутнього) Не сперечаюся, підробка якісна, проте, диявол криється в деталях, і таких деталей там ще достатньо", - пояснив Львов.

За словами судді, він не виключає, що журналістів "Схем" могли використовувати "в темну", просто "зливши" їм якісну фальшивку".

"Однак, подібні атаки на суддів з використанням медіа та підроблених фактів, я вважаю не просто неприпустимими, а такими, що несуть загрозу незалежності всієї судової гілки в цілому. Хтось вирішив, що може тиснути на суддів за допомогою журналістів. Так не буде. Мною ухвалено рішення з цього питання зробити звернення на ім'я Президента Володимира Зеленського. Також я найближчим часом обговорюватиму це питання з представниками західних демократичних інститутів та з конгресменами США. У питаннях захисту честі та гідності, а також незалежності судової системи я піду до кінця!" - підсумував Львов.

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

Читайте: НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовом

Довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою, - заступник голови Верховного суду Львов 01
Довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою, - заступник голови Верховного суду Львов 02
Довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою, - заступник голови Верховного суду Львов 03

Автор: 

паспорт (1152) росія (64958) Львов Богдан (35)


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Топ коментарі
+34
ПО моему у него по роже видно, что есть у росийский паспорт
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26.09.2022 16:36
+16
Воно знає коли була введена ця форма. Совпадєніє - не думаю. Значить точно паспорт отримував.
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26.09.2022 16:39
+16
откуда такие глубокие познания о формах и сроках введения? ))
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26.09.2022 16:40
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Кончений нитік. "тиснуть на судівську систему". Ти відчитуватись маєш перед народом по їхньому питанні, а не писати, що журналісти брехуни. Не було б підстав тебе б ніхто не чіпав. Підстави значить були
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26.09.2022 16:36 Відповісти
ПО моему у него по роже видно, что есть у росийский паспорт
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26.09.2022 16:36 Відповісти
100% викручується, шкода втратити "хлібне" місце
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26.09.2022 16:38 Відповісти
Паскуда
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26.09.2022 16:38 Відповісти
Воно знає коли була введена ця форма. Совпадєніє - не думаю. Значить точно паспорт отримував.
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26.09.2022 16:39 Відповісти
)) апередил на секунды
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26.09.2022 16:41 Відповісти
Не на секунди. На кілька місяців. Без машини часу не обішлося.
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26.09.2022 19:59 Відповісти
откуда такие глубокие познания о формах и сроках введения? ))
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26.09.2022 16:40 Відповісти
нічого цим не хочу сказати, але Гугл ще ніхто не відміняв
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26.09.2022 16:51 Відповісти
угу,вы еще из фсб предоставте справку,что отот клиент не гражданин рф
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26.09.2022 16:41 Відповісти
З таким феисом іму би десь смотрящим за общаком.
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26.09.2022 16:43 Відповісти
А ты настоящую справку покажи
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26.09.2022 16:43 Відповісти
А если найду...
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26.09.2022 20:00 Відповісти
не надо доказывать на страница СМИ - докажи в суде (ну судья ж... и уж точно должен знать порядок подачи исковых заявлений)))
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26.09.2022 16:44 Відповісти
Чрез деякий час і Путлер буде стверджувати що він не є громадянином Росії.
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26.09.2022 16:44 Відповісти
"Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что он сволочь" (с) Мастер и Маргарита. Нічого, журналісти-розслідувачі встановлять, як так вийшло, що лише УВАГА! всього за місяць це рило заповнило ще не затверджену форму. За місяць, Карл!
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26.09.2022 16:44 Відповісти
есть экспертиза почерка, которая и покажет, чья собака где насрала.......
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26.09.2022 16:44 Відповісти
Таку експертизи можна проводити лише з оригіналами документів...
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26.09.2022 18:08 Відповісти
не имеет значения - почерк он и в Африке почерк....
разница лишь в том, что для суда это не будет являться доказательством......
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26.09.2022 18:16 Відповісти
Наскільки Ви дотичні до криміналістики?
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26.09.2022 18:44 Відповісти
Можливо він дотичний до здорового глузду. Якимось же чином впізнають людину по її фото, а не тільки наживо.
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26.09.2022 18:53 Відповісти
Здоровим глуздом я усвідомлюю, що неможливо придбати квартиру у мацкві ( ще й "забути" вказати її в декларації), мати дружину громадянку рососії, заповнити бланк до його офіційного затвердження (бо фактично той бланк вже існував) і не бути в чомусь замазаним.

Та візьміть і за допомогою здорового глузду проведіть впізнання по фото на тому бланку? Якщо діяти "якимось чином" то скільки тисяч людей буде схоже на те зображення? Так само і з почерком. Хіба, що то халтурна підробка де всі літери будуть однакові (бо насправді вони у нас різні). Чи знали Ви, що по оригіналу можна встановити час коли був здійснений напис? Чи знали Ви, що впродовж життя почерк змінюється і можна порівняти записи того судді зроблені в 2013 р. А те, що силу і кут тиску ні по фото ні по ксерокопії визначити неможливо? Це як відбитки пільців - можливо і з*явилися якісь квантові машини, що можуть підробити ту купу характерних й перемінних ознак - та я про них не чув.
Здогадайтеся чим закінчиться така "експертиза"?
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26.09.2022 20:05 Відповісти
а жінка його росіянка і зараз в москві
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26.09.2022 16:46 Відповісти
А-ну скажи "паляниця"!
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26.09.2022 16:47 Відповісти
перевірте цього вилупка на детекторі.
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26.09.2022 16:48 Відповісти
Ніяких відмовок -- під білі рученьки і в цугундер.
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26.09.2022 16:49 Відповісти
А є такі хто довіряє нашим судам--я не знаю.
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26.09.2022 17:05 Відповісти
У нас правовое государство.
Если правоохранительные органы и разведка выяснят, что у него есть гражданство россии, выданное с его согласия - тогда лишение статуса судьи и, козлины, обязательно дайте ему возможность смыться за границу!

Если же это - одна большая подстава, тогда инициаторов этого действа нужно тщательно проверить на предмет связи со спецслужбами россии. Потому что, если этот Львов, допустим, перешёл дорогу какому-нибудь пособнику Ермака, то его действительно могли подставить.
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26.09.2022 17:07 Відповісти
Якось пригадалась сценка із комедійної передачки на ТБ совка 70-х під назвою "Кабачек 13 стульев", в якій сценарій був підлаштований під атмосферу польської аудиторії.
Так ось в одній із сцен пан Гімалайський попросив пана Директора про одну послугу: " Вьідайте мне справку, что я не женат...".
Так і тут із цим горе-суддею ситуація набирає 95-кварталівських відтінків.
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26.09.2022 17:13 Відповісти
А квартиру в Москві теж купиив по фальшивому паспорту?
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26.09.2022 19:16 Відповісти
Во времена Вихтара Хвидаровича ксиву Мавзолейну получали все подряд.... министры и их замы,прокуроры, судьи и прочие челдоны,а звания Звидарович давал с барского плеча Путлера пачками....быть лояльным к фюреру мавзолея и получать за єто нехилую Мзду...это был особый тренд... крысы путлера,я прав?😝😂😂
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27.09.2022 12:33 Відповісти
 
 