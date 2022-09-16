Заступник голови Верховного Суду Львов заперечує наявність у нього громадянства РФ: Звернувся до правоохоронних органів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Богдан Львов пов’язує поширення інформації про ймовірну наявність у нього російського громадянства з бажанням вивільнення посади голови Суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.
"15 вересня 2022 року в засобах масової інформації поширено відомості про нібито наявність у мене російського громадянства та можливий, у зв’язку з цим, вплив на розгляд судових справ. Водночас мені така інформація стала відома ще 13 вересня 2022 року під час інтерв’ю з журналістом. Ця інформація дійсності не відповідає та є "фейком", - наголосив суддя.
За словами Львова, громадянства Росії (як і паспорта та податкового номера) він не отримував та не має.
"Працюю суддею України майже 30 років. З квітня 2014 року очолюю касаційну інстанцію господарської юрисдикції. За ці роки судом розглянуто багато господарських справ: про стягнення великих сум (зокрема, з газпрому стягнуто більше 170 млрд. грн на користь України, міноборони росії відмовлено в стягненні з України більше 3 млрд. грн); із поверненням державі (в особі Фонду державного майна України, Міністерства оборони, "Укроборонпрому") від комерційних структур нерухомого майна, земельних ділянок, об’єктів військового призначення (зокрема, аеродрому під Києвом, шпиталю); задоволено багато різноманітних позовів органів прокуратури (у тому числі й САП), НАБУ до олігархічних груп тощо. Жодного випадку надання переваги росії чи пов’язаним з нею підприємствам не було", - продовжив він.
Львов пов'язує поширення інформації про ймовірну наявність у нього російського громадянства з бажанням вивільнення посади голови суду (примусово чи за власним бажанням), що "має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб".
"За таких обставин 15 вересня 2022 року, ще до поширення ЗМІ відповідної інформації, я звернувся з цього приводу з офіційною заявою до правоохоронних органів", - підсумував суддя.
Категорично засуджую агресію росії проти нашої країни та разом з іншими допомагаємо усіма можливими засобами ЗСУ перемогти ворога.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови Верховного Суду, очолює Касаційний господарський суд у його складі. Богдан Львов має російське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
вполне может быть про его гражданство - утка от москалей, именно чтобы посеять недоверие к власти и т.д.
оттуда же последние вбросы и про ПЦУ, и про вот гражданство российское якобы.
Йому і тут непогано було...
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-lvov-pasport-rf/32035330.html
а вы не думаете что это может быть спецоперация россиян против нашего верховного суда? они-то точно знают, есть у него гражданство или нет. и если бы было - опубликовали бы паспорт и подтвердили что он есть.
думаю, это москальская утка.
а украинцы ведутся как всегда.
Поставте +,якщо не довіряєте нашим суддям.
шапіто проти карабаса?
И хватит уже отвлекать внимание от Ермака. У Корбана "забрали гражданство", у Львова "нашли гражданство" - вы обмудки думаете, что народ забудет про Ермака? Тут вам не россия, заспамить людей всяким говном не получится (надеюсь).
"Радио Свобода" - это бренд, а работают там в каждой стране обычные люди с обычными человеческими особенностями и слабостями, не все из них могут быть абсолютно чистыми на руку, и не исключено, что им могли подсунуть сфальсифицированные данные, то есть "использовать вслепую", чтобы их руками надавить на неудобного человека, чтобы он был сговорчивее, или инициировать его устранение с должности.
У нас нынче, судя по всему, возможно всё, даже лишение гражданства, напрямую запрещённое Конституцией. А явного кремлёвского агента при этом не только не трогают, а и дают ему возможность делать, что захочется.
Якщо суддя дійсно співпрацював з НАБУ, то все ясно.
(бо підгрібається владою все що може заважати їм рукоблудити та красти з казни)
Такі справи, малята.
А шо, під шумок. Приписали громадянство окупанта і нехай відмазується.
Необходим КАРДИНАЛЬНЫЙ пересмотр и РЕФОРМИРОВАНИЯ основного института РЕСПУБЛИКИ - ГРАЖДАНСТВА!
Ничего страшного, если ГРАЖДАНСТВОМ в Украине будет обладать меньшинство, остальные ПОДДАНСТВОМ (с избирательными правами только на местном, миниципальном уровне самоуправления) или РЕЗИДЕНСТВОМ (вообще без избирательных прав).
Далеко не "каждая кухарка" способна разбираться в госуправлении и нести за это ответсвенность!
ГРАЖДАНСТВО без службы в АРМИИ (вне зависимости от пола) давать нельзя, а также людям неспособным (физически или психически) воевать за страну с оружием в рукам (только подданство или резиденство), гражданство должно трансформироваться в подданство автоматически при физической или психической немощи в старости или инвалидности (вне зависимости от былых заслуг и подвигов).
Все ГРАЖДАНЕ Украине уехавшие на ПМЖ в другую страну теряют ГРАЖДАНСТВО, но не ПОДДАНСТВО УКРАИНЫ (без права участия в политической жизни страны и права голоса на выборах, но всегда могут вернутся в страну и восстановить свое ГРАЖДАНСТВО)!
Потім буде заява, що йому надали москальське громадянство без його відома і згоди.
Антон Швець.
Липень 2022 рік.
Поки ми воюємо, українські судді продовжують діяти, як українські судді. Тобто вирішувати питання великих людей за невеличкий прайс.
Які це великі люди? Ні, не захисники України, звісно. Це Ігор Коломойський, людина, яка дуже себе показала під час війни. Наприклад, раділа, що рсн ввалила по Дніпровському аеропорту.
Це розповідь про спробу Коломойського «порєшать» в США через українські суди.
Для цього він використовує справу № 910/14224/20, яку ведуть судді Селіваненко В. П., Булгакова І. В та ЛЬВОВ Б. Ю.
Це та сама справа, стосовно якої я та деякі співробітники Посольства США були присутні у залі засідань Вищого Господарського суду до повномасштабного вторгнення.
Бо американська Феміда не може ігнорувати рішень українських судів.
Для цього Коломойський використав продажні суди перших інстанцій та свої контакти у Вищому Госпсуді, конкретно суддю Львова. Хоча Львов навіть не головуючий у цій справі, він особисто, під запис журналістів, вів справу, починав та завершував засідання, та давав пояснення.
Представники Коломойського виглядали у суді максимально нікчемно, хворіли на щось та миттєво одужували, якщо було потрібно.
Тому Верховний Суд справу Коломойського до розгляду не прийняв, бо не бажав пригати у прірву, і справу повернули назад до Вищого Госпсуду. Через це, у тому самому складі, справа буде знов розглядатися Львовим 12.07.2022.
Ця справа цілком штучна та розгляд її йшов з численними порушеннями.
Тому там і є постійний гість каклетних вечірок Коломойсього суддя Львов.
1. Все топ: коррупционеры, чиновники, бизнесмены, обнальщики, схемщики, решалы и т.п. имеют несколько паспортов (гражданств). Думаю, что из них не менее 20% - российское.
2. Т.н. "правоохранительные органы" прекрасно об этом знают. И никуя не делают, т.к. сами полностью сгнили от коррупции.
3. Никогда и нигде в мире, антикоррупционные реформы не начинались "снизу". Пока страну возглавляют "бывшие зэки", "барыги", "клоуны" и т.п. ничего не поменяется.
Хоть я и против этого всего, но похоже что единственный выход - это временная военная хунта, с последующей организацией истинно демократических выборов и реформ - без всяких использований админресурсов, блокирований телеканалов и прочего беспредела свойственного нашей власти.
Даже Зеленского, на которого мы заслуженно гоним, мы выбрали не добровольно: мы его выбрали на почве грамотных манипуляций над умами населения, доступных лишь олигархату.
Пока голосования устраиваются и обрабатываются ********** - *********** - мы не сможем выбрать.
Пугает другое. Нет новых лидеров нации. Нет новых героев. (я не имею в виду военных).