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Новини Політика України
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Заступник голови Верховного Суду Львов заперечує наявність у нього громадянства РФ: Звернувся до правоохоронних органів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов

Богдан Львов пов’язує поширення інформації про ймовірну наявність у нього російського громадянства з бажанням вивільнення посади голови Суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.

"15 вересня 2022 року в засобах масової інформації поширено відомості про нібито наявність у мене російського громадянства та можливий, у зв’язку з цим, вплив на розгляд судових справ. Водночас мені така інформація стала відома ще 13 вересня 2022 року під час інтерв’ю з журналістом. Ця інформація дійсності не відповідає та є "фейком", - наголосив суддя.

За словами Львова, громадянства Росії (як і паспорта та податкового номера) він не отримував та не має.

"Працюю суддею України майже 30 років. З квітня 2014 року очолюю касаційну інстанцію господарської юрисдикції. За ці роки судом розглянуто багато господарських справ: про стягнення великих сум (зокрема, з газпрому стягнуто більше 170 млрд. грн на користь України, міноборони росії відмовлено в стягненні з України більше 3 млрд. грн); із поверненням державі (в особі Фонду державного майна України, Міністерства оборони, "Укроборонпрому") від комерційних структур нерухомого майна, земельних ділянок, об’єктів військового призначення (зокрема, аеродрому під Києвом, шпиталю); задоволено багато різноманітних позовів органів прокуратури (у тому числі й САП), НАБУ до олігархічних груп тощо. Жодного випадку надання переваги росії чи пов’язаним з нею підприємствам не було", - продовжив він.

Читайте: Заступник голови українського Верховного Суду Львов виявився громадянином РФ, - "Схеми" ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Львов пов'язує поширення інформації про ймовірну наявність у нього російського громадянства з бажанням вивільнення посади голови суду (примусово чи за власним бажанням), що "має полегшити вплив на результати розгляду господарських спорів з боку зацікавлених осіб".

"За таких обставин 15 вересня 2022 року, ще до поширення ЗМІ відповідної інформації, я звернувся з цього приводу з офіційною заявою до правоохоронних органів", - підсумував суддя.

Категорично засуджую агресію росії проти нашої країни та разом з іншими допомагаємо усіма можливими засобами ЗСУ перемогти ворога.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови Верховного Суду, очолює Касаційний господарський суд у його складі. Богдан Львов має російське громадянство.

Також дивіться: Столичний суддя Куксов агітував своїх знайомих підтримувати російських окупантів, - СБУ. ВIДЕО

Заступник голови Верховного Суду Львов заперечує наявність у нього громадянства РФ: Звернувся до правоохоронних органів 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
І при чому тут Zeленский? Його просто найняв каломойше грати роль преZeдента.
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16.09.2022 11:03
+18
Подивіться розслідування. Там і про дружину з рашенським паспортом, і про тещу, про нерухомість в Москві.

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-lvov-pasport-rf/32035330.html
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16.09.2022 11:00
+18
реформа імені дєрьмака-портнова? Так вона вже стрімко набирає обертів. Ріфмайстер не дасть збрехати, бо вже 2 роки сидить без докізів у слідства в СІЗО.
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16.09.2022 11:01
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Тільки звільнення і реформа.
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16.09.2022 10:51 Відповісти
реформа імені дєрьмака-портнова? Так вона вже стрімко набирає обертів. Ріфмайстер не дасть збрехати, бо вже 2 роки сидить без докізів у слідства в СІЗО.
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16.09.2022 11:01 Відповісти
Але він дома,але не вільний
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16.09.2022 11:13 Відповісти
Жирный рафинированный брехун. Пробу ставить негде.
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16.09.2022 13:38 Відповісти
откуда вы знаете что он не врет? тут должны разбираться серьезно.
вполне может быть про его гражданство - утка от москалей, именно чтобы посеять недоверие к власти и т.д.
оттуда же последние вбросы и про ПЦУ, и про вот гражданство российское якобы.
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16.09.2022 11:21 Відповісти
Бл*дь! Та ти сама москальша і є. На нього тільки подивитися, він як урка. Але знає, що росія зараз на здасть його. Він потім при нагоді їй віддячить
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16.09.2022 12:42 Відповісти
Пан, Голофостов, Ви як завжди - шо просто - ух! 😄
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16.09.2022 15:03 Відповісти
Чесно кажучи незрозумілий мотив отримання ним росгромадянства будучи суддею.
Йому і тут непогано було...
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16.09.2022 10:52 Відповісти
Подивіться розслідування. Там і про дружину з рашенським паспортом, і про тещу, про нерухомість в Москві.

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-lvov-pasport-rf/32035330.html
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16.09.2022 11:00 Відповісти
Така морда, хоч відразу сади
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16.09.2022 11:15 Відповісти
А якщо знайдуть рашкин паспорт?
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16.09.2022 10:52 Відповісти
кто? как? пошлем запрос в Россию?
а вы не думаете что это может быть спецоперация россиян против нашего верховного суда? они-то точно знают, есть у него гражданство или нет. и если бы было - опубликовали бы паспорт и подтвердили что он есть.
думаю, это москальская утка.
а украинцы ведутся как всегда.
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16.09.2022 11:23 Відповісти
ти хоть уявляєш реальний рівень недовіри до судів всіх рівнів???? москальско кацапска утка!! 😁😁
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16.09.2022 12:17 Відповісти
Так шукають же ж не рашкин, а Бодін паспорт! 😁
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16.09.2022 15:01 Відповісти
А,так вот кто с Газпрома 170 ярдов выбил для Украины.Вон оно чё.
Поставте +,якщо не довіряєте нашим суддям.
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16.09.2022 10:53 Відповісти
А шо означае « ЧЕ» ?
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16.09.2022 11:08 Відповісти
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16.09.2022 11:18 Відповісти
ну палишься ты кацап, своим "че", ось шо.
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16.09.2022 11:24 Відповісти
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16.09.2022 11:24 Відповісти
Мені Вам,як старожильці цього форуму, нічого і відповісти.
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16.09.2022 11:27 Відповісти
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16.09.2022 11:00 Відповісти
І при чому тут Zeленский? Його просто найняв каломойше грати роль преZeдента.
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16.09.2022 11:03 Відповісти
У Бєні карт-бланш на розкрадання, але до зовнішньої політики його не допускають.
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16.09.2022 11:15 Відповісти
Закінчиться війна ... і виявиться, що борги всі наші, а прибутки беніні.
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16.09.2022 11:20 Відповісти
І хто вони, які "не допускають"?
шапіто проти карабаса?
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16.09.2022 11:22 Відповісти
А нічого, що він став суддею 2017 року - за Порошенка? Чи однаково навістка всралась?)
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16.09.2022 12:00 Відповісти
Порох не впливав на судову владу.
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16.09.2022 12:51 Відповісти
А нічого, що кожен третій депутат від зеленскього на окупованих територіях співпрацює з рашистами. А кулінича, наумова, баканова також призначив особисто призначив твій царьок.
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16.09.2022 13:05 Відповісти
Зате мав дорожню карту! 😆
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16.09.2022 15:06 Відповісти
Всё просто, пусть правоохранители и разведка дадут ответ, есть ли у него гражданство рф, если есть - гнать его ссаными тряпками, если нет - проверить авторов "расследования" на предмет связи с рф.

И хватит уже отвлекать внимание от Ермака. У Корбана "забрали гражданство", у Львова "нашли гражданство" - вы обмудки думаете, что народ забудет про Ермака? Тут вам не россия, заспамить людей всяким говном не получится (надеюсь).
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16.09.2022 11:03 Відповісти
Майте на увазі, що це розслідування провело "Радіо Свобода".
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16.09.2022 11:44 Відповісти
Где-то читал, что на россии "Радио свобода" спонсировал газпром.
"Радио Свобода" - это бренд, а работают там в каждой стране обычные люди с обычными человеческими особенностями и слабостями, не все из них могут быть абсолютно чистыми на руку, и не исключено, что им могли подсунуть сфальсифицированные данные, то есть "использовать вслепую", чтобы их руками надавить на неудобного человека, чтобы он был сговорчивее, или инициировать его устранение с должности.

У нас нынче, судя по всему, возможно всё, даже лишение гражданства, напрямую запрещённое Конституцией. А явного кремлёвского агента при этом не только не трогают, а и дают ему возможность делать, что захочется.
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16.09.2022 11:53 Відповісти
Ну и что. Работники Радио Свобода в Украине руками и ногами за Зеленского. Уже сколько статей о самом, самом одаренном президенте Украины было у них. "Сватов" видно пересмотрели. Или Голобородько на лисапеде. 😂
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16.09.2022 19:53 Відповісти
ну-ну... уже интересно...
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16.09.2022 11:04 Відповісти
Цікаво, що це може бути наїзд зелених курвищ
Якщо суддя дійсно співпрацював з НАБУ, то все ясно.
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16.09.2022 11:18 Відповісти
і таке можливо...
(бо підгрібається владою все що може заважати їм рукоблудити та красти з казни)
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16.09.2022 11:34 Відповісти
Бреше як звичайно.
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16.09.2022 11:09 Відповісти
Наши спецслужбы дают тот ответ который выгоден президенту ! К сожалению суды поступают так же! Все это для того что бы всех держать на крючке! Власть стимулирует коррупцию , потому что это верный способ иметь свое влияние !
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16.09.2022 11:11 Відповісти
То може тому його і "пресують" що він кацапію гарно поскубав. А наша влада зараз геть не проукраїнська.
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16.09.2022 11:12 Відповісти
По його морді видно, шо правду каже.
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16.09.2022 11:13 Відповісти
То уніформа така для цієї гілки влади, так що - не треба!
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16.09.2022 15:11 Відповісти
Доведено, що через правоохоронні органи факти викривляються, щоб уникнути відповідальності та знищувати, переслідувати Українців.
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16.09.2022 11:13 Відповісти
Самое страшное, что разбираться во всем этом просто некому. Журнашлюху, которая это вбросила, можно купить за пачку гречки, органы, которые должны заниматься такими делами, кошмарят волонтеров и им некогда, из-за круговой поруки среди судей никто этого судью не посадит...
Такі справи, малята.
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16.09.2022 11:14 Відповісти
На детектор лжи...................
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16.09.2022 11:15 Відповісти
Мабуть це зелена лядь нападає на не таких суддів. Щоб судили на користь кварталу і бенічки.
А шо, під шумок. Приписали громадянство окупанта і нехай відмазується.
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16.09.2022 11:17 Відповісти
Хаи іде до суду.
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16.09.2022 11:20 Відповісти
в Украине шесть тысяч судей. шесть тысяч человек 30 лет кошмарят сорок пять миллионов. х.з. какая то пародия на государство(((
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16.09.2022 11:20 Відповісти
Проблема горадо глубже, немало РАБОВ МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ имеют формально паспорта Украины, но по факту и по сути гражданами Украины ниокгда не являлись.
Необходим КАРДИНАЛЬНЫЙ пересмотр и РЕФОРМИРОВАНИЯ основного института РЕСПУБЛИКИ - ГРАЖДАНСТВА!
Ничего страшного, если ГРАЖДАНСТВОМ в Украине будет обладать меньшинство, остальные ПОДДАНСТВОМ (с избирательными правами только на местном, миниципальном уровне самоуправления) или РЕЗИДЕНСТВОМ (вообще без избирательных прав).
Далеко не "каждая кухарка" способна разбираться в госуправлении и нести за это ответсвенность!
ГРАЖДАНСТВО без службы в АРМИИ (вне зависимости от пола) давать нельзя, а также людям неспособным (физически или психически) воевать за страну с оружием в рукам (только подданство или резиденство), гражданство должно трансформироваться в подданство автоматически при физической или психической немощи в старости или инвалидности (вне зависимости от былых заслуг и подвигов).
Все ГРАЖДАНЕ Украине уехавшие на ПМЖ в другую страну теряют ГРАЖДАНСТВО, но не ПОДДАНСТВО УКРАИНЫ (без права участия в политической жизни страны и права голоса на выборах, но всегда могут вернутся в страну и восстановить свое ГРАЖДАНСТВО)!
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16.09.2022 11:21 Відповісти
Потужно.ру
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16.09.2022 11:25 Відповісти
😂😂😂
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16.09.2022 15:13 Відповісти
У Израильтян голосовать за границей могут только дипломати.,остальные только в Израиле.В Украине ,лица ,имеющие несколько гражданств, должны терять право избирать и избираться.
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16.09.2022 11:44 Відповісти
я писал даже не о тех, кто наполучал кучу паспортов (они однозначно даже не только ГРАЖДАНАМИ, но и поддаными быть не должны), а о таких как я (имею только один украинский загранпаспорт и действительный вид на жительство в иностранном государстве), но я не стою на воинском учете в Украине (у меня нет ни собствености, ни других экономических интересов, которые нужно защищать), а значит и не воюю и не рискую своей жизнью и здоровьем, то какое право имею приминать участие в политической жизни страны (в вопросах войны и мира)!?
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16.09.2022 16:29 Відповісти
А чого на маскву ïздив?
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16.09.2022 11:22 Відповісти
Леонид Данилыч был щедрым президентом раздавал паспорта всем агентам мавзолея....а не только ЯО братану Ельцину...Львов не исключение,а скорее закономерность...к примеру Валентин Наливайченко вначале бурных 90-х был старшим лейтенантом Службы Внешней Разведки РабZeи типа (СВР)...
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16.09.2022 11:26 Відповісти
Ні слова про громадянство родичів і квартиру в москві. Цього теж не має?
Потім буде заява, що йому надали москальське громадянство без його відома і згоди.
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16.09.2022 11:29 Відповісти
Что ни судья, то хряк. И чем выше должность, тем больше жира и меньше совести. Украина. Бесстыдство и беззаконие
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16.09.2022 11:29 Відповісти
Ну звісно заперечує. Морда така, що просто віриш кожному його слову. Та й чого йому боятися? Такі самі сидять в СБУ, МВС, прокуратурі. Дно.
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16.09.2022 11:32 Відповісти
А хіба це так важко перевірити? Хоча, тут питання, хто перевірятиме?
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16.09.2022 11:40 Відповісти
20 сентября состоится Суд по делу Приватбанка...типа Коломойский и Боголюбов против государства Украина...Суд по любасу отберёт ПриватБанк и вернёт его Бенямойскому...ещё и поисудит маральную компенсацию с дня его национализации.... все это из вашего кармана... и из Госказначейства...Игорь Валерьевич самый уникальный проходимец 21 века...других таких ещё поискать надо...поскольку обует Украину два раза....и на очень крутое бабло....
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16.09.2022 11:37 Відповісти
Поэтому дворцовая группа шутов Коломойского и поливала дерьмом Богатыреву, которая принимала участие по национализации Приват и выиграла первый суд, против Коломойского в Европейском суде когда он пытался вернуть себе Банк взад со всей суммой, внесенной в него Европой после национализации. Шуты недоумки подпалили хату её родителей в Украине и ерничали по этому поводу на сцене, а их лохи визжали от удовольствия. Если сейчас самый великий стратег современности вернёт своему крестному папеньке Приват, то Украине не видать ЕС, как своих ушей, в ближайшем будущем.
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16.09.2022 20:05 Відповісти
Ну і морда... Як казав Воланд, "одного взгляда достаточно, чтобы понять, что он сволочь" (с). Усе ж таки Булгаков був талановитим письменником, а висловлювання його героїв не соромно цитувати
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16.09.2022 11:38 Відповісти
Про суддю Львова та каломойшу.

Антон Швець.
Липень 2022 рік.

Поки ми воюємо, українські судді продовжують діяти, як українські судді. Тобто вирішувати питання великих людей за невеличкий прайс.

Які це великі люди? Ні, не захисники України, звісно. Це Ігор Коломойський, людина, яка дуже себе показала під час війни. Наприклад, раділа, що рсн ввалила по Дніпровському аеропорту.

Це розповідь про спробу Коломойського «порєшать» в США через українські суди.
 Для цього він використовує справу № 910/14224/20, яку ведуть судді Селіваненко В. П., Булгакова І. В та ЛЬВОВ Б. Ю.

Це та сама справа, стосовно якої я та деякі співробітники Посольства США були присутні у залі засідань Вищого Господарського суду до повномасштабного вторгнення.
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16.09.2022 11:38 Відповісти
В рамках цієї справи Коломойський і його Нікопольський завод феросплавів намагався отримати довідку від українських судів для американських судів, що Україна не має до нього претензій стосовно розкрадання грошей з Приватбанку через підставні компанії (зокрема НЗФ).

Бо американська Феміда не може ігнорувати рішень українських судів.

Для цього Коломойський використав продажні суди перших інстанцій та свої контакти у Вищому Госпсуді, конкретно суддю Львова. Хоча Львов навіть не головуючий у цій справі, він особисто, під запис журналістів, вів справу, починав та завершував засідання, та давав пояснення.

Представники Коломойського виглядали у суді максимально нікчемно, хворіли на щось та миттєво одужували, якщо було потрібно.
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16.09.2022 11:40 Відповісти
Публічна увага до процесу та численні акції під судом призвели до того, що справу вирішили передати на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Бо суддя Львов на той момент мав шанси на призначення головою Верховного Суду і зміг би керувати процесом особисто у найвищій інстанції. Але Львова не пустили у Верховний Суд.

Тому Верховний Суд справу Коломойського до розгляду не прийняв, бо не бажав пригати у прірву, і справу повернули назад до Вищого Госпсуду. Через це, у тому самому складі, справа буде знов розглядатися Львовим 12.07.2022.

Ця справа цілком штучна та розгляд її йшов з численними порушеннями.
Тому там і є постійний гість каклетних вечірок Коломойсього суддя Львов.
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16.09.2022 11:41 Відповісти
Необходимо знать/понимать (на уровне аксиомы) несколько вещей:
1. Все топ: коррупционеры, чиновники, бизнесмены, обнальщики, схемщики, решалы и т.п. имеют несколько паспортов (гражданств). Думаю, что из них не менее 20% - российское.
2. Т.н. "правоохранительные органы" прекрасно об этом знают. И никуя не делают, т.к. сами полностью сгнили от коррупции.
3. Никогда и нигде в мире, антикоррупционные реформы не начинались "снизу". Пока страну возглавляют "бывшие зэки", "барыги", "клоуны" и т.п. ничего не поменяется.
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16.09.2022 11:45 Відповісти
К сожалению сверху, реформу не начать. Поскольку эту реформу против тех, кто сверху, должны будут принять те, кто сверху, а это нонсенс.

Хоть я и против этого всего, но похоже что единственный выход - это временная военная хунта, с последующей организацией истинно демократических выборов и реформ - без всяких использований админресурсов, блокирований телеканалов и прочего беспредела свойственного нашей власти.

Даже Зеленского, на которого мы заслуженно гоним, мы выбрали не добровольно: мы его выбрали на почве грамотных манипуляций над умами населения, доступных лишь олигархату.

Пока голосования устраиваются и обрабатываются ********** - *********** - мы не сможем выбрать.
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16.09.2022 11:59 Відповісти
Прежде чем, извините, клаводрочить - изучите вопрос. ВСЕ успешные мировые реформы начинались личностями (т.е. сверху). К сожалению, появление (наличие) такой личности - дело случая. Кому-то повезло, кому-то нет. Нам (Украине) пока не везет с этим. Но у нас есть уникальный ускоритель процесса - Майдан, т.е. прямое народное волеизъявление. И Зеленского от нового Майдана спасла война.
Пугает другое. Нет новых лидеров нации. Нет новых героев. (я не имею в виду военных).
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16.09.2022 12:13 Відповісти
Занесе "докази" в ЖЕК, і завтра глянь, а він в списках на державну нагороду!
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16.09.2022 11:49 Відповісти
Самое примечательное, что гражданство раисси у хряка Львовавыявили не те, КОМУ ПОЛОЖЕНО - ни СБУ, ни Полиция… Словно нет у нас государства, законов, а работает кумовство, круговая порука и коррупция, коррупция, коррупция… И бесстыдство. И безответственность. И безнаказанность.
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16.09.2022 12:01 Відповісти
думаю все ближче і ближче час створення національно визвольних бойових загонів, іншими методами, цих хряків, не вичистити, ВСЯ система смертельно КОРУМПОВАНА і ПРОКАЦАПЛЕНА повністю!!!!
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16.09.2022 12:25 Відповісти
в жирної свині рильце в помиях, не вірю жодному слову
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16.09.2022 13:05 Відповісти
Він вчився у військовому інституті. Чи складав він присягу Єльцину. У судах є ще кілька таких трибунальців, зтим же інститутом
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16.09.2022 13:29 Відповісти
--- НЕ варто зациклюватися на витівках окремого служителя касти НЕдоторканних... Вони у нас і над нами. і над законом .і над справедливістю--- всі там/повірьте : 30 -років не виповзаю із тієї клоаки.../ глибоко НЕ порядні. НЕ доброчесні. НЕ справедливі ... істоти. які НЕмов опустилися .до нас.землян . з іншого світу... Вони тотально зкорумповані...тупо й цинічно захищають провладне корумповане кишло...Глибоко зневажають Україну і українців... Водночас НЕ соромляться загрібати на свою платню НЕ сусвітньо великі суми...Пам*ятаю. як їх затверджували на ВР України і видали підспір*я :--- конче необхідно затвердити такі суми. задля того .щоб їм НЕ кортіло брати оті хабарі... Їх діяльність глибоко антиукраїнська.../будь якого кремлівського високоурядовця--агентяру --обов*язково відбілять...відпустять... / Захистити свої конституційні права - по мінімум/ навіть . як споживача компослуг/---марна справа.. Завжди вони/ і так мерзенно--запопадливо/ на боці провладного прохіндея--здирника ...ЗЕ-влада .сором*язливо набрала дистанцію з Фемідою на засадах : ми вас НЕ чіпаємо. а ви на наші витівки НЕ зважаєте... Без корінного злому. /навіть НЕ чистки. як це кілька раз намагалися продемонструвати найвищі керманичі. депутатський корпус / у цій царині толку НЕ буде... Народ України НЕ ВІРЕ у СПРАВЕДЛИВИЙ СУД УКРАЇНИ !!!
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03.10.2022 15:50 Відповісти
 
 