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Верховний Суд (784) громадянство (909) Росія (47118) суддя (1422) Львов Богдан (29)

Заступник голови українського Верховного Суду Львов виявився громадянином РФ, - "Схеми" ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Впливовий український суддя Богдан Львов, заступник голови Верховного Суду, очолює Касаційний господарський суд у його складі. Богдан Львов - громадянин Російської Федерації.

Про це розповіла журналістка Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Це встановило наше журналістське розслідування. Високопосадовий український суддя, із доступом до державної таємниці має громадянство країни-агресора. У розслідуванні ми документально доводимо, що:

Богдан Львов став громадянином РФ у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні. Підстава видачі громадянства - його посвідчення військовослужовця часів СССР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін підготував законопроєкт про кримінальну відповідальність за паспорт РФ

У 2012 році він оновив паспорт РФ по досягненню 45-річчя. Тоді він вже вершив правосуддя іменем України у Вищому господарському суді. Ми підняли перетин кордону - у день подачі заяви на новий паспорт РФ він приїхав потягом із Києва в Москву.

Заступник голови українського Верховного Суду Львов виявився громадянином РФ, - Схеми 01
Заступник голови українського Верховного Суду Львов виявився громадянином РФ, - Схеми 02
Заступник голови українського Верховного Суду Львов виявився громадянином РФ, - Схеми 03

В обох випадках письмова заява була оформлена від його імені.

У 2017 році Богдан Львов подався на конкурс в реформований Верховний суд, під час якого приховав у своїй анкеті факт наявності російського громадянства. Конкурс пройшов успішно.

Додатково ми знайшли випадки свідомого використання російського громадянства українським суддею.

Зокрема, саме за російським паспортом Богдан Львов дарував своїй дружині частку у квартирі у Москві.

Договір дарування датований тим самим днем, коли суддя Львов приїжджав з Києва потягом до російської столиці.

Так ми з’ясували, що його дружина - теж громадянка РФ, що він приховав у декларації.

До того ж, немає у майновій декларації судді і московської квартири його дружини вартістю більше 10 мільйонів гривень.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни - це підстава для припинення його повноважень.

Особливо непокоїть, що Богдан Львов - багато років має доступ до державної таємниці.

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До виходу матеріалу ми повідомили про наші знахідки очільника СБУ Василя Малюка.

Журналісти зустрілися з суддею та поставив йому на камеру пряме запитання про громадянство країни-агресора.

Реакцію Богдана Львова треба бачити", - розповіла журналістка.
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Топ коментарі
+77
почему я не удивлён...
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15.09.2022 22:22
+64
СБУ про гражданство РФ этих двух тоже ничего не знает?

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15.09.2022 22:31
+51
буду краток: ***** !!!
і за ситуацією, і за змістом
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15.09.2022 22:24
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чел на Машовца похож ))
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15.09.2022 23:35 Відповісти
СБУ ау!!!!!!!!!!!!!!!!Хопайте ****** свинособачьего........................
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15.09.2022 23:41 Відповісти
они коллеги.
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16.09.2022 00:09 Відповісти
Та їм ніколи вони кошмарять волонтерів та ведуть справи у судах проти захисників країни Кривоноса Ляпина Чорновіл
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16.09.2022 08:14 Відповісти
А що ще не було указу президента про позбавлення громадянства того львова (правда він не зі львова). І з посади ..... де та всечесна зрада лівосуддя. А потім розмірковуєш: а чому стільки господарських спорів не на користь української держави, чому стільки ще кацапських "бізнесменів" злодіїв володіють нашими підприємствами.
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16.09.2022 11:24 Відповісти
Гражданин рабZeи с 1999 года.. так это Данилыч пригрел..в этом же году Данилыч назначил наследником престола дважды не судимого Витьку с Енакиево... типа завгара
..🤣
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15.09.2022 23:43 Відповісти
Чому не працювало СБУ і інші держоргани при всіх наступних президентах?
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16.09.2022 07:35 Відповісти
Дуже цікаве питання.Нахіба Україні потрібна така служба безпеки?І чию безпеку ця служба охороняє?
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16.09.2022 09:08 Відповісти
Нічого дивного, бо в Зеленського дача в окупованому Криму.
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15.09.2022 23:50 Відповісти
Цензорята...с праздником...сегодня ровно 18 лет назад Юрий Бутусов запустил проект Цензор.Нет...первый пост Сенатор сюда нацарапал в декабре 2004 года...як летить час... капец...💙💛💪👍💯
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16.09.2022 00:04 Відповісти
Я на Цензорі з 2005 року. З перервами, під різними ніками - після введення реєстрації постійно забувала паролі. Ще в 2005-у встигла прочитати хроніки Помаранчової революції - до того, як вони зникли назавжди. Це було як ковток свіжого повітря для мене, мешканки Одеси. А довгі перерви були тому, що за прем'єрства януковоча атмосфера на форумі стала задушною, тому була тільки читачем редакційних статтєй.
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16.09.2022 01:47 Відповісти
Уведомили СВУ? Боюсь что судья от СБУ (ранее КГБ) может только повышение получить.

У мэра Одессы Труханова тоже российский паспорт и что кто то чешется?
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16.09.2022 00:07 Відповісти
Ну вибачте йому. Він став громадянином РФ бо хер дали б диплом юриста. А потім обміняв паспорт, бо нотаріус відмовився вчиняти дію по просроченому паспорту. Та чого дивуватись, там Портков став дохтуром наук і професором взагалі не маючи диплому юриста. А львов залишив собі громадянство на всяк випадок, Застголови ВС і громадянин іншої держави. Втратить статус а з ним право на "льготи"
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16.09.2022 00:16 Відповісти
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16.09.2022 09:14 Відповісти
не просто гражданин рф, а завербованый агент фсб
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16.09.2022 00:16 Відповісти
Він має як мінімум звання генерала ФСБ чи СВР Росиси.
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16.09.2022 10:34 Відповісти
«Судья» хряк Львов имеет гражданство раисси, но не имеет совести, не удивительно, правда? А ещё эта сволочь выйдет на пенсию в несколько сот тысяч гривень, купит виллы в Испании и снова никто не удивится.
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16.09.2022 00:18 Відповісти
Заметьте это опубликовала Радио Свобода.

Вот вам и ответ доверяют ли Украине союзники если в Украине власть пропитана российской агентурой и эта агентура российская делают все чтобы уничтожить Украинский народ.
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16.09.2022 00:18 Відповісти
И? Дальше сами знаете. Вы не поняли, это просто "хороший русский".
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16.09.2022 00:50 Відповісти
СБУ не чіпайте!
В них самих, таких "громадян" повно у штаті та керівництві.
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16.09.2022 00:59 Відповісти
Колишній голова найбагатшого суду в Україні Вищого господарського. Він свою людину пропхав на посаду голови. Вона була також із Запоріжжя. Його зробила заступником. 100% це агент російських спецслужб. Всі ці роки він був у росіян на гачку. Російські спецслужби знали ж, що він громадянин росії.
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16.09.2022 01:59 Відповісти
Реакція правоохоронців буде "миттєвою"
як і на всі подібні публікації Схем і не тільки......
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16.09.2022 02:51 Відповісти
В першу чергу потрібно перевіряти ще тих,
хто цих харошіх русскіх на посади затверджував та пропихав -
виявиться багато "несподіванок",
але "оні ж памятнікі"...
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16.09.2022 02:53 Відповісти
А кто проморгал его назначение? Их наверняка наградили и зарплаты у них не нищенские? А, что им за это будет? А все решения этого мерзавца можно считать незаконными?
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16.09.2022 06:30 Відповісти
СБУ не до этого. У них церковные дела в приоритете. Чтобы не дай бог филиал рпц фсб в Украине не обижали.
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16.09.2022 07:10 Відповісти
Ві нє панімаєтє, єта нєКорбан, єта другоє
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16.09.2022 07:11 Відповісти
У Корбана нема російського громадянства.
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16.09.2022 07:34 Відповісти
а яке є? невже лише українське?
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16.09.2022 10:43 Відповісти
Нах нам потрібні такі судді ?
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16.09.2022 07:33 Відповісти
собака еще зарыта в " конкурс прошел удачно" вот тут за хвост еще потянуть надо
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16.09.2022 08:12 Відповісти

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16.09.2022 09:02 Відповісти
Ось вам готовий коллаборант. Сидить отаке падло, гребе хобарі і чекає визволителів.
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16.09.2022 09:13 Відповісти
Бакланов пробакланив три роки кришуючи бізнес та контробанду. А щодо суддів то це показник що там одні зрадники та колоборанти. І ці стайні повні гною який треба негайно вичищати. Прокуратура те ж саме.
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16.09.2022 09:21 Відповісти
""
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16.09.2022 09:42 Відповісти
Вже лейтенанта Бакланова в СБУ нема. А зрадницька справа його живе і процвітає...Суки продажні. Але ж торгують Батьківщиною...
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16.09.2022 10:08 Відповісти
....а в цей час Апеляційний суд Києва викинув на вулицю один з відділів Київського міського центру контролю хвороб МОЗ,бо Печерському суду сподобалася будівля під свій архів,правда архіву там не буде,на земельну ділянку поклав око забудовник...
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16.09.2022 10:13 Відповісти
Це вже дно, чи буде ще глибше?
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16.09.2022 10:42 Відповісти
Рыло настоящего судьи времён Кучмы-Януковича. Там таких любят.
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16.09.2022 11:07 Відповісти
Оце і все,що треба знати про наші, так би мовити, суди. І що характерно, цей тіпа суддя як працював,так і працюватиме далі,виносячі вироки від імені України.
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16.09.2022 11:48 Відповісти
Свиного это должно должно быть уаолнно из украинской судебной системы и лишено гражданства..
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17.09.2022 01:02 Відповісти
Прізвища якісь не нашіі: Львові, князєв...може князєва теж треба перевірити???
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07.10.2022 12:08 Відповісти
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