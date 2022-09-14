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Кабмін підготував законопроєкт про кримінальну відповідальність за паспорт РФ

паспорт,рф

За участі фахівців ГПУ, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисників, народних депутатів - підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях та заклики до цього.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт вводить кримінальну відповідальність за:

1) набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

2) пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після отримання російського паспорта в окупованому Мелітополі чоловіків "мобілізуватимуть" в армію РФ. ВIДЕО

3) обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

Пам'ятайте: отримання російського паспорту на ТОТ виправдане лише у випадку, коли людина за допомогою цього "документу" намагається через рф та треті країни повернутись у вільну Україну", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

громадянство (1071) Кабмін (14065) паспорт (1151) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+14
гогілашвілі,той що радник Буданова,розстроїться
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14.09.2022 17:15
+10
а ті депутати які мають паспорта рашистів, то як? чи лакеям народа минеться?
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14.09.2022 17:18
+9
А Труханова та десь половину ЗЕ команди тепер мають посадити в тюрьму
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14.09.2022 17:18
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гогілашвілі,той що радник Буданова,розстроїться
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14.09.2022 17:15 Відповісти
а ті депутати які мають паспорта рашистів, то як? чи лакеям народа минеться?
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14.09.2022 17:18 Відповісти
Да и Труха тоже....
Хотя у нас строгость законов нивелируется их необяз исполнением....
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14.09.2022 17:19 Відповісти
Це не стосується тих хто в ВР отримав паспорт Росії раніше.
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14.09.2022 17:16 Відповісти
"обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора." Джерело:

WTF???

Отримав - винний, не отримав - теж винний??? Ля, курви! Юристи при владі, чо!
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14.09.2022 17:17 Відповісти
Там рагуляно сформульовано, а суть нормальна. Василь є колаборант й принижує Петра за те, що він не відмовився від українського паспорта, лупить його чи ще щось. Так це покарання для Василя, не для Петра.
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14.09.2022 17:50 Відповісти
Те, що ви описали - кримінальна відповідальність відповідно ДІЮЧОМУ КПК. І аж ніяк не стосується громадянства.
То ж питання: навіщо цей пункт?
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14.09.2022 17:54 Відповісти
А Труханова та десь половину ЗЕ команди тепер мають посадити в тюрьму
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14.09.2022 17:18 Відповісти
А отримання/володіння пачпортом русні на НЕ окупованих територіях, а наприклад, у самій Рашці, чи її консульствах - НІЯК переслідуватись НЕ БУДЕ?!
У нас вся ОПЗЖ, половина Слуг та половина чиновників має такі пачпорти!
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14.09.2022 17:18 Відповісти
А чого тільки посадовцями?
Ні, я розумію, що кримінальну відповідальність простолюду за отримання ворожого громиадянства (з-за умови, що вони не вчинили інших злочинів; приміром: не записались до т.зв. "армій" териористів; мобілізація - не виключення) запроваджувати не можна; але відповідальність як мінімум адміністративна має за це бути!
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14.09.2022 17:27 Відповісти
Сьогодні день народження у екс президента Росії Дмитрія Медведєва. Наші побажання іменнику.
Пий до дна, пий до дна, пий до дна.

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14.09.2022 17:22 Відповісти
Тепер зрозуміло чого його цими днями так "плющить".
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14.09.2022 17:24 Відповісти
Ну то з себе почніть! Покажіть приклад! Чи це так, показуха для ''лохторату"
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14.09.2022 17:23 Відповісти
Всі хто отримали до публікації закону не несуть відповідальності. Так виходить
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14.09.2022 17:25 Відповісти
Потрібно прийняти Закон про заміну українських паспортів на нові. Двох типів. Сині для громадян і жовті для "недогромадян".
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14.09.2022 17:30 Відповісти
За жовтий колір величезний лайк
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14.09.2022 18:19 Відповісти
Локшини побільше нашому мудрому народу, адже яка сильна боротьба з колаборантами заднім місцем, даруйте заднім числом. Закон зворотньої дії не має. Таке можна було приймати в лютому-березні-квітні... а тепер, коли території в більшості звільнені, а у людей на руках паспорти з куркою, то який кримінал, там дата видачі стоїть. А от щодо посібників ворога, то є стаття. А так, народ залишили без захисту, хто зміг, то дременув, а решту як мали виживати при кацапському хижаку? Не працювати, сидіти і чекати манни з неба, в підвалі можна було кілька днів пересидіти , а 6 місяців як вижити. Тому оту всю дурню і показуху треба припиняти, колаборантів (посібників) за дупу і до цюпи, а простих людей з паспортами... більш правильно було б позбавити виборчих прав на певний період ( колись це називалось поразкою в правах), тільки не так як робили за часів нквд, а цивілізовано, щоб запобігти проникнення колаборантів в державні структури, органи місцевого самоврядування. Дуже виважено і розбірливо потрібно підходити і до мешканців окупованих територій донецької і луганської областей, бо там ще більші проблеми, вся місцева влада, бюджетна сфера, а ще складніше мобілізовані вчителі, кухарі, "танкісти" і "морпіхи"... А коли бездумно усіх зробити ворогами України, то можна напоротись на ще складніші процеси....
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14.09.2022 17:36 Відповісти
Нічого. Очі бояться а руки ... душать...
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14.09.2022 19:40 Відповісти
Ну не знаю .. оккупация не один день длилась, и если получение рэфовского паспорта было условием получения продуктов питания при отсутствии иных условий обеспечения выживания, то о каком уголовном преследовании может идти речь? А вот за пропаганду и за притеснение тех, кто паспорт не получил - это верное решение
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14.09.2022 18:15 Відповісти
Очередное лечение поноса затыканием жопы.
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14.09.2022 20:42 Відповісти
Закон зворотної сили не має, отже 50% депутатів ВР з російськими паспортами можуть видохнути
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15.09.2022 09:47 Відповісти
 
 