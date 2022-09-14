Кабмін підготував законопроєкт про кримінальну відповідальність за паспорт РФ

За участі фахівців ГПУ, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисників, народних депутатів - підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях та заклики до цього.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт вводить кримінальну відповідальність за:

1) набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

2) пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;

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3) обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

Пам'ятайте: отримання російського паспорту на ТОТ виправдане лише у випадку, коли людина за допомогою цього "документу" намагається через рф та треті країни повернутись у вільну Україну", - йдеться у повідомленні.