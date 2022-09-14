Кабмін підготував законопроєкт про кримінальну відповідальність за паспорт РФ
За участі фахівців ГПУ, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисників, народних депутатів - підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях та заклики до цього.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт вводить кримінальну відповідальність за:
1) набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
2) пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;
3) обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.
Пам'ятайте: отримання російського паспорту на ТОТ виправдане лише у випадку, коли людина за допомогою цього "документу" намагається через рф та треті країни повернутись у вільну Україну", - йдеться у повідомленні.
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Хотя у нас строгость законов нивелируется их необяз исполнением....
WTF???
Отримав - винний, не отримав - теж винний??? Ля, курви! Юристи при владі, чо!
То ж питання: навіщо цей пункт?
У нас вся ОПЗЖ, половина Слуг та половина чиновників має такі пачпорти!
Ні, я розумію, що кримінальну відповідальність простолюду за отримання ворожого громиадянства (з-за умови, що вони не вчинили інших злочинів; приміром: не записались до т.зв. "армій" териористів; мобілізація - не виключення) запроваджувати не можна; але відповідальність як мінімум адміністративна має за це бути!
Пий до дна, пий до дна, пий до дна.