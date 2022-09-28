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Новини Політика України
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НАБУ (3426) декларація (851) майно (200) Львов Богдан (29)

НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов,богдан

Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірних даних заступником голови Верховного суду Богданом Львовим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили в НАБУ.

Кримінальне провадження було зареєстроване 19 вересня.

Справа розслідується за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу.

Цей злочин карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 51 тис. гривен до 68 тис. гривень) або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує. 

Автор: Роман Свиридович
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Российский боевой вертолет Ка-52 был сбит сегодня в Запорожской области украинской национальной гвардией, очевидно, из ПЗРК 9К38 "Игла".

Вертолету удалось приземлиться, но он сильно горит - экипаж, возможно, выжил, но планер - нет.

https://twitter.com/i/status/1572975784720998404
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22.09.2022 19:49 Відповісти
Такі гладкі пики можновладців, вочевидь, пояснюються дією якогось елітарного лосьону.
Нє?
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22.09.2022 19:57 Відповісти
вірю, що ці слідаки з НАБУ та прокурори САП істину встановлять
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22.09.2022 20:10 Відповісти
замітка для редакторів
Львів - ким, чим - Львовом
Львов - ким, чим - Львовим
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22.09.2022 21:24 Відповісти
"Ми будемо кращими від пАпередників" сказав зеКлован і зібрв навколо себе шоблу, (татарово-портноско-єрмаковську), яку ще світ не бачив.
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22.09.2022 22:25 Відповісти
Достатньо подивитись на рило цієї свині і усе зрозуміло одразу....
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23.09.2022 05:29 Відповісти
 
 