НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірних даних заступником голови Верховного суду Богданом Львовим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомили в НАБУ.
Кримінальне провадження було зареєстроване 19 вересня.
Справа розслідується за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу.
Цей злочин карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 51 тис. гривен до 68 тис. гривень) або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
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Вертолету удалось приземлиться, но он сильно горит - экипаж, возможно, выжил, но планер - нет.
https://twitter.com/i/status/1572975784720998404
Нє?
Львів - ким, чим - Львовом
Львов - ким, чим - Львовим