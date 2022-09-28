НАБУ возбудило дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовым

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверных данных заместителем председателя Верховного суда Богданом Львовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщили в НАБУ.

Уголовное производство было зарегистрировано 19 сентября.

Дело расследуется по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса.

Это преступление карается штрафом от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 68 тыс. гривен) или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.