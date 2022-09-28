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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) декларация (1313) имущество (330) Львов Богдан (28)

НАБУ возбудило дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов,богдан

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверных данных заместителем председателя Верховного суда Богданом Львовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщили в НАБУ.

Уголовное производство было зарегистрировано 19 сентября.

Дело расследуется по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса.

Это преступление карается штрафом от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 68 тыс. гривен) или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.
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Российский боевой вертолет Ка-52 был сбит сегодня в Запорожской области украинской национальной гвардией, очевидно, из ПЗРК 9К38 "Игла".

Вертолету удалось приземлиться, но он сильно горит - экипаж, возможно, выжил, но планер - нет.

https://twitter.com/i/status/1572975784720998404
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22.09.2022 19:49 Ответить
Такі гладкі пики можновладців, вочевидь, пояснюються дією якогось елітарного лосьону.
Нє?
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22.09.2022 19:57 Ответить
вірю, що ці слідаки з НАБУ та прокурори САП істину встановлять
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22.09.2022 20:10 Ответить
замітка для редакторів
Львів - ким, чим - Львовом
Львов - ким, чим - Львовим
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22.09.2022 21:24 Ответить
"Ми будемо кращими від пАпередників" сказав зеКлован і зібрв навколо себе шоблу, (татарово-портноско-єрмаковську), яку ще світ не бачив.
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22.09.2022 22:25 Ответить
Достатньо подивитись на рило цієї свині і усе зрозуміло одразу....
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23.09.2022 05:29 Ответить
 
 