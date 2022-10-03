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Новини Політика України
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Верховний Суд (786) громадянство (912) СБУ (10034) Львов Богдан (29)

СБУ підтвердила російське громадянство у заступника голови Верховного суду Львова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов

Сьогодні Богдан Львов має бути звільнений з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 3 жовтня, Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина російської федерації № 4512799636 від 17.10.2012, який продовжено Львовим Б.Ю. замість паспорту громадянина російської федерації, який втратив чинність, № 4598589684 від 22.07.1999.

Також Львов Б.Ю. за даними податкового реєстру російської федерації отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна рф, стосовно квартири за адресою: 125565, росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88. Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства російської федерації за даними наведених реєстрів рф. Також у СБУ повідомили, що перевірка вказаних даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

У ВС нагадали, що сьогодні о 12.00 відбудуться збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо питання дострокового звільнення судді Львова Б. Ю. з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови Верховного суду Львов заявляє, що поліграф підтвердив відсутність у нього російського громадянства і паспорта. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

Читайте також: Шабунін - суддям Касаційного господарського суду: Епоха голови суду Львова скінчилася. Голосування на його користь лише потягне вас на дно

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
А що поліграф? Виявилось, то не машина, а Шаріков? 🤔😁
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03.10.2022 13:04
+33
..чим займалося за неслабі бюджетні кошти СБУ та інші "профільні спеціалісти" до 2022го року?
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03.10.2022 13:07
+30
Держава ще й досі платить йому 300 тис. зарплати?
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03.10.2022 13:16
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Експердів-графологів - "на мило"!
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03.10.2022 13:03 Відповісти
Арештувати всіх причетних до підробного заключення поліграфологів.
Чому цим займаються журналісти, а не спец служби? Скільки такої агентури ще?!?
Де арешти і конфіскація?
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03.10.2022 13:52 Відповісти
Не прошло и 7 -ми месяцев ,КРОВАВЕЙШЕЙ АДСКОЙ ВОЙНЫ ,РАШИСТСКИХ САДИСТОВ‼️ А ОСТАЛЬНЫЕ ИХ ТЫСЯЧИ ⁉️⁉️⁉️Труханов , ******** , партия шариковых и ………… в Одессе 🇷🇺💩⁉️Когда СБУ ВОЗГЛАВЯТ ГЕРОИ КОМАНДИРЫ "Азова", прошедшие кровавую мясорубку , только тогда можно будет доверять ‼️БАКАНОВО С НАУМОВЫМ КЫШНУЛИ ,для того , чтобы пар спустить ну и продолжают в том же духе
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03.10.2022 14:48 Відповісти
Поліграфа Поліграфія забрав свої діаграми взад, але дєньгі судді не повернув 😂
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03.10.2022 13:57 Відповісти
А що поліграф? Виявилось, то не машина, а Шаріков? 🤔😁
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03.10.2022 13:04 Відповісти
Поліграф то він переплутав з принтером, на якому довідку друкували.
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03.10.2022 13:20 Відповісти
ой, та що тільки не намалюєш за певні гроші..., мені цікаво, а чому сбу так довго чекало...
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03.10.2022 13:57 Відповісти
вгадали!
саме Шаріков своєю шариковою ручкою і малював стройні діаграми відповідей "його честі" судді

це вам не червонці малювати, між іншим... 😂
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03.10.2022 14:01 Відповісти
так може і не було ніякого поліграфа? це він так сказав як і те що заперечує наявність паспорта. а ще б було цікаво переглянути справи які він вів і в чию користь судив.
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03.10.2022 13:57 Відповісти
а публікували сьогодні що?
кардіограми?
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03.10.2022 14:03 Відповісти
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03.10.2022 13:07 Відповісти
..чим займалося за неслабі бюджетні кошти СБУ та інші "профільні спеціалісти" до 2022го року?
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03.10.2022 13:07 Відповісти
обилечивали бизнес и дружили с бандитами
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03.10.2022 13:11 Відповісти
Свої паспорти ерфії певно продовжувало.
А співмешканця радника буданова гогилашвілі на наявність паспорта ерефії перевірити слабо
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03.10.2022 13:23 Відповісти
Я б з задоволенням подивився онлайн його страту.
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03.10.2022 13:10 Відповісти
Святий Поліграф! Не може бути!
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03.10.2022 13:11 Відповісти
Сучька *********** сливал!!!расстрел!и всех выродков изгнать в БОМЖЫ!!!Только недо Умственно храмой не поверит что все СУДЬЙ ***** ПРОВОРАВАВШИЕСЯ!!!!
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03.10.2022 13:12 Відповісти
Скільки можна вже з цим п#даром возитись?
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03.10.2022 13:15 Відповісти
Там таких , как ГРЯЗИ🇷🇺💩‼️Вспомните , как они охотно💵💷💶💰отмазывают ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ-РАШИСТОВ , корректировавших огонь по ЗСУ,КОЛЛАБОРАНТОВ ВСЕХ МАСТЕЙ ‼️Забывали забрать паспорта и одевать браслеты на гнид‼️
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03.10.2022 14:58 Відповісти
......як зненацька.....
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03.10.2022 13:16 Відповісти
Держава ще й досі платить йому 300 тис. зарплати?
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03.10.2022 13:16 Відповісти
не держава, а платники податків
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03.10.2022 13:19 Відповісти
Йому ще й пенсія буде чималенька.
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03.10.2022 13:19 Відповісти
Ну і як СБУ могла таке про*бати раніше?
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03.10.2022 13:19 Відповісти
Ну як зрадник України та агент фсб, сірий кардинал сбу Наумов міг "********" ще одного законсерваваного любителя руzzкага мира у Верховному суді?
Питання скоріше риторичне...
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03.10.2022 13:44 Відповісти
Пропали грошики на поліграфі
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03.10.2022 13:19 Відповісти
Як я зрозумів поліграф теж продажний?
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03.10.2022 13:19 Відповісти
вінтажний. На лампах.
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03.10.2022 13:21 Відповісти
так за це не просто потрібно з посади звільняти, за це потрібно з суддів звільняти нахрен без пенсії, і навіть громадянства полишати.
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03.10.2022 13:21 Відповісти
Якби не незалежні журналісти, які попрацювали достойно, то б СБУ і далі робила вигляд, що нічого страшного. А так проти фактів не попреш та й не було б зайвим СБУ перевірити чи цей тип не рашинський агент.
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03.10.2022 13:23 Відповісти
СБУ нехай би краще лейтенантом бакановим, його протеже наумовим та призначенцями наумова зайнялося б.
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03.10.2022 13:26 Відповісти
**** мразь ненавижу. Дайте за горло подержать
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03.10.2022 13:27 Відповісти
ВСІ СУДДІ-*********!! ПОГОЛОВНО..
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03.10.2022 13:32 Відповісти
Ну знайщи і далі що? В Україні працює принцип єдиного громадянства, а це означає що він перед державою Україна та їїзаконами є лише громадянином України. Будь в нього хоч 10 паспортів, хоч три російські, хоч паспорт Альфацентаври з сузіря Касіопеї - у відносинах з Україною він є тільки громадянином України. Точка. А всі ці викривання то для лохторату, щоб було про шо в курилці на роботі потриндіти.
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03.10.2022 13:34 Відповісти
Шта?
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03.10.2022 13:55 Відповісти
Але чому ж тоді він заперечує?
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03.10.2022 13:59 Відповісти
Бо хоче і може.
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03.10.2022 15:24 Відповісти
Шановний Дмитро, Ви юрист? Тому повинні знати положення Конституції , згідно чого: поки що підставою для втрати громадянства України є:
добровільне набуття громадянства іншої країни повнолітнім громадянином України.
А якщо він обіймав посуду судді, використовуючи неправдиві довідки, обман, це вже інші дії, за які можна знайти відповідні статті карного кодексу.
Кожного суддю в Україні можна саджати за їх дії. Від перевищення повноважень, хабарництва, до інших корупційний дій
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03.10.2022 14:06 Відповісти
І чому,на вашу думку,СБУ не вдається до порушення кримінальної справи проти цього судді ?
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03.10.2022 14:53 Відповісти
На мою думку, це як було прислів"я "лєнін і партія блізнєци братья"
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03.10.2022 16:07 Відповісти
Ніт. Вчіть матчастину. КУ якраз прямо говорить, що позбавити громадянства України громадянина України ніяк не можна.
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03.10.2022 15:25 Відповісти
Це б довелося позбавляти громадянства цілими районами на Закарпатті й Буковині 😏
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03.10.2022 19:43 Відповісти
Бидло не знає,що набуття громадянства РФ,-не злочин.
А от те,що СБУ не порушує кримінальну справу щодо неповідомлення суддею факту отримання другого громадянства ,те,що суддя не звільняється в судовому порядку,з наведенням доказів провини,- справді цікаво.
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03.10.2022 14:50 Відповісти
Доказ провини то таки не статейка від дурналістів, а рішення суду. Якось так. Дурний він без законного рішення суду складати повноваження.
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03.10.2022 15:28 Відповісти
в тюрму скотиняку !
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03.10.2022 13:34 Відповісти
когда надо, находится все. осталось понять одно - кому это надо?
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03.10.2022 13:36 Відповісти
и кому надо чтобы не находилось до сейчас. (и почему не находилось - вроде всякие чиновники по-закону обязаны всякие проверки проходить перед тем как начинать тырить гос бабло, а после всяческих "граждан рф" на постах министра обороны и подобного все это как-то очень тухло пахнет)
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03.10.2022 14:14 Відповісти
На роже написано . Откормленная и тупая .
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03.10.2022 13:37 Відповісти
Да у нього є дочка 20 років теж громадянка росії .
Має свою квартиру. Має авто та права , які
отримала там же. До червня сиділа в Москві,
а потім сканала в Дубаї. Там життя дешевше.
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03.10.2022 13:37 Відповісти
на гілляку його
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03.10.2022 13:39 Відповісти
Так ЗЕлений забере в нього громадянство України, чи "ета наши люді"?
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03.10.2022 13:41 Відповісти
Походу полиграф не поделился.
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03.10.2022 13:44 Відповісти
Позбавити громадянства кацапську потвору і всіх виплат по утриманню за (вислугу) на ворога та обміняти на наших захисників.
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03.10.2022 13:44 Відповісти
tobto ya pratsyuyu i prynoshu prok lyudstvu, i meni nema vyslugy, a vin yakos osoblyvo vyslyshyv sobi yakus vyslugu?
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03.10.2022 14:27 Відповісти
Хто його туди впихав? Випхнути! за компавшку.
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03.10.2022 13:48 Відповісти
Тю. А як же поліграф? Жирна,брехлива свиня вже сьогодні хотіла йти виконувати свої обовязки.
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03.10.2022 13:52 Відповісти
Напевне звільнять, за його місце вже давно занесли кому треба
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03.10.2022 13:54 Відповісти
Негайно передати зарплату СБУшників за півроку журналістам РадіоСвобода.
Це жесть, а не спецслужба. Одне діло бурштинщиків та контрабанду кригувать, інше діло зрадників ловити, вигода різна
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03.10.2022 13:57 Відповісти
Велика частина суддів--просто моральні продажні гниди. А що в нас СБУ? чому немає розслідувань по своєму летенанту,по запорізьких шахраях ,які ттиріли гуманітарку?Чи всі друзі зеленського.як і він сам--поза законом.
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03.10.2022 14:02 Відповісти
там на кацапстане мобилизация вообще-то. как раз набирают таких. можно сразу на обмен как военнопленного. ну или сразу в пакет чтобы два раза не бегать.
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03.10.2022 14:07 Відповісти
Ублюдок Львов работал СУДЬЕЙ. Вы можете представить себе такое его правосудие? Именем Украины? Имея российские гражданство? А ведь он такой не один! У нас немало судей имеют двойное гражданство, недвижимость в Европе, вклады в западных банках. Но СБУи государство Украин этого видеть не хотят.
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03.10.2022 14:07 Відповісти
"Схемам" - респект!!!!!
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03.10.2022 14:15 Відповісти
774319527956 податковий номер на сімку починається,щасливий значить )
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03.10.2022 14:17 Відповісти
Там весь офіс презика з російськими паспортами.
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03.10.2022 14:19 Відповісти
Мало того, что необходимо разбираться с судьей Львовым, так еще теперь благодаря общественности, необходимо разбираться с теми, кто его поставил на это место. Почему судья Львов имея гражданство страны, которая напала на Украину и пытается уничтожить Украину, убивает ее жителей, судит именем Украины ее граждан. Кто конкретно не проверил, допустил это. Как так можно было допустить это. Теперь с эти Львов, немедленно выгнать и судить. В счет пенсии не должны входить незаконные начисления, ведь в свое время он заявит, что был на государственной службе и потребует определенную, большую пенсию. А у судей она большая, пребольшая. Хоть это раз не ублажайтесь
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03.10.2022 14:23 Відповісти
Його треба негайно заарештувати та обміняти на полонених азовців. За таку жирну рибу пуйло мінімум 100 людей віддасть.
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03.10.2022 14:23 Відповісти
good bye
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03.10.2022 14:24 Відповісти
Ого, его во Львове разовут на части! ))
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03.10.2022 14:26 Відповісти
звільнення і це все?
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03.10.2022 14:30 Відповісти
Самий ліпший Поліграф це МЛИНОК і його яйця.
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03.10.2022 14:46 Відповісти
це резидент фсб
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03.10.2022 14:51 Відповісти
чим займалось СБУ стільки років що данний тип займав високі державні посади???
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03.10.2022 14:56 Відповісти
Что-то этот судья на Сивохо похож как две капли
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03.10.2022 15:20 Відповісти
Наївне питання. Чи сяде той, хто мав перевірити його громадянство перед заняттям цим хряком своєї посади?
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03.10.2022 15:24 Відповісти
Розстріляти гниду разом з поплічниками.
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03.10.2022 15:39 Відповісти
Дружина Інна Ровдо (Львова) - народилася в Москві,
має громадянство Росії.

Донька - Анна Львова.

За даними проєкту Автомайдану Prosud станом на вересень 2022 року також має громадянство Російської Федерації
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03.10.2022 15:53 Відповісти
Да со всего этого суда начинать надо было, знали они это, з паспорт итд! И за квартиру в Москве. Дайте борзым кацапским репортёра в том городе задание и бабла, они базу данных жилья взорвут по хохлам в столице! Мы упадем тут от фактов в глубокий запой! Ленинградское шоссе--- элита жилья давняя. Там квартирки ещё пять лет назад от 25 лямов руб 1-комн, как с куста! Хлопцы--- мы все просрали!
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03.10.2022 16:06 Відповісти
 
 