УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15610 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні
5 756 19
громадянство (912) Шабунін (459) Львов Богдан (29)

Шабунін - суддям Касаційного господарського суду: Епоха голови суду Львова скінчилася. Голосування на його користь лише потягне вас на дно

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

львов,богдан

Сьогодні, 3 жовтня, судді Касаційного господарського суду голосуватимуть за звільнення Богдана Львова з посади голови суду

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутись до суддів Касаційного господарського суду. Сьогодні ви зберетесь, аби проголосувати за звільнення Богдана Львова з посади голови суду. Насправді, це найменше, що ви можете зробити. Я не розумію, як громадянин рф досі може ухвалювати рішення іменем України, не те що бути головою суду", - зазначає він.

Шабунін зауважує, що ми всі добре знаємо, що російський паспорт у Львова є.

"Це знає він, це знає суспільство, і це знаєте ви. Не знаю, що там він вам наобіцяв, чим залякав чи пригрозив, але влади виконати обіцяне у Львова вже немає. Епоха Львова скінчилась, так само, як в 2014 скінчилась епоха Татькова-Ємельянова. Львова вже нічого не врятує, а ваше голосування на його користь лише потягне вас на дно разом з ним. Чи ви думаєте, що суспільство пробачить вам російського громадянина на чолі Верховного Суду?", - порушує питання глава ЦПК.

"Суспільство, яке платить за свободу кров'ю, ніколи не простить вам це рішення. І Венеційська комісія за вас цього разу не вступиться. Тож ваш вибір гранично простий", - резюмує він.

Також читайте: Заступник голови Верховного суду Львов має громадянство РФ, це неможливо спростувати, - Грозєв

Шабунін - суддям Касаційного господарського суду: Епоха голови суду Львова скінчилася. Голосування на його користь лише потягне вас на дно 01

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

Також читайте: Суддя Львов, намагаючись дискредитувати результати розслідування журналістів, не спростував факт наявності в нього паспорта громадянина РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТИ

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Там мафия ...они себе уже столько наскирдовали ,что и детям с внуками хватит
показати весь коментар
03.10.2022 08:56
+8
Зря старается Шабунин. Ряженые подонки всё равно не отставят своего пахана. Их надо всей шоблой... желательно с моста в реку.
показати весь коментар
03.10.2022 08:59
+7
повісити його взагалі треба
показати весь коментар
03.10.2022 08:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там мафия ...они себе уже столько наскирдовали ,что и детям с внуками хватит
показати весь коментар
03.10.2022 08:56 Відповісти
Тихенько вивести в ліс і всьо, нехай шукають москалі своїх громадян.
показати весь коментар
03.10.2022 09:07 Відповісти
Але такого рівня гнидам завжди мало, вони вже невиправні...
показати весь коментар
03.10.2022 09:18 Відповісти
Судді непотопляємі?
показати весь коментар
03.10.2022 08:56 Відповісти
повісити його взагалі треба
показати весь коментар
03.10.2022 08:58 Відповісти
Слушна пропозиція
показати весь коментар
03.10.2022 09:03 Відповісти
Зря старается Шабунин. Ряженые подонки всё равно не отставят своего пахана. Их надо всей шоблой... желательно с моста в реку.
показати весь коментар
03.10.2022 08:59 Відповісти
І що? Вони не потонуть? Ну, де-яка субстанція дійсно не тоне
показати весь коментар
03.10.2022 09:13 Відповісти
Почему зря, если эта шобла проголосует за него, всех их фамилии известны и тогда всех в реку, вот и вся история
показати весь коментар
03.10.2022 10:14 Відповісти
проголосують
показати весь коментар
03.10.2022 09:04 Відповісти
Суддівська мафія своїх не кидає!
В Україні всі судді корумповані покидьки!
показати весь коментар
03.10.2022 09:11 Відповісти
Що це за лозунги? Сам належиш до цієї мафії?
показати весь коментар
03.10.2022 09:12 Відповісти
Його ще треба засудити за спроби приховати російське громадянство. Та й взагалі, подивіться на це рило, обєзображенноє інтілектом
показати весь коментар
03.10.2022 09:11 Відповісти
Судячи з біографії дядько не дурний, а підлий і хитрий покидьок.
показати весь коментар
03.10.2022 09:16 Відповісти
Кабанчик ще призовного віку. Швиденько звільнили його і в центр комплектації - траншеї на півночі Київської області рити!!!
показати весь коментар
03.10.2022 09:13 Відповісти
давите суку! за поребрик его!
показати весь коментар
03.10.2022 09:28 Відповісти
Какая чєсная рожа чєснава сідьї...
показати весь коментар
03.10.2022 09:33 Відповісти
Хай голосують, швидше себе демілітаризують!
показати весь коментар
03.10.2022 10:08 Відповісти
Так полиграф же показал! Или полиграф приказал? Или полиграф у приказали? Ну вот прикинем--- в кацапии вчера вылезло, что судья там есть с укр- гражданством? Можно такое там???
показати весь коментар
03.10.2022 10:11 Відповісти
 
 