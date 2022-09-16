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Верховний Суд (784) громадянство (909) Росія (47118) Львов Богдан (29)

Судді з російським паспортом Львову обмежили доступ до держтаємниці, але з посади не звільнили

Новини Цензор.НЕТ Події

львов,богдан

Голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдану Львову, який має паспорт Росії, призупинили доступ до державної таємниці.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі додаткові коментарі стосовно цієї ситуації будуть можливі після отримання інформації від відповідних правоохоронних органів, які вже залучені до розслідувань оприлюдненої інформації. Просимо дочекатися результатів цих розслідувань. Також повідомляємо, що на період проведення вказаних розслідувань доступ до державної таємниці голови КГС ВС призупинено", - повідомляють у Верховному Суді.

Окрім того, 16 вересня відбулися закриті термінові збори суддів Касаційного господарського суду, на яких обговорювали розслідування "Схем", за результатами Львова не звільнили з посади голови цього суду, як цього вимагали профільні громадські організації, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднених доказів щодо громадянства РФ заступника голови Верховного Суду Львова достатньо для припинення його повноважень та позбавлення громадянства України, - Шабунін

Окремо у повідомленні суду наводиться позиція Богдана Львова, в якій він знову заперечив наявність у нього громадянства країни-агресора і повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів. За даними "Схем", він написав заяву до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що Богдан Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні. У 2012 році, після досягнення 45-річчя, він оновив свій російський паспорт. 

Сам Львов заперечує наявність у нього громадянства РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
Візьмут в ОП.
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16.09.2022 18:49
+25
Ось і вся суть "зелено-риговської" команди. Я думаю, що 73% і решта впевнилися які у них цілі? Це ж не генерал Марченко, який спас південь від подальшої окупації і не генерал Павловський, який визволив Маріуполь, чи генерал Кривонос, який спас Киїів "зруйнувавши" маслом взлітку, щоб розбивалися "транспортники" при приземленні з військовою технікою. І це не Маруся Звіробій, Федина, чи Тетяна Чорновіл, які захищають Україну зі зброєю в руках замість товстих, вгодованих "квартальців" і в кожної є "тяжка" стаття справи, а у малоросів, які переховуються від призлву - ордена.
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16.09.2022 18:58
+21
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16.09.2022 18:49
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16.09.2022 18:49 Відповісти
Он должен отстранен от работы и быть под следствием -- ТВАРИНА
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16.09.2022 18:52 Відповісти
Штирлиц, надеюсь у Вас есть россійский паспорт ?
Иначе уволим !
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16.09.2022 19:19 Відповісти
Цієї зими вся Європа пошле нашу війну вслід за крейсером Масква і відмінить усі санкції. А нам залишиться єдиний вихід приєднатися до Росії і вдарити по Європі (Франції та Німеччині ) з повною їх окупацією і насильницькою русифікацією та переселення французів і німців на Колиму
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16.09.2022 22:06 Відповісти
Візьмут в ОП.
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16.09.2022 18:49 Відповісти
або позаштатним консультантом ЗЕліка на зарплатню від 200 тис грн))
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16.09.2022 18:55 Відповісти
Зесрань своих не бросает.
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16.09.2022 18:49 Відповісти
Эта тварь будет всеми силами затягивать процесс. А наши правоохранители вестись на это.
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16.09.2022 18:52 Відповісти
так і буде... а за цей час позбирає усі гроші у чемодани... і шукайте потім цього урода десь на Карибських або Сейшельських островах...
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16.09.2022 18:58 Відповісти
На якiй пiдставi його звiльняти?
До кiнця року вiн абонемент проплатив!
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16.09.2022 18:54 Відповісти
як лёвины стають майжэ лэвамы...верните клиенту истинную фамилию.
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16.09.2022 18:54 Відповісти
как вообще чмоушник с аусвайсом Параши может быть украинским судьей ? Это какой-то бред.
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16.09.2022 18:54 Відповісти
при зебыдле это не бред, это норма жизни.
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16.09.2022 18:57 Відповісти
Ух ты. То есть до этого запрета у него полгода войны было все хорошо? И то есть ПРЯМО сейчас он может взять телефон, открыть телеграм и полностью анонимно передать любую информацию кацапам?

Вот это СБУ работает. Вместо того, чтобы при малейшем подозрении на работу на врага, а для этого достаточно просто задать пару вопросов по истории за последние 105 лет (а лучше 300-400), любой нормальный человек может найти не менее десяти причин, почему русня должна подохнуть, и просто хотя бы закрыть человека в удобную камеру или хотя бы закрытый барак без средств связи, забрав вообще все способы коммуникации, они, получив на лапу взятку, просто ничего не делают.

Подозрение на предательство - вот тебе средних удобств камера, в которой ты будешь сидеть следующие 365 суток. Виновен - расстрел или 15 лет. Не виновен - хорошо, придется заплатить из бюджета компенсацию за незаконное лишение свободы, так что тюрьма должна быть комфортабельной, библиотека большая, пусть читают книжки целый год или смотрят телевизор. Но никакой коммуникации с внешним миром, никаких адвокатов и следственных действий. Сиди и молчи и это ради Украины.
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16.09.2022 18:55 Відповісти
Та він і до тепер був лояльний до зе системи, а тепер взагалі за будь що проголосує.
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16.09.2022 18:58 Відповісти
Ось і вся суть "зелено-риговської" команди. Я думаю, що 73% і решта впевнилися які у них цілі? Це ж не генерал Марченко, який спас південь від подальшої окупації і не генерал Павловський, який визволив Маріуполь, чи генерал Кривонос, який спас Киїів "зруйнувавши" маслом взлітку, щоб розбивалися "транспортники" при приземленні з військовою технікою. І це не Маруся Звіробій, Федина, чи Тетяна Чорновіл, які захищають Україну зі зброєю в руках замість товстих, вгодованих "квартальців" і в кожної є "тяжка" стаття справи, а у малоросів, які переховуються від призлву - ордена.
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16.09.2022 18:58 Відповісти
я бы ещё спросил в якому батальони не щадит крови лыйтинант бакланов...
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16.09.2022 19:04 Відповісти
так мудрий нарід не проти
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16.09.2022 19:53 Відповісти
Кришуе його хто? Татаров?
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16.09.2022 19:05 Відповісти
Думаю випустять
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16.09.2022 19:07 Відповісти
ДБР нарозслідує...як завжди.
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16.09.2022 19:11 Відповісти
Рило таке, що роздільної здатності монітора замало! Та коли ж цих свиней пересаджають?
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16.09.2022 19:16 Відповісти
тотально корумпована систама влади, з круговою порукою безвідповідальності, функціонує як і функціонувала весь 31 рік, навіть 2 Майдани і війна , не змінили ситуацію, тому, люди мають прийти до тями, і після перемоги, провести народну люстрацію, по іншому ніяк!!!
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16.09.2022 19:18 Відповісти
а хто компенсує людям, до суддівства яких він причетний, моральні втрати від того , що їх судив не український суддя, а російський підданий?
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16.09.2022 19:20 Відповісти
Татаровi гроши и все вирiшують,потим оголосят у розшук.
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16.09.2022 19:21 Відповісти
Судейского хряка- НА ГИЛЯКУ !
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16.09.2022 19:22 Відповісти
Чтобы запустить процедуру лишения статуса судьи, нужно сначала доказать наличие причины, по которой такое лишение возможно.
Если докажут, что у него действительно есть действующий паспорт рф, выданный ему по его желанию - тогда можно будет говорить о лишении статуса судьи. А до тех пор говорить не о чём.

У нас Ермак замазан по самые помидоры - и ничё, продолжает иметь доступ ко всем нужным его плешивому хозяину тайнам. А к каким тайнам может иметь доступ судья хозяйственного суда, который судит долги между компаниями - это ещё бо-о-о-льшой вопрос.

Но раскручивают эту тему очень активно. Интересно, кому это выгодно.
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16.09.2022 19:24 Відповісти
Корупция не обнаружена,пора в ЕС,там Шредер не справляется,надо туда ещё кацапов подтянуть.
А там глядишь и в ЕС по правам человека этот кацапяра будет сидеть.
Гроши понад усэ.
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16.09.2022 19:26 Відповісти
Я хренію без баяна...Ну як так може бути??? Ну тут слів нема,оккупанти вбивають просто за прапор України,а у нас нема права людину,яка на ворога працює,навіть з роботи звільнити. То за що йде війна...за що гинуть кращі воїни? Нема слів....
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16.09.2022 19:33 Відповісти
У Зеленського це нормально...((( В оп половина працють на фсб, далеко дивитися не треба - Єрмак.
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16.09.2022 19:35 Відповісти
Дива дивні!!! А що так можно було? Тоді дайте вже йому премію за дружні стосунки з рашею ))) требо ж якось стимулювати цей процес
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16.09.2022 19:38 Відповісти
28 ноября 1991 года в связи с распадом ссср был принят закон, по которому кто проживал на тот момент на их территории становился гражданином. Это даже не случай а массовое явление было.
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16.09.2022 19:39 Відповісти
Справді, хіба це такий вже гріх - бути громадянином держави-ворога?
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16.09.2022 19:39 Відповісти
Там большинство судей колаборанты и латентные предатели Родины
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16.09.2022 19:40 Відповісти
круто!!
Три дні не буде мати доступ
до державної таємниці!!
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16.09.2022 19:46 Відповісти
єрмак, заступники його та майже весь ОП має доступ а з цього зняли
то він знайде букву в законі, оскаржить та виграє справу
от як би пристрелили, булоб чесно
і тих хто призначав теж
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16.09.2022 19:58 Відповісти
Судді з російським паспортом Львову обмежили доступ до держтаємниці, але з посади не звільнили

А стурбованість висловили?
А пальцем насварилися?
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16.09.2022 20:07 Відповісти
Бескінечний кругообіг треша в Україні. Просвіту не видно🤦
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16.09.2022 20:29 Відповісти
Коли призупинили? Після 200 дня з початку війни? А до цього він мав доступ і все передавав?
Боже, яке страшне покарання!
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16.09.2022 20:42 Відповісти
Дали час, щоб потіхамувлес змотався!!
А потім штраф йому, втихаря, випишуть судді-браття, гривень на 360, не більше!!!
Бо із свого ж Цеху, чалавек!!!
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16.09.2022 20:44 Відповісти
Ви навіть і не уявляєте собі, скільки там ше таких богданів львових у різних держструктурах. Та чим вище та вагоміша структура, тим їх більше. Та й не обов'язково мати аусвайс кольору аквафрешу, щоби працювати на московію.
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16.09.2022 21:03 Відповісти
Притягнення до будь-якої юридичної відповідальності судді ще той квест.
Не моя справа підказувати СБУ, але якщо є російський паспорт у Львова, то його сліди варто пошукати у поїздках з дружиною та без неї ( квитки, готелі, перетин кордону тощо), спільному бізнесі за кордоном, нотаріальних актах, крупних купівлях та реєстрації майна. Десь має "засвітитися ".
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16.09.2022 21:15 Відповісти
Все більше хочеться військової хунти на чолі з молодим генералом з призвіщем на букву "З"...
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16.09.2022 21:21 Відповісти
Москаль засуджуватиме українців під час війни? Що це? Люди, хто при владі?
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16.09.2022 21:31 Відповісти
*андоны
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16.09.2022 21:36 Відповісти
А доступ до корита не закрили трудязі
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16.09.2022 21:54 Відповісти
А чому досі його не розстріляли? Має документи країни яка з нами воює, проте він не в однострої агресора, тому він не військовополонений, отже диверсант - розстріл на місці. Невже в нас в правоохоронних органах всі мають криворогульні дипломи юриста?
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16.09.2022 23:00 Відповісти
Цей лютий трешняк немає бажання навіть коментувати...🤬 Окрім дуже матірних слів на думку нічого не спадає! А ще бажання провести "слідчий експеримент": чи втримає пересічна гіляка оце гнидюче гузло?🤔
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17.09.2022 01:11 Відповісти
ganba!
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17.09.2022 03:52 Відповісти
вона чё... Украина продолжает сжигать себя изнутри... друзья, любовники с любовницами и прочая шелупонь... этот Гордиев узел должен быть развязан в ближайшее время...
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17.09.2022 06:52 Відповісти
 
 