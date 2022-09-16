Судді з російським паспортом Львову обмежили доступ до держтаємниці, але з посади не звільнили
Новини Цензор.НЕТ Події
Голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдану Львову, який має паспорт Росії, призупинили доступ до державної таємниці.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі додаткові коментарі стосовно цієї ситуації будуть можливі після отримання інформації від відповідних правоохоронних органів, які вже залучені до розслідувань оприлюдненої інформації. Просимо дочекатися результатів цих розслідувань. Також повідомляємо, що на період проведення вказаних розслідувань доступ до державної таємниці голови КГС ВС призупинено", - повідомляють у Верховному Суді.
Окрім того, 16 вересня відбулися закриті термінові збори суддів Касаційного господарського суду, на яких обговорювали розслідування "Схем", за результатами Львова не звільнили з посади голови цього суду, як цього вимагали профільні громадські організації, повідомляє Радіо Свобода.
Окремо у повідомленні суду наводиться позиція Богдана Львова, в якій він знову заперечив наявність у нього громадянства країни-агресора і повідомив, що звернувся із заявою до правоохоронних органів. За даними "Схем", він написав заяву до Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, журналісти з’ясували, що Богдан Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні. У 2012 році, після досягнення 45-річчя, він оновив свій російський паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Иначе уволим !
До кiнця року вiн абонемент проплатив!
Вот это СБУ работает. Вместо того, чтобы при малейшем подозрении на работу на врага, а для этого достаточно просто задать пару вопросов по истории за последние 105 лет (а лучше 300-400), любой нормальный человек может найти не менее десяти причин, почему русня должна подохнуть, и просто хотя бы закрыть человека в удобную камеру или хотя бы закрытый барак без средств связи, забрав вообще все способы коммуникации, они, получив на лапу взятку, просто ничего не делают.
Подозрение на предательство - вот тебе средних удобств камера, в которой ты будешь сидеть следующие 365 суток. Виновен - расстрел или 15 лет. Не виновен - хорошо, придется заплатить из бюджета компенсацию за незаконное лишение свободы, так что тюрьма должна быть комфортабельной, библиотека большая, пусть читают книжки целый год или смотрят телевизор. Но никакой коммуникации с внешним миром, никаких адвокатов и следственных действий. Сиди и молчи и это ради Украины.
Если докажут, что у него действительно есть действующий паспорт рф, выданный ему по его желанию - тогда можно будет говорить о лишении статуса судьи. А до тех пор говорить не о чём.
У нас Ермак замазан по самые помидоры - и ничё, продолжает иметь доступ ко всем нужным его плешивому хозяину тайнам. А к каким тайнам может иметь доступ судья хозяйственного суда, который судит долги между компаниями - это ещё бо-о-о-льшой вопрос.
Но раскручивают эту тему очень активно. Интересно, кому это выгодно.
А там глядишь и в ЕС по правам человека этот кацапяра будет сидеть.
Гроши понад усэ.
Три дні не буде мати доступ
до державної таємниці!!
то він знайде букву в законі, оскаржить та виграє справу
от як би пристрелили, булоб чесно
і тих хто призначав теж
А стурбованість висловили?
А пальцем насварилися?
Боже, яке страшне покарання!
А потім штраф йому, втихаря, випишуть судді-браття, гривень на 360, не більше!!!
Бо із свого ж Цеху, чалавек!!!
Не моя справа підказувати СБУ, але якщо є російський паспорт у Львова, то його сліди варто пошукати у поїздках з дружиною та без неї ( квитки, готелі, перетин кордону тощо), спільному бізнесі за кордоном, нотаріальних актах, крупних купівлях та реєстрації майна. Десь має "засвітитися ".