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Оприлюднених доказів щодо громадянства РФ заступника голови Верховного Суду Львова достатньо для припинення його повноважень та позбавлення громадянства України, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львов,богдан

Оприлюднені докази щодо наявності громадянства РФ у заступника голови Верховного Суду, голови Касаційного господарський суд у складі ВС Богдана Львова дають усі підстави для негайного припинення його суддівських повноважень та позбавлення громадянства України.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Схеми" оприлюднили сенсаційну інформацію про наявність у голови Касаційного господарського суду Богдана Львова російського паспорта. Журналісти оприлюднили неспростовні докази, які легко підтвердити даними з офіційних реєстів. Звертаю увагу, що СБУ не лише профукала російське громадянство Львова, а ще й дала йому доступ до державної таємниці", - нагадав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник голови українського Верховного Суду Львов виявився громадянином РФ, - "Схеми" ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

"Влада мусить викинути Богдана Львова з судової системи. Закон чіткий: набуття громадянства іншої держави = автоматичне припинення повноважень судді (ст.121 ЗУ "Про судоустрій…"). Це дає голові Верховного Суду Князєву усі підстави для того, аби видати наказ про відрахування громадянина російської федерації Богдана Львова зі штату суду. Закликаю голову Верховного Суду продемонтрувати лідерство і негайно вжити всіх потрібних заходів", - наголосив Шабунін.

"Якщо ж громадянин держави-агресора Богдан Львов продовжить ухвалювати рішення іменем Украни, це означатиме одне: Князєв та решта суддів Верховного Суду з ним заодно. Так само оприлюднені докази є підставою для ухвалення президентом Зеленським указу про припинення українського громадянства Богдана Львова. Ми просто не можемо дозволити перебування на одній з топ-посад у судовій владі громадянину країни-агресора", - резюмував він.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови Верховного Суду, очолює Касаційний господарський суд у його складі. Богдан Львов має російське громадянство. Сам Львов заперечує наявність у нього громадянства РФ.
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Топ коментарі
+22
Відповіддю як завжди буде тиша. І з верховного суду і з оп і з сбу.
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16.09.2022 17:23
+16
Це що, Єрмак дасть команду зняти з посади суддю сєпара? Не смішіть мої тапці! Ніззя!!!!
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16.09.2022 17:26
+11
Уууу, яка огидні ряшка. Свиня у мантії, ну от свиня тай все.
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16.09.2022 17:29
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Відповіддю як завжди буде тиша. І з верховного суду і з оп і з сбу.
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16.09.2022 17:23 Відповісти
Щодо громадянства Богдана Львова зроблено кілька дописів на ЦН. Такої людини не знаю, ніколи раніше не чув. Можливо "Схеми" і знайшли сенсацію. Але це підлягає перевірці, бо як записано в КПК України , всі ці дописи, повідомлення можуть бути визнані нікчемними доказами. Не треба багато розуму щоб "намалювати" подібні матеріали і паспортні дані РФ, а от китайської НР важче, бо треба знати досить складну східну мову. Для Шабуніна все просто-голова Верховного Суду має звільнити... А у нього є такі повноваження? А може це повноваження ВРП, нарешті Президента? А все від того, що у нас головний антикорупціонер -людина без юридичної освіти (ніби закінчив інститут слов"янознавства), тому для нього все просто, а закон вимагає дотримання досить складної процедури звільнення судді. А ще робота комісії ОП з питань громадянства. Звичайно РФ не надасть офіційної відповіді, але те, що можна встановити з відкритих джерел, баз даних...., все це потребує перевірки. Я особисто не дуже задоволений судовою системою, а можливо ще більше нікчемним портново-татаровським КПК, але допоки таке законодавство, то потрібно пройти всі етапи перевірки. А просто "проспівати" в ефірі, ТО ЦЬОГО ЯВНО ЗАМАЛО. Тому і такий стан боротьби з корупцією в країні, а основні верстви населення юридичних вузів не закінчували і думають що все так просто....
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16.09.2022 17:59 Відповісти
Так у преЗЕдента є юридична освіта, а толку від його освіти? А скільки разів він порушував Конституцію України? А скільки нефахових людей цей преЗЕдент попризначав на посади?
Тоді до чого закиди про нефаховість Шабуніна?
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16.09.2022 18:35 Відповісти
У нас уже був один такий ,,ЛЕГІТИМНИЙ,, правда чомусь втік на РОДІНУ в 2014 після МАЙДАНУ.
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16.09.2022 22:57 Відповісти
Це що, Єрмак дасть команду зняти з посади суддю сєпара? Не смішіть мої тапці! Ніззя!!!!
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16.09.2022 17:26 Відповісти
Та у цього львова таке рило,що дєрьмак напевно злякається.
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16.09.2022 17:27 Відповісти
Сам Шабунін сказав -- а стояв ор шо пресуют.
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16.09.2022 17:28 Відповісти
Уууу, яка огидні ряшка. Свиня у мантії, ну от свиня тай все.
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16.09.2022 17:29 Відповісти
точно русішен швайн.
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16.09.2022 19:51 Відповісти
Ну и морда у судьи....Такое рыло на темной улице увидишь - рука сама к кобуре потянется.
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16.09.2022 17:31 Відповісти
Рибалка на каналі Дискавері.. Піймали,показали,відпустили.
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16.09.2022 17:31 Відповісти
ну так..а провести розслідування, як оте рило займало таку посаду - зась..ну так..це ж не прибиральниця..ту б напевно, розтріляли
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16.09.2022 17:32 Відповісти
не на часі... ще не всіх волонтерів пересаджали
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16.09.2022 17:33 Відповісти
заодно бы шабунин и своё место рождения прыгадав...
кацапские укропатриоты мэнэ лякають..
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16.09.2022 17:34 Відповісти
Ага, неначасі, а взагалі ох і їбало у цього підора
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16.09.2022 17:35 Відповісти
А что писали?
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16.09.2022 17:48 Відповісти
Тут люди Кривоносом заняты,а им судью-предателя предлагают ловить
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16.09.2022 17:37 Відповісти
Треба ще у боневтіка парпорт рашки пошукати! Руб за сто, що є! 🤔😏
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16.09.2022 17:39 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

5 ч

НАБУ оголосило в розшук нардепа Деркача (того, що плавки Порошенка-Байдена і якого хвалив Зеленський)
Зауважте, незалежне НАБУ, а не підконтрольне СБУ
Саме тому і потрібні незалежні силовики Т
им паче під час війни, коли народ не може контролювати
Слава поки ще незалежному НАБУ!
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16.09.2022 17:43 Відповісти
Пройде ще півроку і виявлять, що кнур із виводком, опинився за кордоном!! Чомусь…. Як і частина нардепів…
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16.09.2022 21:04 Відповісти
Для ОПи це свій в доску хлопець. Ставлю пляшку Хенесі, що його ніхто не звільнить.
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16.09.2022 17:46 Відповісти
Ну, Львов - не Тупицький, на нього указу не буде...
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16.09.2022 17:54 Відповісти
А у кого там нема паспортів іноземних держав.?
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16.09.2022 18:02 Відповісти
Нє всьйо так адназначна....
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16.09.2022 18:28 Відповісти
какие вы странные! половина граждан Украины имеют вторые паспорта. что с такими делать будете?
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16.09.2022 19:42 Відповісти
Повісити на ліхтарі і нехай продовжує судити.Нащо забирати повноваження,аби висів....
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16.09.2022 19:55 Відповісти
Яка бункерна фізіономія! Зразу віриться, що рашист!
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16.09.2022 21:06 Відповісти
зачем увольнять.
лакей будет служить слугам.
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16.09.2022 21:42 Відповісти
 
 