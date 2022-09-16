Оприлюднених доказів щодо громадянства РФ заступника голови Верховного Суду Львова достатньо для припинення його повноважень та позбавлення громадянства України, - Шабунін
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Оприлюднені докази щодо наявності громадянства РФ у заступника голови Верховного Суду, голови Касаційного господарський суд у складі ВС Богдана Львова дають усі підстави для негайного припинення його суддівських повноважень та позбавлення громадянства України.
Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Схеми" оприлюднили сенсаційну інформацію про наявність у голови Касаційного господарського суду Богдана Львова російського паспорта. Журналісти оприлюднили неспростовні докази, які легко підтвердити даними з офіційних реєстів. Звертаю увагу, що СБУ не лише профукала російське громадянство Львова, а ще й дала йому доступ до державної таємниці", - нагадав він.
"Влада мусить викинути Богдана Львова з судової системи. Закон чіткий: набуття громадянства іншої держави = автоматичне припинення повноважень судді (ст.121 ЗУ "Про судоустрій…"). Це дає голові Верховного Суду Князєву усі підстави для того, аби видати наказ про відрахування громадянина російської федерації Богдана Львова зі штату суду. Закликаю голову Верховного Суду продемонтрувати лідерство і негайно вжити всіх потрібних заходів", - наголосив Шабунін.
"Якщо ж громадянин держави-агресора Богдан Львов продовжить ухвалювати рішення іменем Украни, це означатиме одне: Князєв та решта суддів Верховного Суду з ним заодно. Так само оприлюднені докази є підставою для ухвалення президентом Зеленським указу про припинення українського громадянства Богдана Львова. Ми просто не можемо дозволити перебування на одній з топ-посад у судовій владі громадянину країни-агресора", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови Верховного Суду, очолює Касаційний господарський суд у його складі. Богдан Львов має російське громадянство. Сам Львов заперечує наявність у нього громадянства РФ.
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Тоді до чого закиди про нефаховість Шабуніна?
кацапские укропатриоты мэнэ лякають..
@bryhynets
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5 ч
НАБУ оголосило в розшук нардепа Деркача (того, що плавки Порошенка-Байдена і якого хвалив Зеленський)
Зауважте, незалежне НАБУ, а не підконтрольне СБУ
Саме тому і потрібні незалежні силовики Т
им паче під час війни, коли народ не може контролювати
Слава поки ще незалежному НАБУ!
лакей будет служить слугам.