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Шабунин - судьям Кассационного хозяйственного суда: Эпоха председателя суда Львова закончилась. Голосование в его пользу только потянет вас ко дну

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

львов,богдан

Сегодня, 3 октября, судьи Кассационного хозяйственного суда будут голосовать за увольнение Богдана Львова с должности председателя суда.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратиться к судьям Кассационного хозяйственного суда. Сегодня вы соберетесь, чтобы проголосовать за увольнение Богдана Львова с должности председателя суда. На самом деле, это меньшее, что вы можете сделать. Я не понимаю, как гражданин России до сих пор может принимать решения именем Украины, не то чтобы быть главой суда", - отмечает он.

Шабунин отмечает, что мы все хорошо знаем, что российский паспорт у Львова есть.

"Это знает он, это знает общество, и это знаете вы. Не знаю, что там он вам наобещал, чем запугал или пригрозил, но власти выполнить обещанное у Львова уже нет. Эпоха Львова закончилась, так же, как в 2014 году кончилась эпоха Татькова-Емельянова. Львова уже ничто не спасет, а ваше голосование в его пользу только потянет вас ко дну вместе с ним. Или вы думаете, что общество простит вам российского гражданина во главе Верховного Суда?" - спршивает глава ЦПК.

"Общество, которое платит за свободу кровью, никогда не простит вам это решение. И Венецианская комиссия за вас в этот раз не вступится. Так что ваш выбор предельно прост", - резюмирует он.

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Шабунин - судьям Кассационного хозяйственного суда: Эпоха председателя суда Львова закончилась. Голосование в его пользу только потянет вас ко дну 01

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
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Топ комментарии
+11
Там мафия ...они себе уже столько наскирдовали ,что и детям с внуками хватит
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03.10.2022 08:56
+8
Зря старается Шабунин. Ряженые подонки всё равно не отставят своего пахана. Их надо всей шоблой... желательно с моста в реку.
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03.10.2022 08:59
+7
повісити його взагалі треба
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03.10.2022 08:58
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Там мафия ...они себе уже столько наскирдовали ,что и детям с внуками хватит
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03.10.2022 08:56 Ответить
Тихенько вивести в ліс і всьо, нехай шукають москалі своїх громадян.
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03.10.2022 09:07 Ответить
Але такого рівня гнидам завжди мало, вони вже невиправні...
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03.10.2022 09:18 Ответить
Судді непотопляємі?
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03.10.2022 08:56 Ответить
повісити його взагалі треба
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03.10.2022 08:58 Ответить
Слушна пропозиція
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03.10.2022 09:03 Ответить
Зря старается Шабунин. Ряженые подонки всё равно не отставят своего пахана. Их надо всей шоблой... желательно с моста в реку.
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03.10.2022 08:59 Ответить
І що? Вони не потонуть? Ну, де-яка субстанція дійсно не тоне
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03.10.2022 09:13 Ответить
Почему зря, если эта шобла проголосует за него, всех их фамилии известны и тогда всех в реку, вот и вся история
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03.10.2022 10:14 Ответить
проголосують
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03.10.2022 09:04 Ответить
Суддівська мафія своїх не кидає!
В Україні всі судді корумповані покидьки!
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03.10.2022 09:11 Ответить
Що це за лозунги? Сам належиш до цієї мафії?
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03.10.2022 09:12 Ответить
Його ще треба засудити за спроби приховати російське громадянство. Та й взагалі, подивіться на це рило, обєзображенноє інтілектом
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03.10.2022 09:11 Ответить
Судячи з біографії дядько не дурний, а підлий і хитрий покидьок.
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03.10.2022 09:16 Ответить
Кабанчик ще призовного віку. Швиденько звільнили його і в центр комплектації - траншеї на півночі Київської області рити!!!
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03.10.2022 09:13 Ответить
давите суку! за поребрик его!
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03.10.2022 09:28 Ответить
Какая чєсная рожа чєснава сідьї...
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03.10.2022 09:33 Ответить
Хай голосують, швидше себе демілітаризують!
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03.10.2022 10:08 Ответить
Так полиграф же показал! Или полиграф приказал? Или полиграф у приказали? Ну вот прикинем--- в кацапии вчера вылезло, что судья там есть с укр- гражданством? Можно такое там???
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03.10.2022 10:11 Ответить
 
 