Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда
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В Верховном суде отметили, что Конституция Украины предусматривает прекращение полномочий судьи в случае прекращения им гражданства Украины или получения гражданства другого государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Верховный суд Украины.
"При таких обстоятельствах осуществить отчисление из штата суда в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" имеет глава суда. Поэтому в соответствии с положениями Основного Закона Украины и профильного закона о судоустройстве Глава Верховного Суда Всеволод Князев 05.10.2022 издал приказ об отчислении Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного Суда", - говорится в заявлении суда
Отчисление произведено на основании данных Службы безопасности Украины, подтвердившей наличие у Львова Б. Ю. гражданства Российской Федерации по данным реестров РФ.
"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и Закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей", - прокомментировал решение глава Верховного Суда Всеволод Князев.
Он также отметил, что Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта России. Однако его действия и сама ситуация серьезно вредят авторитету Верховного Суда.
"Верховный Суд в своих действиях возлагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока они не опровергнуты в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства РФ", - добавил Князев.
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Inače naxrena emu dvojnoe graždantstvo. Čtob s zarplaty sudji deševle jaica v Rostove na bazare pokupatj?
В тих же Штатах, якщо суддя влип у щось ганебне, та вимушений покинути посаду, переглядаються ВСІ!!! вироки, рішення, ухвали та ін. які цей суддя постановлював з початку кар'єри судді.
Бо все це, без перегляду вважається постановленим нелегітимно. А уявляєте, що хтось відсидів так з 20-ку. а тут бац!! вийшов.
Це які скажені стягнення з того ж судді.
А у нас вигнали (та і то, не за професійним покликом, а під тиском обставин і громадськості) та і все.
А через місяць, спливе "його честь" в батальйоні "Монако", і буде чекати (як Беня, чи Портнов) коли прийде "потрібний" Президент, щоб відновитись на посаді та отримати кільканадцять мільйонів за вимушений прогул.
У боневтіка і без цього зашкварів на п'ять президентів вистачає.
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.
Учитывая то, где учился Богдан Львов, его связи с российским криминалитетом и спецслужбами россии, его регулярные поездки на россиию(на парашу), наличие российского паспорта у его жены, ее связи с российским бизнесом, наличие большого кол-ва недвижимости на россии - судья Богдан Львов должен быть лишен неприкосновенности иобязан пройти полиграф на предмет сотрудничества с спецслужбами кацапстана и Лужниковской ОПГ.
По результатам арест, СИЗО, приговор и тюрьма. Половина судей кстати должны сидеть в тюрьме, они просто мрази в мантиях, бухающие под ватный шансон.
То українці мають тепер кров"ю і сльозами кожен раз вмиватися, що ці вишкряби Всесвіту, хоч раз зробили так як має бути за Конституцією? На дідько нам ці покручі? Тому й робота всіх НАБУ ДБР поліція САП все кожен раз псові під хвіст. " Бо ви там собі з ризиком для життя їх ловіть, а ми їх відпустимо і відпустимо так, щоб вони ще й поновилися, і поновилися так, щоб ви їм ще й заплатили круглу сумму, щоб неповадно було справедливості добиватися"
-Конечно знает, мы вместе его оформили.
через пол года лохи ему заплатят за вьінужденньій прогул....
4. Зарахувати до Пещерного Суду міста Київ.