Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда

В Верховном суде отметили, что Конституция Украины предусматривает прекращение полномочий судьи в случае прекращения им гражданства Украины или получения гражданства другого государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Верховный суд Украины.

"При таких обстоятельствах осуществить отчисление из штата суда в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" имеет глава суда. Поэтому в соответствии с положениями Основного Закона Украины и профильного закона о судоустройстве Глава Верховного Суда Всеволод Князев 05.10.2022 издал приказ об отчислении Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного Суда", - говорится в заявлении суда

Отчисление произведено на основании данных Службы безопасности Украины, подтвердившей наличие у Львова Б. Ю. гражданства Российской Федерации по данным реестров РФ.

"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и Закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей", - прокомментировал решение глава Верховного Суда Всеволод Князев.

Он также отметил, что Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта России. Однако его действия и сама ситуация серьезно вредят авторитету Верховного Суда.

"Верховный Суд в своих действиях возлагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока они не опровергнуты в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства РФ", - добавил Князев.

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