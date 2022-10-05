РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12275 посетителей онлайн
Новости Происшествия
17 144 133
Верховный Суд (1063) Украина (44304) Львов Богдан (28)

Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

львов

В Верховном суде отметили, что Конституция Украины предусматривает прекращение полномочий судьи в случае прекращения им гражданства Украины или получения гражданства другого государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Верховный суд Украины.

"При таких обстоятельствах осуществить отчисление из штата суда в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" имеет глава суда. Поэтому в соответствии с положениями Основного Закона Украины и профильного закона о судоустройстве Глава Верховного Суда Всеволод Князев 05.10.2022 издал приказ об отчислении Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного Суда", - говорится в заявлении суда

Отчисление произведено на основании данных Службы безопасности Украины, подтвердившей наличие у Львова Б. Ю. гражданства Российской Федерации по данным реестров РФ.

Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда 01

"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и Закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей", - прокомментировал решение глава Верховного Суда Всеволод Князев.

Он также отметил, что Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта России. Однако его действия и сама ситуация серьезно вредят авторитету Верховного Суда.

"Верховный Суд в своих действиях возлагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока они не опровергнуты в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства РФ", - добавил Князев.

Читайте: Зеленского призывают инициировать проверку наличия гражданства РФ у судьи Львова, - петиция
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
Чому не притягли по 384 статті КК України? Це чмо роками займало посади завдяки прямому і свідомому обману державних та правоохоронних органів.
показать весь комментарий
05.10.2022 16:50
+42
Уволить мало, надо наказывать.
показать весь комментарий
05.10.2022 16:52
+39
... завдяки розголосу в ЗМІ
показать весь комментарий
05.10.2022 16:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Обязательно будет пытаться, но в итоге все равно поедет в свою московскую квартиру. Хотя должен поехать чалиться на нарах в платной камере Малюськи.
показать весь комментарий
05.10.2022 18:48 Ответить
v moskoviju toljko posle doprosa SBU na predmet sotrudničestva s FSB.
Inače naxrena emu dvojnoe graždantstvo. Čtob s zarplaty sudji deševle jaica v Rostove na bazare pokupatj?
показать весь комментарий
06.10.2022 00:23 Ответить
Молодец!
показать весь комментарий
05.10.2022 18:23 Ответить
У нас ще порівняно демократичне законодавство...
В тих же Штатах, якщо суддя влип у щось ганебне, та вимушений покинути посаду, переглядаються ВСІ!!! вироки, рішення, ухвали та ін. які цей суддя постановлював з початку кар'єри судді.
Бо все це, без перегляду вважається постановленим нелегітимно. А уявляєте, що хтось відсидів так з 20-ку. а тут бац!! вийшов.
Це які скажені стягнення з того ж судді.
А у нас вигнали (та і то, не за професійним покликом, а під тиском обставин і громадськості) та і все.
А через місяць, спливе "його честь" в батальйоні "Монако", і буде чекати (як Беня, чи Портнов) коли прийде "потрібний" Президент, щоб відновитись на посаді та отримати кільканадцять мільйонів за вимушений прогул.
показать весь комментарий
05.10.2022 18:23 Ответить
А в інший час можна дозволяти й найбільший сумнів?
показать весь комментарий
05.10.2022 18:26 Ответить
Да неужели....
показать весь комментарий
05.10.2022 18:37 Ответить
завтра Баришівський районний суд скасує рішення Верховного суду та поновить цього Львова. Та ще й компенсації присудить від держави так десяток мільйонів. Повірте то реальний варіант подій
показать весь комментарий
05.10.2022 18:49 Ответить
Гівно не тоне, десь вспливе. В якій посаді, поки не відомо.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:00 Ответить
Одне прикро, що призначено його не при Зеленському. Була б лишня нагода для хейтерів плюнути у чинного президента. Хоча, читаючи коментарі, їм, зехейтерам, ця обставина не надто і важлива.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:00 Ответить
Тю на вас.
У боневтіка і без цього зашкварів на п'ять президентів вистачає.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:22 Ответить
А він може і тебе врятував тим - "боневтік", а Україні отим самим дав надію!
показать весь комментарий
14.02.2023 17:49 Ответить
Мене врятував мій син, брат невістки, племінник і тисячі вояків ЗСУ, а також ТрО Херсона, Баштанки і тисячі свідомих громадян України. Але ж не блазень. У нас один президент вже тікав, і якось обійшлися. Можливо було б краще якби втік. Керували б країною більш адекватні люди, а не мародери.
показать весь комментарий
14.02.2023 17:59 Ответить
цей твій ********** скільки горя приніс своїми шашликами , що на ньо го цистерну мало буде наплювати !! .. так що краще не колупай цю тему ...
показать весь комментарий
06.10.2022 07:25 Ответить
У нас Головний Розвідник співмешкає з російським агентом, і нічого, а тут якийсь паспорт...
показать весь комментарий
05.10.2022 19:04 Ответить
А цікаво, як відреагує президент, маю сумнів що прийме таке рішення як по Корбану.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:18 Ответить
В 2016 году был совершен рейдерский захват отеля "Лыбидь" у украинского бизнесмена Мстислава Скоробогатова , а в 2020 году решением Хозяйственного суда ему запретили претендовать на свой же отель))
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.
Учитывая то, где учился Богдан Львов, его связи с российским криминалитетом и спецслужбами россии, его регулярные поездки на россиию(на парашу), наличие российского паспорта у его жены, ее связи с российским бизнесом, наличие большого кол-ва недвижимости на россии - судья Богдан Львов должен быть лишен неприкосновенности иобязан пройти полиграф на предмет сотрудничества с спецслужбами кацапстана и Лужниковской ОПГ.
По результатам арест, СИЗО, приговор и тюрьма. Половина судей кстати должны сидеть в тюрьме, они просто мрази в мантиях, бухающие под ватный шансон.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:25 Ответить
Через пол года / год львов восстановится в должности и будет сажать украинских солдат за убийства русских оккупантов, ну и вьінужденньій прогул отсудит у государства...
показать весь комментарий
05.10.2022 21:46 Ответить
А було інакше?
показать весь комментарий
05.10.2022 21:58 Ответить
Було.... Має бути, але для цього всіх суддів треба стратити, або хочаб децімацію провести
показать весь комментарий
05.10.2022 22:01 Ответить
А пробити фого по співпраці з ФСБ? Я думаю, що вони з ним були в тісній співпраці. Не може така людина не бути в полі їх зору, це не сантехнік.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:35 Ответить
Делов то! Скоро Киевский админ суд,и судья Вовк,м которым " ничего не могут сделать" по указке Портнова( который скоро не заставит себя ждать,и к нему не будет никаких вопросов),и Татарова отменит это решение,и начислит ему материальную компенсацию за "моральный ущерб",и все пойдет по кругу..Пока сраной метлой всю кротовую нору в ОП не разогнать ,и не упечь в буцугарню,эта херня будет бесконечной
показать весь комментарий
05.10.2022 19:53 Ответить
"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об'єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів" Джерело: https://censor.net/ua/n3371728

То українці мають тепер кров"ю і сльозами кожен раз вмиватися, що ці вишкряби Всесвіту, хоч раз зробили так як має бути за Конституцією? На дідько нам ці покручі? Тому й робота всіх НАБУ ДБР поліція САП все кожен раз псові під хвіст. " Бо ви там собі з ризиком для життя їх ловіть, а ми їх відпустимо і відпустимо так, щоб вони ще й поновилися, і поновилися так, щоб ви їм ще й заплатили круглу сумму, щоб неповадно було справедливості добиватися"
показать весь комментарий
05.10.2022 20:20 Ответить
Чому так довго звільняли Львова ? Чакра підказує, що хтось дуже не хотів створювати прецедент. І хто б це міг бути ?
показать весь комментарий
05.10.2022 20:28 Ответить
Знову цей барига Порошенко , хто ж іще міг так нашкодити одноосібній владі сонцесяйного як не він (( Он у Бучі магазин відкрив щоб на крові наживатися і дрони по ньому не летять , бо договорняк , робіть висновки ((
показать весь комментарий
05.10.2022 20:42 Ответить
-Господин судья а ваш шеф знает что у вас гражданство РФ?
-Конечно знает, мы вместе его оформили.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:40 Ответить
Ну и правильно. Незачем народ злить. ..
показать весь комментарий
05.10.2022 21:40 Ответить
украинские судьи мрази, увьі....
через пол года лохи ему заплатят за вьінужденньій прогул....
показать весь комментарий
05.10.2022 21:43 Ответить
3. Відразувати з Верховного Суду...
4. Зарахувати до Пещерного Суду міста Київ.
показать весь комментарий
05.10.2022 21:54 Ответить
Це можно вже рахувать за перемогу?????
показать весь комментарий
05.10.2022 22:04 Ответить
Суддя то добре. Але ще роботи масса. Я так скажу - школи то катівні. У нас дітям навчальні програми пишуть агенти ФСБ - непослідовні, ускладнені, безгузді. Їм вигідно щоб нове покоління виросло затурканим, вчителі просто знущаються, бо вони породження совка, їм в задоволення заганяти дітей і викачувати гроші й енергію з батьків. І про це всім ще пофігу, багатьом нема часу дивитися чим мордують наших дітей. Обіцяли НУШ, але віддали на поталу чиновникам, руїна...
показать весь комментарий
05.10.2022 22:27 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2022 05:24 Ответить
А хряк львов побіжить в якийсь бердичівський районний суд,та оскаржить це рішення. І скаргу задовільнять. В нас можливо все.
показать весь комментарий
06.10.2022 07:54 Ответить
С таким Верховным судом, как в Украине, он еще отсудит хорошую пенсию и поедет в московскую квартиру. Здесь все поражает. Больше всего поражает сам Верховный суд Украины, здесь отсутствует понятие правосудие, его здесь нет, здание есть, но правосудия в нем нет. Как подобный орган может выносить решения именем Украины, где каждый, судья, вызывает недоверие. Как могло такое случиться, что враг длительное время выносил решения именем Украины. И еще долгое время выносил бы решения, врал, и его бы покрывали, если бы не журналисты, общественность. Необходима тщательная проверка всех судей, возможно, необходимо расформировать этот орган, даже не хочу лишний раз говорить, что это Верховный суд. Срам, какой.
показать весь комментарий
06.10.2022 09:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 