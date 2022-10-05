Суддю Львова відраховано зі штату Верховного Суду. ФОТО
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У Верховному суді зазначили, що Конституція України передбачає припинення повноважень судді у разі припинення ним громадянства України або набуття громадянства іншої держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Верховний суд України
"За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" має голова суду. Тож відповідно до положень Основного Закону України та профільного закону про судоустрій Голова Верховного Суду Всеволод Князєв 05.10.2022 видав наказ про відрахування Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду", - йдеться у заяві суду
Відрахування здійснено на підставі даних Служби безпеки України, яка підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства російської федерації за даними реєстрів РФ.
"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів", - прокоментував рішення голова Верховного Суду Всеволод Князєв.
Він також зазначив, що Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта Росії. Проте його дії й сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду.
"Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства РФ", - додав Князев.
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Inače naxrena emu dvojnoe graždantstvo. Čtob s zarplaty sudji deševle jaica v Rostove na bazare pokupatj?
В тих же Штатах, якщо суддя влип у щось ганебне, та вимушений покинути посаду, переглядаються ВСІ!!! вироки, рішення, ухвали та ін. які цей суддя постановлював з початку кар'єри судді.
Бо все це, без перегляду вважається постановленим нелегітимно. А уявляєте, що хтось відсидів так з 20-ку. а тут бац!! вийшов.
Це які скажені стягнення з того ж судді.
А у нас вигнали (та і то, не за професійним покликом, а під тиском обставин і громадськості) та і все.
А через місяць, спливе "його честь" в батальйоні "Монако", і буде чекати (як Беня, чи Портнов) коли прийде "потрібний" Президент, щоб відновитись на посаді та отримати кільканадцять мільйонів за вимушений прогул.
У боневтіка і без цього зашкварів на п'ять президентів вистачає.
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.
Учитывая то, где учился Богдан Львов, его связи с российским криминалитетом и спецслужбами россии, его регулярные поездки на россиию(на парашу), наличие российского паспорта у его жены, ее связи с российским бизнесом, наличие большого кол-ва недвижимости на россии - судья Богдан Львов должен быть лишен неприкосновенности иобязан пройти полиграф на предмет сотрудничества с спецслужбами кацапстана и Лужниковской ОПГ.
По результатам арест, СИЗО, приговор и тюрьма. Половина судей кстати должны сидеть в тюрьме, они просто мрази в мантиях, бухающие под ватный шансон.
То українці мають тепер кров"ю і сльозами кожен раз вмиватися, що ці вишкряби Всесвіту, хоч раз зробили так як має бути за Конституцією? На дідько нам ці покручі? Тому й робота всіх НАБУ ДБР поліція САП все кожен раз псові під хвіст. " Бо ви там собі з ризиком для життя їх ловіть, а ми їх відпустимо і відпустимо так, щоб вони ще й поновилися, і поновилися так, щоб ви їм ще й заплатили круглу сумму, щоб неповадно було справедливості добиватися"
-Конечно знает, мы вместе его оформили.
через пол года лохи ему заплатят за вьінужденньій прогул....
4. Зарахувати до Пещерного Суду міста Київ.