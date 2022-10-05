Суддю Львова відраховано зі штату Верховного Суду. ФОТО

У Верховному суді зазначили, що Конституція України передбачає припинення повноважень судді у разі припинення ним громадянства України або набуття громадянства іншої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Верховний суд України

"За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" має голова суду. Тож відповідно до положень Основного Закону України та профільного закону про судоустрій Голова Верховного Суду Всеволод Князєв 05.10.2022 видав наказ про відрахування Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду", - йдеться у заяві суду

Відрахування здійснено на підставі даних Служби безпеки України, яка підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства російської федерації за даними реєстрів РФ.

"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів", - прокоментував рішення голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

Він також зазначив, що Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта Росії. Проте його дії й сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду.

"Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства РФ", - додав Князев.

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