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Суддю Львова відраховано зі штату Верховного Суду. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

львов

У Верховному суді зазначили, що Конституція України передбачає припинення повноважень судді у разі припинення ним громадянства України або набуття громадянства іншої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Верховний суд України

"За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" має голова суду. Тож відповідно до положень Основного Закону України та профільного закону про судоустрій Голова Верховного Суду Всеволод Князєв 05.10.2022 видав наказ про відрахування Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду", - йдеться у заяві суду

Відрахування здійснено на підставі даних Служби безпеки України, яка підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства російської федерації за даними реєстрів РФ.

Суддю Львова відраховано зі штату Верховного Суду 01

"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів",  - прокоментував рішення голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

Він також зазначив, що Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта Росії. Проте його дії й сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду. 

"Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства РФ", - додав Князев. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленського закликають ініціювати перевірку наявності громадянства РФ у судді Львова, - петиція

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+46
Чому не притягли по 384 статті КК України? Це чмо роками займало посади завдяки прямому і свідомому обману державних та правоохоронних органів.
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05.10.2022 16:50
+42
Уволить мало, надо наказывать.
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05.10.2022 16:52
+39
... завдяки розголосу в ЗМІ
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05.10.2022 16:48
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Обязательно будет пытаться, но в итоге все равно поедет в свою московскую квартиру. Хотя должен поехать чалиться на нарах в платной камере Малюськи.
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05.10.2022 18:48 Відповісти
v moskoviju toljko posle doprosa SBU na predmet sotrudničestva s FSB.
Inače naxrena emu dvojnoe graždantstvo. Čtob s zarplaty sudji deševle jaica v Rostove na bazare pokupatj?
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06.10.2022 00:23 Відповісти
Молодец!
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05.10.2022 18:23 Відповісти
У нас ще порівняно демократичне законодавство...
В тих же Штатах, якщо суддя влип у щось ганебне, та вимушений покинути посаду, переглядаються ВСІ!!! вироки, рішення, ухвали та ін. які цей суддя постановлював з початку кар'єри судді.
Бо все це, без перегляду вважається постановленим нелегітимно. А уявляєте, що хтось відсидів так з 20-ку. а тут бац!! вийшов.
Це які скажені стягнення з того ж судді.
А у нас вигнали (та і то, не за професійним покликом, а під тиском обставин і громадськості) та і все.
А через місяць, спливе "його честь" в батальйоні "Монако", і буде чекати (як Беня, чи Портнов) коли прийде "потрібний" Президент, щоб відновитись на посаді та отримати кільканадцять мільйонів за вимушений прогул.
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05.10.2022 18:23 Відповісти
А в інший час можна дозволяти й найбільший сумнів?
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05.10.2022 18:26 Відповісти
Да неужели....
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05.10.2022 18:37 Відповісти
завтра Баришівський районний суд скасує рішення Верховного суду та поновить цього Львова. Та ще й компенсації присудить від держави так десяток мільйонів. Повірте то реальний варіант подій
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05.10.2022 18:49 Відповісти
Гівно не тоне, десь вспливе. В якій посаді, поки не відомо.
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05.10.2022 19:00 Відповісти
Одне прикро, що призначено його не при Зеленському. Була б лишня нагода для хейтерів плюнути у чинного президента. Хоча, читаючи коментарі, їм, зехейтерам, ця обставина не надто і важлива.
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05.10.2022 19:00 Відповісти
Тю на вас.
У боневтіка і без цього зашкварів на п'ять президентів вистачає.
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05.10.2022 19:22 Відповісти
А він може і тебе врятував тим - "боневтік", а Україні отим самим дав надію!
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14.02.2023 17:49 Відповісти
Мене врятував мій син, брат невістки, племінник і тисячі вояків ЗСУ, а також ТрО Херсона, Баштанки і тисячі свідомих громадян України. Але ж не блазень. У нас один президент вже тікав, і якось обійшлися. Можливо було б краще якби втік. Керували б країною більш адекватні люди, а не мародери.
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14.02.2023 17:59 Відповісти
цей твій ********** скільки горя приніс своїми шашликами , що на ньо го цистерну мало буде наплювати !! .. так що краще не колупай цю тему ...
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06.10.2022 07:25 Відповісти
У нас Головний Розвідник співмешкає з російським агентом, і нічого, а тут якийсь паспорт...
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05.10.2022 19:04 Відповісти
А цікаво, як відреагує президент, маю сумнів що прийме таке рішення як по Корбану.
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05.10.2022 19:18 Відповісти
В 2016 году был совершен рейдерский захват отеля "Лыбидь" у украинского бизнесмена Мстислава Скоробогатова , а в 2020 году решением Хозяйственного суда ему запретили претендовать на свой же отель))
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.
Учитывая то, где учился Богдан Львов, его связи с российским криминалитетом и спецслужбами россии, его регулярные поездки на россиию(на парашу), наличие российского паспорта у его жены, ее связи с российским бизнесом, наличие большого кол-ва недвижимости на россии - судья Богдан Львов должен быть лишен неприкосновенности иобязан пройти полиграф на предмет сотрудничества с спецслужбами кацапстана и Лужниковской ОПГ.
По результатам арест, СИЗО, приговор и тюрьма. Половина судей кстати должны сидеть в тюрьме, они просто мрази в мантиях, бухающие под ватный шансон.
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05.10.2022 19:25 Відповісти
Через пол года / год львов восстановится в должности и будет сажать украинских солдат за убийства русских оккупантов, ну и вьінужденньій прогул отсудит у государства...
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05.10.2022 21:46 Відповісти
А було інакше?
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05.10.2022 21:58 Відповісти
Було.... Має бути, але для цього всіх суддів треба стратити, або хочаб децімацію провести
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05.10.2022 22:01 Відповісти
А пробити фого по співпраці з ФСБ? Я думаю, що вони з ним були в тісній співпраці. Не може така людина не бути в полі їх зору, це не сантехнік.
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05.10.2022 19:35 Відповісти
Делов то! Скоро Киевский админ суд,и судья Вовк,м которым " ничего не могут сделать" по указке Портнова( который скоро не заставит себя ждать,и к нему не будет никаких вопросов),и Татарова отменит это решение,и начислит ему материальную компенсацию за "моральный ущерб",и все пойдет по кругу..Пока сраной метлой всю кротовую нору в ОП не разогнать ,и не упечь в буцугарню,эта херня будет бесконечной
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05.10.2022 19:53 Відповісти
"Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об'єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів" Джерело: https://censor.net/ua/n3371728

То українці мають тепер кров"ю і сльозами кожен раз вмиватися, що ці вишкряби Всесвіту, хоч раз зробили так як має бути за Конституцією? На дідько нам ці покручі? Тому й робота всіх НАБУ ДБР поліція САП все кожен раз псові під хвіст. " Бо ви там собі з ризиком для життя їх ловіть, а ми їх відпустимо і відпустимо так, щоб вони ще й поновилися, і поновилися так, щоб ви їм ще й заплатили круглу сумму, щоб неповадно було справедливості добиватися"
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05.10.2022 20:20 Відповісти
Чому так довго звільняли Львова ? Чакра підказує, що хтось дуже не хотів створювати прецедент. І хто б це міг бути ?
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05.10.2022 20:28 Відповісти
Знову цей барига Порошенко , хто ж іще міг так нашкодити одноосібній владі сонцесяйного як не він (( Он у Бучі магазин відкрив щоб на крові наживатися і дрони по ньому не летять , бо договорняк , робіть висновки ((
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05.10.2022 20:42 Відповісти
-Господин судья а ваш шеф знает что у вас гражданство РФ?
-Конечно знает, мы вместе его оформили.
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05.10.2022 20:40 Відповісти
Ну и правильно. Незачем народ злить. ..
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05.10.2022 21:40 Відповісти
украинские судьи мрази, увьі....
через пол года лохи ему заплатят за вьінужденньій прогул....
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05.10.2022 21:43 Відповісти
3. Відразувати з Верховного Суду...
4. Зарахувати до Пещерного Суду міста Київ.
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05.10.2022 21:54 Відповісти
Це можно вже рахувать за перемогу?????
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05.10.2022 22:04 Відповісти
Суддя то добре. Але ще роботи масса. Я так скажу - школи то катівні. У нас дітям навчальні програми пишуть агенти ФСБ - непослідовні, ускладнені, безгузді. Їм вигідно щоб нове покоління виросло затурканим, вчителі просто знущаються, бо вони породження совка, їм в задоволення заганяти дітей і викачувати гроші й енергію з батьків. І про це всім ще пофігу, багатьом нема часу дивитися чим мордують наших дітей. Обіцяли НУШ, але віддали на поталу чиновникам, руїна...
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05.10.2022 22:27 Відповісти
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06.10.2022 05:24 Відповісти
А хряк львов побіжить в якийсь бердичівський районний суд,та оскаржить це рішення. І скаргу задовільнять. В нас можливо все.
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06.10.2022 07:54 Відповісти
С таким Верховным судом, как в Украине, он еще отсудит хорошую пенсию и поедет в московскую квартиру. Здесь все поражает. Больше всего поражает сам Верховный суд Украины, здесь отсутствует понятие правосудие, его здесь нет, здание есть, но правосудия в нем нет. Как подобный орган может выносить решения именем Украины, где каждый, судья, вызывает недоверие. Как могло такое случиться, что враг длительное время выносил решения именем Украины. И еще долгое время выносил бы решения, врал, и его бы покрывали, если бы не журналисты, общественность. Необходима тщательная проверка всех судей, возможно, необходимо расформировать этот орган, даже не хочу лишний раз говорить, что это Верховный суд. Срам, какой.
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06.10.2022 09:08 Відповісти
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