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Новини Політика України
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Верховний Суд (786) громадянство (912) Львов Богдан (29)

Зеленського закликають ініціювати перевірку наявності громадянства РФ у судді Львова, - петиція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов,богдан

Президента Зеленського закликають ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатися своїми повноваженнями і припинити громадянство Богдана Львова.

Про це у Facebook повідомляє Автомайдан, інформує Цензор.НЕТ.

"До хороших новин: за 24 години петиція про позбавлення українського громадянства у судді з паспортом рф Богдана Львова вже набрала понад 15 тисяч голосів. ... В Конституції прописано, що повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави. Отже, голова Верховного може вже відрахувати Богдана Львова з посади судді у Верховному Суді. Проте досі зволікає з таким рішенням", - йдеться в повідомленні.

В Автомайдані закликали підтримати петицію.

Також читайте: Голова Верховного Суду Князєв зобов’язаний відрахувати суддю Львова з посади. Цього вимагає Конституція, - Шабунін

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою. Водночас СБУ підтвердила російське громадянство у Львова.

Водночас Львова не звільнили з посади судді.

Також читайте: Шабунін - суддям Касаційного господарського суду: Епоха голови суду Львова скінчилася. Голосування на його користь лише потягне вас на дно

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Пропоную ініціювати перевірку наявності громадянства РФ у самого боневтіка та його оточення
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04.10.2022 17:47
+15
Винєпанімаєте. Невсетакпросто. Неначасі...
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04.10.2022 17:45
+14
а що перевіряти, якщо СБУ вже встановило?
Тут самому Львову потрібно оскаржувати висновок СБУ; в суді, напевне, щоб встановити, чи там нема підлогу.
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04.10.2022 17:45
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Когда институты права не работают остаётся подать челобитную царю. А кто
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04.10.2022 17:44 Відповісти
Был бы еще царь! Даже челобитною подать некому
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04.10.2022 17:58 Відповісти
Как вы задолбали!закиньте его в улик
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04.10.2022 18:37 Відповісти
Ссыкливые Уже и так СБУ предъявило доказательство‼️Корбана подло и цинично выгнали , а с этим у#бищем дурочку , как с "вагнеровцами " будут валять⁉️
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04.10.2022 21:14 Відповісти
Винєпанімаєте. Невсетакпросто. Неначасі...
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04.10.2022 17:45 Відповісти
а що перевіряти, якщо СБУ вже встановило?
Тут самому Львову потрібно оскаржувати висновок СБУ; в суді, напевне, щоб встановити, чи там нема підлогу.
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04.10.2022 17:45 Відповісти
та, да...дурість якась...
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04.10.2022 18:17 Відповісти
так це петиція не нова, вже декілька днів підписують
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04.10.2022 18:27 Відповісти
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04.10.2022 17:45 Відповісти
Ой, доктор, чиво это у миня там? - У вас геморрой! - Какой геморрой? Это ведь на лице. - А разве это лицо?
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04.10.2022 18:16 Відповісти
В кажду клешню тищ по 50 зелених лехко влезет.
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04.10.2022 20:44 Відповісти
Бескорысная любовь к денгам!
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04.10.2022 20:50 Відповісти
Безполєзно!!!
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04.10.2022 17:46 Відповісти
Пропоную ініціювати перевірку наявності громадянства РФ у самого боневтіка та його оточення
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04.10.2022 17:47 Відповісти
Так па-пріколу, хоть паржом.
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04.10.2022 18:25 Відповісти
Всенародного ржачу не буде. Ржати будуть тільки 25% українців.
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04.10.2022 18:31 Відповісти
+++++
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05.10.2022 13:08 Відповісти
А у Зеленського нема паспорта РФ?
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04.10.2022 17:49 Відповісти
Говорят у него кашерный паспорт есть
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04.10.2022 18:00 Відповісти
А в оточуючого єрмоли ?
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04.10.2022 18:03 Відповісти
Украине ещё вчера надо было уходить минимум на 15 лет под юрисдикцию лондонского суда. При этой судейской мафии, выкормленной кучмами с ющенками и януковичами, все жертвы будут напрасны.
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04.10.2022 17:50 Відповісти
СБУ ж перевірила. Які ,бл, ще докази. Починається бодяга. Кругова порука в судовій системі. Короче, наградіть, повысить в должности и выплатить компенсацию за моральный ущерб, нанесенный кацапу.
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04.10.2022 17:56 Відповісти
Тільки лінчування
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04.10.2022 18:27 Відповісти
СБУ перевірила, а Юзік не затвердив. Отакоєот.
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04.10.2022 18:32 Відповісти
Йому як громадянину рыфы це мабуть образливо.
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04.10.2022 18:00 Відповісти
как Корбана за другое гражданство раз два ил и лишили гражданства а тут СБУ подтвердило гражданство страны агрессора и тишина ссанина в глаза челобитные и так далее так как там закон один для всех а
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04.10.2022 18:01 Відповісти
Так для теперішньої влади (тай не тільки) такі кадри потрібні. Під шантаж любе потрібне владі рішення приймуть
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04.10.2022 18:05 Відповісти
Ой только нінадо, у валоді ручной пракурор.
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04.10.2022 18:28 Відповісти
поки не повісять когось на Хрещатику
справи не зрушать ...
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04.10.2022 18:17 Відповісти
А
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04.10.2022 18:27 Відповісти
А що ще перевіряти, СБУ ж встановило!
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04.10.2022 18:32 Відповісти
Вирішувати буде Квартал-95 на профспілкових зборах.
Хто керує Україною, той і вирішує. Шонєясна?!
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04.10.2022 18:35 Відповісти
Навіщо тоді ми подаємо кожен рік ці декларації, якщо ніхто не перевіряє достовірність написаного в тих деклараціях....
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04.10.2022 18:37 Відповісти
якщо петицію створено після повідомлення що сбу встановила громадянство рф то автор петиції клінічний ідіот.
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04.10.2022 18:47 Відповісти
Ну після заяви сбу львов як був так і залишається суддею
Бл*, та після заяви сбу було голосування у суді, за яким його не позбавили посади
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04.10.2022 19:27 Відповісти
ОБОВЯЗКОВО В усіх осіб, які займають посади Нардепів, держСлужбовців (Нацдержслужба-законодавство(, а також усіх суддівськіх та прокурорських посадовців!!
В Україні 8 років відбувається кривава агресія московіі рашистам *****!!!
Прикладів злочинів московської АГЕНТУРИ за 8 років достатньо, а бездіяльності привладних щодо припинення діяльності громадян з московськими паспортами ще більше!!
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04.10.2022 19:42 Відповісти
В 2016 году был совершен рейдерский захват отеля "Лыбидь" у украинского бизнесмена Мстислава Скоробогатова , а в 2020 году решением Хозяйственного суда ему запретили претендовать на свой же отель))
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.
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04.10.2022 21:47 Відповісти
Аотрібна була петиція про перевірку всіх суддів- діючих і тих, хто у відставці! По цьому СБУ вже підтвердило, казали, хоча він мав проходити спецперевірку і не одну!!!!
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04.10.2022 22:05 Відповісти
А в зеленськова немає пачпорту росії?
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04.10.2022 22:35 Відповісти
Можна я його застрелю або заб'ю арматурною, всі інші суді самі люструються.
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05.10.2022 10:34 Відповісти
 
 