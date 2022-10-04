Зеленського закликають ініціювати перевірку наявності громадянства РФ у судді Львова, - петиція

Президента Зеленського закликають ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатися своїми повноваженнями і припинити громадянство Богдана Львова.

Про це у Facebook повідомляє Автомайдан, інформує Цензор.НЕТ.

"До хороших новин: за 24 години петиція про позбавлення українського громадянства у судді з паспортом рф Богдана Львова вже набрала понад 15 тисяч голосів. ... В Конституції прописано, що повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави. Отже, голова Верховного може вже відрахувати Богдана Львова з посади судді у Верховному Суді. Проте досі зволікає з таким рішенням", - йдеться в повідомленні.

В Автомайдані закликали підтримати петицію.

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Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою. Водночас СБУ підтвердила російське громадянство у Львова.

Водночас Львова не звільнили з посади судді.

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