Голова Верховного Суду Князєв зобов’язаний відрахувати суддю Львова з посади. Цього вимагає Конституція, - Шабунін

Згідно із нормами Конституції України, повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави.

Про це глава ЦПК Віталій Шабунін пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, більшість суддів касаційного господарського суду врятувала від звільнення свого шефа - громадянина РФ Богдана Львова. 18 проголосували ПРОТИ його звільнення, ще 3 тупо не прийшли. Для звільнення забракло одного голосу. Моя порада суддям, які ПІДТРИМАЛИ звільнення, - зафіксуйте свою позицію публічно. Це дасть шанс очистити ваш суд без його повного перезавантаження", - пише він.

"Очевидно, що більшість пацюків збрешуть, що вони з вами, проте вирахувати зрадників (маючи вашу позицю) - вирішувана задача. Тим більше, сподіваюся, що СБУ нарешті спроможеться виявити решту російських громадян в нашому Верховному Суді. Частина захисників Львова будуть з паспортами РФ. Що далі?", - порушує питання Шабунін.

Він нагадує, що згідно з П. 2 ч. 7 ст. 126 Конституції України: "Повноваження судді припиняються у разі … набуття суддею громадянства іншої держави". Все дуже однозначно, правда?

"Голова Верховного Суду (ВС) Всеволод Князєв зобов’язаний відрахувати Богдана Львова з посади судді прямо зараз. Не лише тому, що так вимагає Конституція, а й тому, що це єдиний спосіб врятувати лишки суспільної легітимності Верховного Суду. Я думаю, що Зеленський (даючи Князєву шанс) почекає ще кілька днів, а потім просто забере в Богдана Львова громадянство України", - зауважує глава ЦПК.

"Але якщо дійде до цього, то чи треба нам Верховний Суд, який: 1) не спроможний виконати пряму норму Конституції, 2) судді і Голова якого захищають громадянина країни-вбивці на чолі господарського судочинства України. Відповідь очевидна - ні, такий Верховний Суд нам НЕ треба. Тож в мене прохання до Голови Верховного Суду: будь ласка, не доводьте до цього - звільніть Львова якнайшвидше, от прямо сьогодні", - резюмує Шабунін.

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Раніше СБУ підтвердила російське громадянство у Львова.

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

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