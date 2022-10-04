Голова Верховного Суду Князєв зобов’язаний відрахувати суддю Львова з посади. Цього вимагає Конституція, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Згідно із нормами Конституції України, повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави.
Про це глава ЦПК Віталій Шабунін пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Як ви знаєте, більшість суддів касаційного господарського суду врятувала від звільнення свого шефа - громадянина РФ Богдана Львова. 18 проголосували ПРОТИ його звільнення, ще 3 тупо не прийшли. Для звільнення забракло одного голосу. Моя порада суддям, які ПІДТРИМАЛИ звільнення, - зафіксуйте свою позицію публічно. Це дасть шанс очистити ваш суд без його повного перезавантаження", - пише він.
"Очевидно, що більшість пацюків збрешуть, що вони з вами, проте вирахувати зрадників (маючи вашу позицю) - вирішувана задача. Тим більше, сподіваюся, що СБУ нарешті спроможеться виявити решту російських громадян в нашому Верховному Суді. Частина захисників Львова будуть з паспортами РФ. Що далі?", - порушує питання Шабунін.
Він нагадує, що згідно з П. 2 ч. 7 ст. 126 Конституції України: "Повноваження судді припиняються у разі … набуття суддею громадянства іншої держави". Все дуже однозначно, правда?
"Голова Верховного Суду (ВС) Всеволод Князєв зобов’язаний відрахувати Богдана Львова з посади судді прямо зараз. Не лише тому, що так вимагає Конституція, а й тому, що це єдиний спосіб врятувати лишки суспільної легітимності Верховного Суду. Я думаю, що Зеленський (даючи Князєву шанс) почекає ще кілька днів, а потім просто забере в Богдана Львова громадянство України", - зауважує глава ЦПК.
"Але якщо дійде до цього, то чи треба нам Верховний Суд, який: 1) не спроможний виконати пряму норму Конституції, 2) судді і Голова якого захищають громадянина країни-вбивці на чолі господарського судочинства України. Відповідь очевидна - ні, такий Верховний Суд нам НЕ треба. Тож в мене прохання до Голови Верховного Суду: будь ласка, не доводьте до цього - звільніть Львова якнайшвидше, от прямо сьогодні", - резюмує Шабунін.
Раніше СБУ підтвердила російське громадянство у Львова.
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.
Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.
Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.
Будь ласка, зачекайте...
Таких як цей суддя у владі сидить 98%, для них є закони рашки.
Чому свиеомобакт на окупованих територіях батьків АТОвців мінімум на підвал кидали, а батьків, дружин і дітей українських гнид на московії режим не чипає???
ВРП треба чим швидше запустити. Даремно Зеленський і Ко. розігнали ВККС і допустили розвал ВРП. Хороші чи погані, але в цілому структури функціонували і на такий випадок були би змушені відреагувати . . .
взагалі-то зараз військовий час, і громадянин країни-агресора має бути не звільнений, а інтернований
За ст. 6, 19 Конституції України, по якій ми вс живемо, посадова особа повинна діяти у випадках, спосіб і порядку, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИХ законами України. Ні кроку вліво, ні кроку вправо. Голова Верховного Суду може надіслати звернення Президенту, парламенту, РНБО, СБУ, міграційній службі з проханням розібратися в ситуації і вжити заходів, але не самостійно "звільняти", "інтернувати" . . .
І я не відмазуюся - я теж обурений цим фактом (якщо то правда, що потребує надійних результатів розслідування). Просто революційна доцільність до добра не доведе.
А на місці Львова я би не вимахувався, а взяв би відпустку по-максимуму (впевнений має невикористані, а якщо ні - то за свій рахунок), поки буде йти розслідування. А потім або подати у відставку самостійно, або захищати своє ім'я - він юрист, він знає, як.
а не петренко сидоренко та спеціалісти з серйозною відповідальністтю
доти в країні буде бардак
У судей даже не остался инстинкт самосохранения - у людей ведь останется только один выбор - их физическое уничтожение.
Перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного Суду Богдана Львова
тільки гроші..багато грошей..
Тлумач законів,курррва !
дякуємо зеленському що недоторканих утримує.
Никакой выгоды кацапам нет в такой дискредитации.
Чому ми не в НАТО????
Свій, до свого, по своє!! Суддівська прокладка засмерділася ще з часів Кучми та симоненки-мартиненка, лавриновича-портнова, тому, що пожиттєво утриманці на шиї Українців !!
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.