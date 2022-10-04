Зеленского призывают инициировать проверку наличия гражданства РФ у судьи Львова, - петиция
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президента Зеленского призывают инициировать проведение проверки соответствующими государственными органами и в случае подтверждения обнародованных журналистами фактов воспользоваться своими полномочиями и прекратить гражданство Богдана Львова.
Об этом в Facebook сообщает Автомайдан, передает Цензор.НЕТ.
"К хорошим новостям: за 24 часа петиция о лишении украинского гражданства у судьи с паспортом России Богдана Львова уже набрала более 15 тысяч голосов. ... В Конституции прописано, что полномочия судьи прекращаются в случае приобретения судьей гражданства другого государства. Следовательно, председатель Верховного может уже отчислить Богдана Львова с должности судьи в Верховном Суде. Однако до сих пор медлит с таким решением", - говорится в сообщении.
В Автомайдане призвали поддержать петицию.
Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены ).
Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.
В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.
В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.
Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка. Ранее СБУ подтвердила российское гражданство у Львова.
В то же время Львов не был уволен с должности судьи.
Пожалуйста, подождите...
Тут самому Львову потрібно оскаржувати висновок СБУ; в суді, напевне, щоб встановити, чи там нема підлогу.
справи не зрушать ...
Хто керує Україною, той і вирішує. Шонєясна?!
Бл*, та після заяви сбу було голосування у суді, за яким його не позбавили посади
В Україні 8 років відбувається кривава агресія московіі рашистам *****!!!
Прикладів злочинів московської АГЕНТУРИ за 8 років достатньо, а бездіяльності привладних щодо припинення діяльності громадян з московськими паспортами ще більше!!
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.