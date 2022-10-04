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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1063) гражданство (1282) Львов Богдан (28)

Зеленского призывают инициировать проверку наличия гражданства РФ у судьи Львова, - петиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов,богдан

Президента Зеленского призывают инициировать проведение проверки соответствующими государственными органами и в случае подтверждения обнародованных журналистами фактов воспользоваться своими полномочиями и прекратить гражданство Богдана Львова.

Об этом в Facebook сообщает Автомайдан, передает Цензор.НЕТ.

"К хорошим новостям: за 24 часа петиция о лишении украинского гражданства у судьи с паспортом России Богдана Львова уже набрала более 15 тысяч голосов. ... В Конституции прописано, что полномочия судьи прекращаются в случае приобретения судьей гражданства другого государства. Следовательно, председатель Верховного может уже отчислить Богдана Львова с должности судьи в Верховном Суде. Однако до сих пор медлит с таким решением", - говорится в сообщении.

В Автомайдане призвали поддержать петицию.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены ).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка. Ранее СБУ подтвердила российское гражданство у Львова.

В то же время Львов не был уволен с должности судьи.
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Топ комментарии
+21
Пропоную ініціювати перевірку наявності громадянства РФ у самого боневтіка та його оточення
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04.10.2022 17:47
+15
Винєпанімаєте. Невсетакпросто. Неначасі...
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04.10.2022 17:45
+14
а що перевіряти, якщо СБУ вже встановило?
Тут самому Львову потрібно оскаржувати висновок СБУ; в суді, напевне, щоб встановити, чи там нема підлогу.
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04.10.2022 17:45
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Когда институты права не работают остаётся подать челобитную царю. А кто
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04.10.2022 17:44 Ответить
Был бы еще царь! Даже челобитною подать некому
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04.10.2022 17:58 Ответить
Как вы задолбали!закиньте его в улик
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04.10.2022 18:37 Ответить
Ссыкливые Уже и так СБУ предъявило доказательство‼️Корбана подло и цинично выгнали , а с этим у#бищем дурочку , как с "вагнеровцами " будут валять⁉️
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04.10.2022 21:14 Ответить
Винєпанімаєте. Невсетакпросто. Неначасі...
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04.10.2022 17:45 Ответить
а що перевіряти, якщо СБУ вже встановило?
Тут самому Львову потрібно оскаржувати висновок СБУ; в суді, напевне, щоб встановити, чи там нема підлогу.
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04.10.2022 17:45 Ответить
та, да...дурість якась...
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04.10.2022 18:17 Ответить
так це петиція не нова, вже декілька днів підписують
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04.10.2022 18:27 Ответить
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04.10.2022 17:45 Ответить
Ой, доктор, чиво это у миня там? - У вас геморрой! - Какой геморрой? Это ведь на лице. - А разве это лицо?
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04.10.2022 18:16 Ответить
В кажду клешню тищ по 50 зелених лехко влезет.
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04.10.2022 20:44 Ответить
Бескорысная любовь к денгам!
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04.10.2022 20:50 Ответить
Безполєзно!!!
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04.10.2022 17:46 Ответить
Пропоную ініціювати перевірку наявності громадянства РФ у самого боневтіка та його оточення
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04.10.2022 17:47 Ответить
Так па-пріколу, хоть паржом.
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04.10.2022 18:25 Ответить
Всенародного ржачу не буде. Ржати будуть тільки 25% українців.
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04.10.2022 18:31 Ответить
+++++
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05.10.2022 13:08 Ответить
А у Зеленського нема паспорта РФ?
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04.10.2022 17:49 Ответить
Говорят у него кашерный паспорт есть
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04.10.2022 18:00 Ответить
А в оточуючого єрмоли ?
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04.10.2022 18:03 Ответить
Украине ещё вчера надо было уходить минимум на 15 лет под юрисдикцию лондонского суда. При этой судейской мафии, выкормленной кучмами с ющенками и януковичами, все жертвы будут напрасны.
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04.10.2022 17:50 Ответить
СБУ ж перевірила. Які ,бл, ще докази. Починається бодяга. Кругова порука в судовій системі. Короче, наградіть, повысить в должности и выплатить компенсацию за моральный ущерб, нанесенный кацапу.
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04.10.2022 17:56 Ответить
Тільки лінчування
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04.10.2022 18:27 Ответить
СБУ перевірила, а Юзік не затвердив. Отакоєот.
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04.10.2022 18:32 Ответить
Йому як громадянину рыфы це мабуть образливо.
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04.10.2022 18:00 Ответить
как Корбана за другое гражданство раз два ил и лишили гражданства а тут СБУ подтвердило гражданство страны агрессора и тишина ссанина в глаза челобитные и так далее так как там закон один для всех а
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04.10.2022 18:01 Ответить
Так для теперішньої влади (тай не тільки) такі кадри потрібні. Під шантаж любе потрібне владі рішення приймуть
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04.10.2022 18:05 Ответить
Ой только нінадо, у валоді ручной пракурор.
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04.10.2022 18:28 Ответить
поки не повісять когось на Хрещатику
справи не зрушать ...
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04.10.2022 18:17 Ответить
А
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04.10.2022 18:27 Ответить
А що ще перевіряти, СБУ ж встановило!
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04.10.2022 18:32 Ответить
Вирішувати буде Квартал-95 на профспілкових зборах.
Хто керує Україною, той і вирішує. Шонєясна?!
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04.10.2022 18:35 Ответить
Навіщо тоді ми подаємо кожен рік ці декларації, якщо ніхто не перевіряє достовірність написаного в тих деклараціях....
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04.10.2022 18:37 Ответить
якщо петицію створено після повідомлення що сбу встановила громадянство рф то автор петиції клінічний ідіот.
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04.10.2022 18:47 Ответить
Ну після заяви сбу львов як був так і залишається суддею
Бл*, та після заяви сбу було голосування у суді, за яким його не позбавили посади
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04.10.2022 19:27 Ответить
ОБОВЯЗКОВО В усіх осіб, які займають посади Нардепів, держСлужбовців (Нацдержслужба-законодавство(, а також усіх суддівськіх та прокурорських посадовців!!
В Україні 8 років відбувається кривава агресія московіі рашистам *****!!!
Прикладів злочинів московської АГЕНТУРИ за 8 років достатньо, а бездіяльності привладних щодо припинення діяльності громадян з московськими паспортами ще більше!!
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04.10.2022 19:42 Ответить
В 2016 году был совершен рейдерский захват отеля "Лыбидь" у украинского бизнесмена Мстислава Скоробогатова , а в 2020 году решением Хозяйственного суда ему запретили претендовать на свой же отель))
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.
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04.10.2022 21:47 Ответить
Аотрібна була петиція про перевірку всіх суддів- діючих і тих, хто у відставці! По цьому СБУ вже підтвердило, казали, хоча він мав проходити спецперевірку і не одну!!!!
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04.10.2022 22:05 Ответить
А в зеленськова немає пачпорту росії?
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04.10.2022 22:35 Ответить
Можна я його застрелю або заб'ю арматурною, всі інші суді самі люструються.
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05.10.2022 10:34 Ответить
 
 