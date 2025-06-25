Екссуддя Верховного суду Львов перебуває в СІЗО: апеляційний розгляд відбудеться 3 липня
Колишній голова Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Богдан Львов, який має російський паспорт, зараз перебуває у слідчому ізоляторі в Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.
Так, слідчий суддя Шевченківського райсуду міста Києва Олексій Глянь обрав для Львова запобіжний захід 18 червня 2025 року у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.
Також Шевченківський райсуд Києва визначив для нього заставу у розмірі 302 млн 800 тис. гривень.
Водночас захист Львова подав апеляційну скаргу на рішення слідчого судді.
Скаргу на рішення суду першої інстанції 3 липня розгляне колегія суддів Київського апеляційного суду.
Видання нагадує, що тиждень тому були чутки про раптове зникнення Богдана Львова та його можливий арешт – колишній голова КГС ВС не відповідав на телефонні дзвінки та не з'являвся вдома.
Своєю чергою Шевченківський райсуд Києва не повідомляв про розгляд запобіжного заходу щодо колишнього судді.
Слідство інкримінує Богдану Львову дії передбачені ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 (пособництво порадами та вказівками для здійснення кримінального правопорушення іншими особами, які здійснили привласнення майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.
За даними слідства, він нібито здійснював вплив на інших суддів та голів судів для ухвалення відповідних рішень у господарській справі про передачу у 2017 році нафтопроводу компанії, яку пов’язують з Віктором Медведчуком.
Нагадаємо, 15 вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.
Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.
Також НАБУ відкрило провадження за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.
7 жовтня 20222 року петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів. Президент Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення Львова громадянства України.
У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.
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Цензор, шо знов школярів редакторами на канікули працевлаштував?
президентисудді.