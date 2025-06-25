Екссуддя Верховного суду Львов перебуває в СІЗО: апеляційний розгляд відбудеться 3 липня

Колишній голова Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Богдан Львов, який має російський паспорт, зараз перебуває у слідчому ізоляторі в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Так, слідчий суддя Шевченківського райсуду міста Києва Олексій Глянь обрав для Львова запобіжний захід 18 червня 2025 року у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Також Шевченківський райсуд Києва визначив для нього заставу у розмірі 302 млн 800 тис. гривень.

Водночас захист Львова подав апеляційну скаргу на рішення слідчого судді.

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Скаргу на рішення суду першої інстанції 3 липня розгляне колегія суддів Київського апеляційного суду.

Видання нагадує, що тиждень тому були чутки про раптове зникнення Богдана Львова та його можливий арешт – колишній голова КГС ВС не відповідав на телефонні дзвінки та не з'являвся вдома.

Своєю чергою Шевченківський райсуд Києва не повідомляв про розгляд запобіжного заходу щодо колишнього судді.

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Слідство інкримінує Богдану Львову дії передбачені ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 (пособництво порадами та вказівками для здійснення кримінального правопорушення іншими особами, які здійснили привласнення майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними слідства, він нібито здійснював вплив на інших суддів та голів судів для ухвалення відповідних рішень у господарській справі про передачу у 2017 році нафтопроводу компанії, яку пов’язують з Віктором Медведчуком.

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Нагадаємо, 15 вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.

Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.

Також НАБУ відкрило провадження за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.

7 жовтня 20222 року петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів. Президент Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення Львова громадянства України.

У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.

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