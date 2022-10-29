Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова, у якого виявили паспорт РФ: доручив комісії вивчити питання

Президент Володимир Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення громадянства голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова.

Так він відповів на петицію з вимогою позбавити Львова українського громадянства, яка набрала понад 25 000 підписів, передає Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що за законом громадянство припиняється внаслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

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"Визначені Законом підстави і порядок припинення громадянства України є загальними для всіх фізичних осіб. Мною дано доручення Комісії при Президентові України з питань громадянства вивчити порушене в електронній петиції питання, перевірити наявність підстав для припинення громадянства України Б.Львова та за результатами розгляду прийняти відповідне рішення.

Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - йдеться у відповіді президента.

Нагадаємо, 15 вересня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.

Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.

Також НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.

7 жовтня петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів.