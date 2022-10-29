Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова, у якого виявили паспорт РФ: доручив комісії вивчити питання
Президент Володимир Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення громадянства голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова.
Так він відповів на петицію з вимогою позбавити Львова українського громадянства, яка набрала понад 25 000 підписів, передає Цензор.НЕТ.
Президент нагадав, що за законом громадянство припиняється внаслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
"Визначені Законом підстави і порядок припинення громадянства України є загальними для всіх фізичних осіб. Мною дано доручення Комісії при Президентові України з питань громадянства вивчити порушене в електронній петиції питання, перевірити наявність підстав для припинення громадянства України Б.Львова та за результатами розгляду прийняти відповідне рішення.
Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - йдеться у відповіді президента.
Нагадаємо, 15 вересня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.
Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.
Також НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.
7 жовтня петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів.
Будь ласка, зачекайте...
НІКОЛИ ПРЕДСТАВНИК НАЦМЕНШИН НЕ БУДЕ ДБАТИ ПРО ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ КОРІНОГО НАРОДУ.
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Комиссию возглавит Безуглая?
Зелені ідіоти такі ідіоти..
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1586048395227328512 12 год
Не ОПЗЖ зробила з Шуфрича і Ко зрадників, а Шуфрич і Ко зробили з ОПЗЖ партію зрадників. Якби зе-влада реально боролася зі зрадниками, вона би не ОПЗЖ забороняла, а судила Шуфрича і Ко. Але зелені де-факто створили зі зрадниками коаліцію в Раді. "Остальноє додумайтє самі"! (с)