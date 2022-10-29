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громадянство (1058) Зеленський (22416) петиція (312) Львов Богдан (35)

Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова, у якого виявили паспорт РФ: доручив комісії вивчити питання

львов,богдан

Президент Володимир Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення громадянства голови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова.

Так він відповів на петицію з вимогою позбавити Львова українського громадянства, яка набрала понад 25 000 підписів, передає Цензор.НЕТ.

Президент нагадав, що за законом громадянство припиняється внаслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не відповів на петицію щодо судді Львова, хоча термін розгляду сплив 26 жовтня, - ЦПК

"Визначені Законом підстави і порядок припинення громадянства України є загальними для всіх фізичних осіб. Мною дано доручення Комісії при Президентові України з питань громадянства вивчити порушене в електронній петиції питання, перевірити наявність підстав для припинення громадянства України Б.Львова та за результатами розгляду прийняти відповідне рішення.
Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", - йдеться у відповіді президента.

Нагадаємо, 15 вересня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.

Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.

Також НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.

7 жовтня петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів.

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Топ коментарі
+20
Совковий імпотент.
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29.10.2022 01:17
+19
зеленський своїм указом ввів Богуслаєва в наглядову раду Укроборонпрому. Занавес)))
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29.10.2022 01:19
+19
доручив комісії вивчити питання
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Комиссию возглавит Безуглая?
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29.10.2022 01:24
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Це ак в унітазі воду спустити
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29.10.2022 01:13 Відповісти
Жодна петиція, ЖОДНА !, ( яка стосувалася нац.інтересів України, укр.мови, культури, віри, - не була зеленим розглянута позитивно, або відписки, або мовчання .

НІКОЛИ ПРЕДСТАВНИК НАЦМЕНШИН НЕ БУДЕ ДБАТИ ПРО ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ КОРІНОГО НАРОДУ.
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29.10.2022 08:48 Відповісти
Очковтирательство для 73%🦠 лошар !УЖЕ ПАСПОРТ ОБНАРУЖЕН‼️ТАК КАКАЯ ВАМ ЕЩЁ ПРОВЕРКА😀⁉️Корбана ,без всякой проверки ,не впустили в Украину,но у него возможно есть паспорт Израиля , а не страны оккупанта-агрессора , как у Львова ,Баканова, деркача , Богуслаева , Ермака …………
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29.10.2022 10:13 Відповісти
Совковий імпотент.
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29.10.2022 01:17 Відповісти
як то кажуть - прошу пардону, але це не імпотент совковий це вже закінчений долбо.***, він просто робить те що йому радить хитрожопий Дєрмак який точно не за Україну.
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29.10.2022 09:43 Відповісти
🤢Оно не импотент, а "ТРОЯНСКИЙ пони" под управлением папика Каламойши и менеджера Ермака
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29.10.2022 10:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0 Досі невідомий злочин зрадника Богуслаєва. Кого здасть в суді очільник Мотор Січі? - YouTube

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29.10.2022 01:17 Відповісти
зеленський своїм указом ввів Богуслаєва в наглядову раду Укроборонпрому. Занавес)))
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29.10.2022 01:19 Відповісти
НЕ БУДУЙТЕ ІЛЮЗІЙ : У ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО КВАРТИРА В КРИМУ , ЗАРЕЄСТРОВАНА ПО РОСІЙСЬКИМ ЗАКОНАМ , ПІСЛЯ АНЕКСІЇ КРИМУ ,,,
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29.10.2022 08:21 Відповісти
доручив комісії вивчити питання
---------------------------------------------
Комиссию возглавит Безуглая?
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29.10.2022 01:24 Відповісти
Богуслаєв Все в лутших традіциях любителей слуг народа
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29.10.2022 01:30 Відповісти
А це вже хто його копнув
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29.10.2022 01:32 Відповісти
Дєрьмаку доручено "вирішити питання". А там вже залежить від розміру "чумадана" який занесе львов.
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29.10.2022 01:35 Відповісти
Заместителя председателя Верховного Суда и главу Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова, который является владельцем российского паспорта, отчислили из штата Суда. Источник: https://t.me/supremecourtua/2597 пресс-служба Верховного Суда. Но вот это... А судьи - кто? (с)

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29.10.2022 01:42 Відповісти
Тю... що це з Вовчіком? Корбана без комісії лишив громадянства.... й без підстав .... а тут шо сталось з Вованом?
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29.10.2022 02:48 Відповісти
По перше, ,,свої люді", по друге - ,,сначала нада договориться на мульйон баксів"
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29.10.2022 03:58 Відповісти
Как всегда. Власть в Украине действует по одному сценарию. Вылови рыбку покрупнее (Луценко знает)- выдери из неё золотых чешуек и отпусти.
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29.10.2022 04:16 Відповісти
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29.10.2022 07:14 Відповісти
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29.10.2022 07:15 Відповісти
Бл.дь, воно д.рочило комісії. А коли корбана позбавляло, якій комісії дрочило? Дістало вже це квартальне недорозуміння, але до завершення війни потрібно терпіти.
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29.10.2022 07:32 Відповісти
Цікаво , а коли Корбана позбавили паспорта, комісія якась рішення приймала ?
Зелені ідіоти такі ідіоти..
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29.10.2022 07:52 Відповісти
КОШЕР- НОСТРА СВОИХ НЕ СДАЕТ , так как у всех по три ПАСПОРТА - один с куриным мутантом , второй паспорт Израиля, Aвстроиться, Швейцарии,а Вы называете зеИУД идиотами, это они имеют всех вас за ИДИОТОВ , и сц#т в глаза ‼️
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29.10.2022 10:23 Відповісти
Австрии
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29.10.2022 10:24 Відповісти
Була би СБУ, як СБУ, то перевірила би самого зе на подвійне громадянство та кубло під назвою ОП.
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29.10.2022 08:06 Відповісти
Без копняка під зад цей "слуга" нічого не робитиме. А після війни копняки стануть набагато сильнішими.
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29.10.2022 08:21 Відповісти
скільки йому потрібно копняків щоб позбувся антимайданного мусорка татарова? люди притягуються до людей, гниди до гнид.
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29.10.2022 08:37 Відповісти
Он и есть гнида ! Подобное к подобному !
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29.10.2022 11:02 Відповісти
Ось вам і Факт ПРЯМОЇ зради інтересів України!! "Доручив" вивчити питання??!! Ну не гнида ж зелена!! Кому?? Самому судді чи його друзям??
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29.10.2022 08:39 Відповісти
Коли Корбана лишав громадянства про закони не згадував, а тут таке прозріння у недоробленого юриста, виявляється є закони...
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29.10.2022 08:52 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1586048395227328512 12 год

Не ОПЗЖ зробила з Шуфрича і Ко зрадників, а Шуфрич і Ко зробили з ОПЗЖ партію зрадників. Якби зе-влада реально боролася зі зрадниками, вона би не ОПЗЖ забороняла, а судила Шуфрича і Ко. Але зелені де-факто створили зі зрадниками коаліцію в Раді. "Остальноє додумайтє самі"! (с)
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29.10.2022 09:09 Відповісти
и снова бла и бла...........................................
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29.10.2022 10:24 Відповісти
Как может малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат имеющий паспорт ПИД...раши лишить гражданства такого же, тем более что он ему подмахивает, это же не корбан.
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29.10.2022 10:40 Відповісти
И ОЧЕВИДНО , Сто у Львова и не только ЕСТЬ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, что у всей шоблы такие-же паспорта Он и есть гнида ! Подобное к подобному !
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29.10.2022 11:05 Відповісти
яка би комісія перевірила наявність касапського громадянства в самого Зе і в його віце- дермака? Хто би оприлюднив правду?
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29.10.2022 10:43 Відповісти
Хочеш завалити питання - створи по ньому комісію.
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29.10.2022 10:50 Відповісти
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29.10.2022 12:26 Відповісти
 
 