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Новини Політика України
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громадянство (908) петиція (262) Львов Богдан (25)

Петиція про припинення громадянства судді Львова набрала 25 тис. підписів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов

Петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного суду Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наявність російського громадянства у судді, який ухвалює рішення іменем України та, до того ж, обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі, є загрозою державності і вершиною некомпетентності правоохоронних органів на восьмому році війни з росією, півроку з яких це повномасштабна війна на винищення всього українського народу. ... 

Закликаю Президента України Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатись своїми повноваженнями і припинити громадянство Богдана Львова", - йдеться в тексті петиції.

Читайте: Суддю Львова відрахували зі штату Верховного Суду не одразу, оскільки очікували підтвердження його російського громадянства від СБУ, - Князєв

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою. Водночас СБУ підтвердила російське громадянство у Львова. Водночас Львова не звільнили з посади судді.

5 жовтня Львова відрахували зі штату Верховного Суду.

Також читайте: СБУ підтвердила російське громадянство у заступника голови Верховного суду Львова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Настав час перевіряти І ТИХ ХТО ПЕРЕВІРЯВ НАЯВНІСТЬ громадянства у судей перед призначенням на посаду ‼️‼️
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07.10.2022 12:24
+5
Чому треба громадянам писати петицію ? ЩО СБУ не знае , що треба лишити громадянства ?

За що СБУ получае зарплату ???
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07.10.2022 12:23
+5
До сраки петиція з подібними вимогами! Конституція України не дозволяє! Тому ця "петиція" - спроба "забалабанить" проблему, перевівши "гвалт" на конкретну "спалену" особу Поки будуть возюкаться з цією петицією - у суспільства інтерес згасне Хай краще вимагають повноцінної перевірки ВСЬОГО СУДЕЙСЬКО-ПРАВООХОРОННОГО АПАРАТУ на предмет громадянства РФ! І не тільки РФ!
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07.10.2022 13:09
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судья львов.... вот пусть он своих львов и судит. прям как капитан козлов.
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07.10.2022 12:18 Відповісти
В Ростов на российшку да под могилизацию
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07.10.2022 12:20 Відповісти
А як же бути з оманським зеленим зрадником? Теж в ростов? А кара?
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07.10.2022 15:43 Відповісти
После окончания президетства будем разбираться
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07.10.2022 16:13 Відповісти
Настав час започаткувати петицію про перевірку громадянства інших країн і особливо ерефії решти судів касаційного суду, верховного суду, конституційного суду....
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07.10.2022 12:22 Відповісти
Настав час перевіряти І ТИХ ХТО ПЕРЕВІРЯВ НАЯВНІСТЬ громадянства у судей перед призначенням на посаду ‼️‼️
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07.10.2022 12:24 Відповісти
Суддів назначає єрмак? Чи вже хтось інший?
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07.10.2022 15:39 Відповісти
В Расеюшку его, пускай гуляет среди бЯрёзок средней полосы.
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07.10.2022 12:22 Відповісти
Чому треба громадянам писати петицію ? ЩО СБУ не знае , що треба лишити громадянства ?

За що СБУ получае зарплату ???
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07.10.2022 12:23 Відповісти
в нас президент може лишити..., см. випадок з Корбаном...
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07.10.2022 12:56 Відповісти
отримують зарпату
за те що покривають усякий непотріб та чмурять бізнес
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07.10.2022 13:12 Відповісти
Это что за шоу? Какие петиции ? Если нарушил Закон - в тюрьму, если нет - просто увольте как гражданина враждебной страны. При чем тут "Петиция.."? Просто у "зеленых" все так - через ср-ку
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07.10.2022 12:23 Відповісти
"наші" судді такі ж самі виродки і мерзота як кацапи
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07.10.2022 12:35 Відповісти
Корбана можна позбавляти, а брехливе чмо, львов, ще й судити нас буде... де справедливість???
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07.10.2022 12:37 Відповісти
Тому що жалюгідний блазень на троні короля,
Тому що мудрий той нарід, що це дозволив.
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07.10.2022 12:47 Відповісти
Дешевле пристрелить. Но канешно, мы же не такие
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07.10.2022 13:00 Відповісти
До сраки петиція з подібними вимогами! Конституція України не дозволяє! Тому ця "петиція" - спроба "забалабанить" проблему, перевівши "гвалт" на конкретну "спалену" особу Поки будуть возюкаться з цією петицією - у суспільства інтерес згасне Хай краще вимагають повноцінної перевірки ВСЬОГО СУДЕЙСЬКО-ПРАВООХОРОННОГО АПАРАТУ на предмет громадянства РФ! І не тільки РФ!
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07.10.2022 13:09 Відповісти
 
 