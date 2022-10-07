Петиція про припинення громадянства судді Львова набрала 25 тис. підписів
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Петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного суду Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наявність російського громадянства у судді, який ухвалює рішення іменем України та, до того ж, обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі, є загрозою державності і вершиною некомпетентності правоохоронних органів на восьмому році війни з росією, півроку з яких це повномасштабна війна на винищення всього українського народу. ...
Закликаю Президента України Володимира Зеленського ініціювати проведення перевірки відповідними державними органами та у разі підтвердження оприлюднених журналістами фактів скористатись своїми повноваженнями і припинити громадянство Богдана Львова", - йдеться в тексті петиції.
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.
Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.
Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою. Водночас СБУ підтвердила російське громадянство у Львова. Водночас Львова не звільнили з посади судді.
5 жовтня Львова відрахували зі штату Верховного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
За що СБУ получае зарплату ???
за те що покривають усякий непотріб та чмурять бізнес
Тому що мудрий той нарід, що це дозволив.