Суддя з російським паспортом Львов програв апеляцію у справі про його поновленння у Верховному Суді

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Георгій Шабаєв.

"Громадянин Росії Богдан Львов програв апеляцію! Перемога суспільства. Перемога держави!" - написав журналіст.

Як повідомляє Фундація DEJURE, колегія суддів за головування Андрія Кучми підтвердила законність звільнення Львова на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства РФ і ухвалила рішення на користь України, а не Росії.

Проте Богдан Львов може подати касаційну скаргу на ухвалене рішення, а також він уже звернувся до Європейського суду з прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнений через російський паспорт екссуддя Верховного суду Львов поновився на посаді (оновлено)

Звільнення судді Львова з Верховного Суду

Нагадаємо, 15 вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.

Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.

Також НАБУ відкрило провадження за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.

7 жовтня 20222 року петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів. Президент Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення Львова громадянства України.

У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.

У січні 2024 року суд поновив на посаді голову Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Богдана Львова та постановив виплатити йому зарплату за час вимушеного прогулу.