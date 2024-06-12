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Суддя з російським паспортом Львов програв апеляцію у справі про його поновленння у Верховному Суді

Суддя Львов програв апеляцію

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Георгій Шабаєв.

"Громадянин Росії Богдан Львов програв апеляцію! Перемога суспільства. Перемога держави!" - написав журналіст.

Як повідомляє Фундація DEJURE, колегія суддів за головування Андрія Кучми підтвердила законність звільнення Львова на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства РФ і ухвалила рішення на користь України, а не Росії.

Проте Богдан Львов може подати касаційну скаргу на ухвалене рішення, а також він уже звернувся до Європейського суду з прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнений через російський паспорт екссуддя Верховного суду Львов поновився на посаді (оновлено)

Звільнення судді Львова з Верховного Суду

Нагадаємо, 15 вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.

Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.

Також НАБУ відкрило провадження за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.

7 жовтня 20222 року петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів. Президент Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення Львова громадянства України.

У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.

 У січні 2024 року суд поновив на посаді голову Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду Богдана Львова та постановив виплатити йому зарплату за час вимушеного прогулу.

Автор: 

апеляція (502) суддя (1584) Львов Богдан (35)


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Топ коментарі
+16
Москальське бидло поводиться в Україні як господарі. А чому б ні, якщо виборці таку меншовартісну кацапську ×уйню собі депутатами і президентами обирають.
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12.06.2024 16:51
+13
Він скаже, що вже має повістку від кацапського воєнкомату
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12.06.2024 16:55
+13
Так собі. Тут усією державою керує "єрмак", від якого смердить ґебнею і кремлЬОм.
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12.06.2024 16:56
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Москальське бидло поводиться в Україні як господарі. А чому б ні, якщо виборці таку меншовартісну кацапську ×уйню собі депутатами і президентами обирають.
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12.06.2024 16:51 Відповісти
"він уже звернувся до "
Типовий знахабнілий кацап.
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12.06.2024 16:51 Відповісти
Нахабство - це одна з головних рис "таінствєнной русской душі".
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12.06.2024 16:52 Відповісти
На Вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення операції.
Поповніть рахунок та спробуйте знову.
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12.06.2024 16:51 Відповісти
А где это ТЦК с повесткой?
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12.06.2024 16:51 Відповісти
Він скаже, що вже має повістку від кацапського воєнкомату
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12.06.2024 16:55 Відповісти
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12.06.2024 17:01 Відповісти
Ні ..уя собі москаль пробрався в верховний суд .
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12.06.2024 16:53 Відповісти
Так собі. Тут усією державою керує "єрмак", від якого смердить ґебнею і кремлЬОм.
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12.06.2024 16:56 Відповісти
Богдан Львов обраний суддею https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A1%D0%A3 Касаційного господарського суду Верховного Суду , утвореного після реформи 2016 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . 30.
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А як це може бути? За тих недалеких часів СБУ не до цього було, ділили гроші, влада нова прийшла. Натягли сову на глобус, а Львова на Верховний Суд. І справ то......
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12.06.2024 16:59 Відповісти
Позбавити громадянсва і показово депортувати в "родниє *****" з конфіскацією майна і позбавленням пенсії. Це агент.
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12.06.2024 17:14 Відповісти
Та яка депортація! Через каніфас блок на піджикрякало!
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12.06.2024 19:17 Відповісти
Хлопця можна зрозуміти. Відсутність логіки обурює: Наявність паспорта була умовою для призначення, без нього навіть на конкурс важко попасти. А як тільки стало відомо загалу, то раптово стало причиною для звільнення, та ще і без компенсації витрат на призначення.
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12.06.2024 17:20 Відповісти
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12.06.2024 17:23 Відповісти
Недаром ещё при Януковиче миллион долларов стоило стать судьёй. Вряд ли существует лучшая инвестиция в Украине а может и в Европе. Я помню один судья восстанавливался в должности через суд после того как отсидел 8 лет за взятки (Зварич?)
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12.06.2024 17:29 Відповісти
Цікаво було б побачити паспорт Дєрьмака... Стаття у Таймс - "це ваш вирок", як казав один ЗЄлений тупий чєпіздрик!!! Особисто я тільки "за" зовнішнє управління нормальними людьми на років 5-10, бо наш "мудрий нарід" як не зека з двома ходками обере, то партфункціонера чи тупого хамовитого клоуна ((( Дістало вже... Дебіли оберуть "папріколу", а кращі потім гинуть за вибір цієї тупої сволоти (((
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12.06.2024 17:55 Відповісти
Непогано, можуть коли хочуть.
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12.06.2024 18:05 Відповісти
За державну зраду будуть судити? Суддя, я так розумію, складає присягу на вірність українському народові. Якщо російський паспорт отриманий після присяги, я думаю, це тягне на державну зраду.
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12.06.2024 18:20 Відповісти
Врешті коли буде прийнято рішення про відправлення цього хряка на родіну ???
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12.06.2024 18:42 Відповісти
А я казав би, що цього хруня тре' відрядити послом до Центрально-Африканської Республіки. Кажуть, там дуже поважають таких вгодованих послів. Поважають в т.ч. і в гастрономічному розумінні.
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13.06.2024 01:03 Відповісти
Нічого, його чекають у Ростові. Там такі цінні кадри потрібні.
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13.06.2024 06:01 Відповісти
 
 