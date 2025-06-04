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Новини Фото Розповсюдження наркотиків
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Арештантка втягнула працівника СІЗО у Рівному в наркобізнес. Платила йому інтимними фото, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Рівненському СІЗО викрили схему з розповсюдження наркотиків. Ключову роль відігравав працівник установи, який перебував у романтичних стосунках із арештанткою .

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні 2024 року ув’язнена, яка перебувала у романтичних стосунках з працівником СІЗО, умовила його допомагати з постачанням наркотичних засобів на територію установи. Вона діяла за вказівкою головного організатора наркотрафіку — раніше судимого чоловіка, що на момент реалізації схеми перебував під вартою у тій же установі за справою щодо збуту наркотиків і злочинного впливу.

Під тиском емоційного зв’язку посадовець погодився на участь у схемі. Він отримував наркотики на своє ім’я за вказівками ув’язненої, після чого проносив заборонені речовини до установи. Арештантка, прикриваючись передачами, передавала "товар" організатору, який уже поширював наркотики серед інших утриманців СІЗО", - йдеться в повідомленні.

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Так, вони поширювали бупренорфін, метамфетамін, канабіс та психотропні речовини типу PVP ("солі").

Працівник СІЗО за участь грошей не брав, зазначає ДБР. Його "винагородою" стали інтимні фото та листування з арештанткою, які, ймовірно, були інструментом впливу.

Посадовця затримали "на гарячому" під час отримання чергової партії наркотиків.

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Жінці, яка вмовила працівника СІЗО, вже оголосили вирок в іншій справі - її засуджено до 5 років і 2 місяців позбавлення волі, які вона відбуватиме в іншій установі.

Усім трьом фігурантам - працівнику СІЗО, арештантці та організатору - повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотиків у місці позбавлення волі, вчинене організованою групою повторно).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

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Наркобізнес у Рівненському СІЗО. Подробиці від ДБР
Наркобізнес у Рівненському СІЗО. Подробиці від ДБР
Наркобізнес у Рівненському СІЗО. Подробиці від ДБР
Наркобізнес у Рівненському СІЗО. Подробиці від ДБР

Автор: 

наркотики (1458) Рівне (574) СІЗО (727) Рівненська область (1189) Рівненський район (15)


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Топ коментарі
+10
Номінант на премію "дибіл року".
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04.06.2025 14:26 Відповісти
+9
Любітєль вздрачнуть?
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04.06.2025 14:21 Відповісти
+6
Якийсь олігофрен, який в свої, судячи з "статури" на блюреному фото з документа, 40-50 років - не підозрював про існування порнхабу...
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04.06.2025 14:27 Відповісти
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Любітєль вздрачнуть?
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04.06.2025 14:21 Відповісти
Якийсь олігофрен, який в свої, судячи з "статури" на блюреному фото з документа, 40-50 років - не підозрював про існування порнхабу...
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04.06.2025 14:27 Відповісти
Ага ... але до підполковника все одно дослужився !
П.С - може там , на фотках , було щось таке , що більше ніде не побачиш ....?
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04.06.2025 14:49 Відповісти
Олігофренія - ніколи не була реальною перешкодою для служби в системі. Ані для служби в системі установ виконання покарань. Ані для служби в системі МВС. Ані для служби в ЗСУ. Ані навіть для служби в СБУ.

Навпаки. З деякої точки зору - це навіть перевагою було.
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04.06.2025 15:28 Відповісти
Номінант на премію "дибіл року".
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04.06.2025 14:26 Відповісти
Ще й підполковниг.
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04.06.2025 14:37 Відповісти
А що в сізо працюють генії? Це непотріб, який бажає влади, але сцить бути злодієм! 😁
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04.06.2025 15:01 Відповісти
відмазка
на факті отримання грошей за наркоту його не впіймали, от і тулить "космічну" версію за розрахунки із ним фото сіські-піськи
а якби довели отримання грошей, то мав він до пари ще й ст.368 КК України (хабарництво), а це корупційна стаття та й санкція не у порівняння із ст.307 КК
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04.06.2025 15:01 Відповісти
Можливо.
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04.06.2025 15:08 Відповісти
"подруга" теж зацікавлена, бо якби їх впіймали на передачі/отриманні грошей за дурь, то їй би ще впаяли до пари ст.369 КК України (дача хабара службовій особі)
а так гарно зістрибнули обидва
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04.06.2025 15:12 Відповісти
вертухаї далеко не дебіли
контінгент зобов'язує постійно думати та прораховувати варіанти
піт гессет виняток, бо він був вертухай військовий, за примусом, нетривалий час, та й сам за природою дибіл
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04.06.2025 15:14 Відповісти
"анал нє прєдлагал" ? ))
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04.06.2025 14:27 Відповісти
Не вірю
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04.06.2025 14:28 Відповісти
Романтик, бляха. А керівництву гроші потрібні, а не мохнаті фотки.
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04.06.2025 14:28 Відповісти
Накиздів про фотки шоб конфіскації майна не було.
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04.06.2025 14:32 Відповісти
Ну і де інтимні фотки? А ще написали фоторепортаж
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04.06.2025 14:32 Відповісти
Саме цікаве заховали. Хіба це журналістика?
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04.06.2025 14:40 Відповісти
Слабоумний дегенерат.І смішно і гірко.
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04.06.2025 14:33 Відповісти
Не вірю. Драв її як сидорову козу.
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04.06.2025 14:34 Відповісти
Чогось пригадався анекдот про "підсудний, навіщо ви вбили циганку мусорним відром?". Гугліть самі кому треба
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04.06.2025 14:37 Відповісти
Щось тут не так
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04.06.2025 14:43 Відповісти
мудро
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04.06.2025 15:02 Відповісти
Що там на цих фото такого, чого він у своєму житті не бачив, що заради них і листів ризикнув погонами підполковника? Невже піз...да із зубами.
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04.06.2025 14:45 Відповісти
То де ті фото?
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04.06.2025 14:58 Відповісти
Фіга-собі ... цілий підполковник !!
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04.06.2025 15:03 Відповісти
Арештантка за допомогою телепатії і гіпнозу, перехопила керування тілом і розумом підполковника. Для уникнення повторення подібних зловживань, потрібно провести обряд екзорцизму для всіх учасників романтичної історії.
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04.06.2025 15:13 Відповісти
тактй може і до підмаршала дослужитися
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04.06.2025 15:26 Відповісти
 
 