Арештантка втягнула працівника СІЗО у Рівному в наркобізнес. Платила йому інтимними фото, - ДБР. ФОТОрепортаж
У Рівненському СІЗО викрили схему з розповсюдження наркотиків. Ключову роль відігравав працівник установи, який перебував у романтичних стосунках із арештанткою .
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"У грудні 2024 року ув’язнена, яка перебувала у романтичних стосунках з працівником СІЗО, умовила його допомагати з постачанням наркотичних засобів на територію установи. Вона діяла за вказівкою головного організатора наркотрафіку — раніше судимого чоловіка, що на момент реалізації схеми перебував під вартою у тій же установі за справою щодо збуту наркотиків і злочинного впливу.
Під тиском емоційного зв’язку посадовець погодився на участь у схемі. Він отримував наркотики на своє ім’я за вказівками ув’язненої, після чого проносив заборонені речовини до установи. Арештантка, прикриваючись передачами, передавала "товар" організатору, який уже поширював наркотики серед інших утриманців СІЗО", - йдеться в повідомленні.
Так, вони поширювали бупренорфін, метамфетамін, канабіс та психотропні речовини типу PVP ("солі").
Працівник СІЗО за участь грошей не брав, зазначає ДБР. Його "винагородою" стали інтимні фото та листування з арештанткою, які, ймовірно, були інструментом впливу.
Посадовця затримали "на гарячому" під час отримання чергової партії наркотиків.
Жінці, яка вмовила працівника СІЗО, вже оголосили вирок в іншій справі - її засуджено до 5 років і 2 місяців позбавлення волі, які вона відбуватиме в іншій установі.
Усім трьом фігурантам - працівнику СІЗО, арештантці та організатору - повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотиків у місці позбавлення волі, вчинене організованою групою повторно).
Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П.С - може там , на фотках , було щось таке , що більше ніде не побачиш ....?
Навпаки. З деякої точки зору - це навіть перевагою було.
на факті отримання грошей за наркоту його не впіймали, от і тулить "космічну" версію за розрахунки із ним фото сіські-піськи
а якби довели отримання грошей, то мав він до пари ще й ст.368 КК України (хабарництво), а це корупційна стаття та й санкція не у порівняння із ст.307 КК
а так гарно зістрибнули обидва
контінгент зобов'язує постійно думати та прораховувати варіанти
піт гессет виняток, бо він був вертухай військовий, за примусом, нетривалий час, та й сам за природою дибіл