Арештантка втягнула працівника СІЗО у Рівному в наркобізнес. Платила йому інтимними фото, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Рівненському СІЗО викрили схему з розповсюдження наркотиків. Ключову роль відігравав працівник установи, який перебував у романтичних стосунках із арештанткою .

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні 2024 року ув’язнена, яка перебувала у романтичних стосунках з працівником СІЗО, умовила його допомагати з постачанням наркотичних засобів на територію установи. Вона діяла за вказівкою головного організатора наркотрафіку — раніше судимого чоловіка, що на момент реалізації схеми перебував під вартою у тій же установі за справою щодо збуту наркотиків і злочинного впливу.

Під тиском емоційного зв’язку посадовець погодився на участь у схемі. Він отримував наркотики на своє ім’я за вказівками ув’язненої, після чого проносив заборонені речовини до установи. Арештантка, прикриваючись передачами, передавала "товар" організатору, який уже поширював наркотики серед інших утриманців СІЗО", - йдеться в повідомленні.

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Так, вони поширювали бупренорфін, метамфетамін, канабіс та психотропні речовини типу PVP ("солі").

Працівник СІЗО за участь грошей не брав, зазначає ДБР. Його "винагородою" стали інтимні фото та листування з арештанткою, які, ймовірно, були інструментом впливу.

Посадовця затримали "на гарячому" під час отримання чергової партії наркотиків.

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Жінці, яка вмовила працівника СІЗО, вже оголосили вирок в іншій справі - її засуджено до 5 років і 2 місяців позбавлення волі, які вона відбуватиме в іншій установі.

Усім трьом фігурантам - працівнику СІЗО, арештантці та організатору - повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотиків у місці позбавлення волі, вчинене організованою групою повторно).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

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