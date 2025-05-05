"Заробляли" 1,5 млн грн щомісяця: у Києві затримано 6 учасників злочинного наркоугруповання. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили у Києві учасників злочинного угруповання, яке займалося торгівлею наркотиками та психотропами. Очолював наркобізнес місцевий мешканець Києва, якому суд раніше виніс вирок у вигляді ув’язнення строком на 9 років за торгівлю наркотиками.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що "бізнес" з продажу амфетаміну, Альфа-PVP, MDMA, псилоцибінових грибів та канабісу організував 44-річний киянин, якому столичний суд раніше виніс вирок у вигляді ув’язнення строком на 9 років за торгівлю наркотиками. Однак, він запросив апеляцію та підпільно продовжив "заробляти" на торгівлі наркотиками, залучивши до "бізнесу" ще 5 осіб.

Зокрема, серед інших учасників наркоугруповання: подружня пара киян 35 та 36 років, двоє чоловіків віком 36 та 41 років, а також 35-річна жінка. Усі ділки займалися продажем "товару", який їм привозив оптовими партіями організатор наркобізнесу.

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Встановлено, що вже розфасовані по дрібних пакункам наркотичні речовини та психотропи зловмисники збували "з рук в руки" своїм знайомим по Києву, а також відправляли його поштовими відправленнями в інші регіони країни, замасковуючи у пакунки із продуктами харчування.

Наркобізнес "приносив" ділкам близько 1,5 мільйона гривень прибутку щомісяця.

Правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України усіх шістьох учасників наркоугруповання та в ході обшуків вилучили в них більше 2-х кілограмів канабісу, амфетамін, альфа-PVP, понад 100 пігулок MDMA та псилоцибінові гриби, вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 1 мільйона гривень. Зокрема, вилучено чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки, електронні ваги, зіп-пакети та 3 автомобілі.

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Крім того, в одного з фігурантів було знайдено та вилучено 9 гранат із запалами, 2 пістолети та 139 набоїв. Після проведення експертизи йому буде оголошено про додаткову підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Наразі слідчі оголосили усім учасникам злочинної групи про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.









