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"Зарабатывали" 1,5 млн грн ежемесячно: в Киеве задержаны 6 участников преступной наркогруппировки. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили в Киеве участников преступной группировки, которая занималась торговлей наркотиками и психотропами. Возглавлял наркобизнес местный житель Киева, которому суд ранее вынес приговор в виде заключения сроком на 9 лет за торговлю наркотиками.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что "бизнес" по продаже амфетамина, Альфа-PVP, MDMA, псилоцибиновых грибов и каннабиса организовал 44-летний киевлянин, которому столичный суд ранее вынес приговор в виде заключения сроком на 9 лет за торговлю наркотиками. Однако, он запросил апелляцию и подпольно продолжил "зарабатывать" на торговле наркотиками, привлекая к "бизнесу" еще 5 человек.

В частности, среди других участников наркогруппировки: супружеская пара киевлян 35 и 36 лет, двое мужчин в возрасте 36 и 41 лет, а также 35-летняя женщина. Все дельцы занимались продажей "товара", который им привозил оптовыми партиями организатор наркобизнеса.

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В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку
В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку
В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку

Установлено, что уже расфасованные по мелким пакетам наркотические вещества и психотропы злоумышленники сбывали "из рук в руки" своим знакомым по Киеву, а также отправляли его почтовыми отправлениями в другие регионы страны, маскируя в пакеты с продуктами питания.

Наркобизнес "приносил" дельцам около 1,5 миллиона гривен прибыли ежемесячно.

Правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины всех шестерых участников наркогруппировки и в ходе обысков изъяли у них более 2-х килограммов каннабиса, амфетамин, альфа-PVP, более 100 таблеток MDMA и псилоцибиновые грибы, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 1 миллиона гривен. В частности, изъяты черновые записи, мобильные телефоны, ноутбуки, электронные весы, зип-пакеты и 3 автомобиля.

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В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку
В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку
В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку
В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку

Кроме того, у одного из фигурантов было найдено и изъято 9 гранат с запалами, 2 пистолета и 139 патронов. После проведения экспертизы ему будет объявлено о дополнительном подозрении за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Сейчас следователи объявили всем участникам преступной группы о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку
В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку
В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку
В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку
В Киеве полиция разоблачила преступную наркогруппировку

Автор: 

Киев (25577) наркотики (2148) Нацполиция (16496)


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Безкарність, цього лайна, яке убиває Українців, призводить до КРОВІ і СМЕРТЕЙ, як і після московитів окупантів!
Сирійці, таке лайно, за людей не рахують, просто ВІШАЮТЬ!
Мабуть, тут якись є «інтерес», у привладних щодо збереження цьому лайну ЖИТТЯ!
Мабуть, привладні з Урядового кварталу95, теж, у СИСТЕМІ=СХЕМІ, заробляння грошей на такому ГОРІ=злочині Українців! Жодних, відповідних змін до ЗАКОНІВ щодо ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ за такі ЗЛОЧИНИ, ними так і не внесено?!!
Усьо ж по Ригламенту КМУ і ВРУ!?!? А держСекретарі! уперто все це, теж «чомусь» САБОТУЮТЬ!!
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05.05.2025 16:05 Ответить
Страшне у що перетворили Україні зелені фріки(((
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05.05.2025 16:14 Ответить
Альфа ПВП це лайно серед лайна. Перетворює людину на овоч на місяць.
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05.05.2025 17:10 Ответить
 
 