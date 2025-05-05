"Зарабатывали" 1,5 млн грн ежемесячно: в Киеве задержаны 6 участников преступной наркогруппировки. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили в Киеве участников преступной группировки, которая занималась торговлей наркотиками и психотропами. Возглавлял наркобизнес местный житель Киева, которому суд ранее вынес приговор в виде заключения сроком на 9 лет за торговлю наркотиками.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что "бизнес" по продаже амфетамина, Альфа-PVP, MDMA, псилоцибиновых грибов и каннабиса организовал 44-летний киевлянин, которому столичный суд ранее вынес приговор в виде заключения сроком на 9 лет за торговлю наркотиками. Однако, он запросил апелляцию и подпольно продолжил "зарабатывать" на торговле наркотиками, привлекая к "бизнесу" еще 5 человек.

В частности, среди других участников наркогруппировки: супружеская пара киевлян 35 и 36 лет, двое мужчин в возрасте 36 и 41 лет, а также 35-летняя женщина. Все дельцы занимались продажей "товара", который им привозил оптовыми партиями организатор наркобизнеса.

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Установлено, что уже расфасованные по мелким пакетам наркотические вещества и психотропы злоумышленники сбывали "из рук в руки" своим знакомым по Киеву, а также отправляли его почтовыми отправлениями в другие регионы страны, маскируя в пакеты с продуктами питания.

Наркобизнес "приносил" дельцам около 1,5 миллиона гривен прибыли ежемесячно.

Правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины всех шестерых участников наркогруппировки и в ходе обысков изъяли у них более 2-х килограммов каннабиса, амфетамин, альфа-PVP, более 100 таблеток MDMA и псилоцибиновые грибы, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 1 миллиона гривен. В частности, изъяты черновые записи, мобильные телефоны, ноутбуки, электронные весы, зип-пакеты и 3 автомобиля.

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Кроме того, у одного из фигурантов было найдено и изъято 9 гранат с запалами, 2 пистолета и 139 патронов. После проведения экспертизы ему будет объявлено о дополнительном подозрении за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Сейчас следователи объявили всем участникам преступной группы о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









