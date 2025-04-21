Жорстокі систематичні факти катувань ув’язнених викрито у Полтавському СІЗО, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння керівництва Державної кримінально-виконавчої служби України викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом співробітникам установи вже повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Камера тортур

За даними слідства, співробітники установи знущалися з осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини було облаштовано спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.

У невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів.

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Підозри

Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими. Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму й охорони – повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів та повного кола осіб, причетних до катувань.

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