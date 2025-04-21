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Новини Фото Катування у колонії
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Жорстокі систематичні факти катувань ув’язнених викрито у Полтавському СІЗО, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння керівництва Державної кримінально-виконавчої служби України викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом співробітникам установи вже повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Камера тортур

За даними слідства, співробітники установи знущалися з осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини було облаштовано спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.

У невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів.

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ДБР викрило факти жорстоких катувань у Полтавському СІЗО

Підозри

Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими. Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму й охорони – повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх епізодів та повного кола осіб, причетних до катувань.

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Жорстокі систематичні факти катувань ув'язнених викрито у Полтавському СІЗО
Жорстокі систематичні факти катувань ув'язнених викрито у Полтавському СІЗО
Жорстокі систематичні факти катувань ув'язнених викрито у Полтавському СІЗО

Автор: 

колонія (255) катування (599) СІЗО (725) ДБР (3494) Полтавська область (1113)


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Топ коментарі
+9
довіра до прокуратури - 9 %,до суду - 11%.так собі історія - хто і що робить.
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21.04.2025 15:31
+9
епать ты дбеб У нас не правовое государство. Это означает что ты слоупок можешь там оказаться просто потому что так кому-то надо. Судя по твои когнитивным особенностям ты из стада зеленского.
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21.04.2025 15:50
+7
Не виправдовуючі дії співробітників СІЗО, виникає питання:
- А що постійно робив той, хто десять разів потрапляв на те ліжко і за що він сидить ?
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21.04.2025 15:29
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Не виправдовуючі дії співробітників СІЗО, виникає питання:
- А що постійно робив той, хто десять разів потрапляв на те ліжко і за що він сидить ?
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21.04.2025 15:29 Відповісти
довіра до прокуратури - 9 %,до суду - 11%.так собі історія - хто і що робить.
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21.04.2025 15:31 Відповісти
жорстоке катування злочинців триразовим харчуванням, медичним обслуговуванням, теплом і затишком. Нічого,що вони убивають і грабують людей, працюють на кацапів, активно протидіють законним вимогам адміністрації, просто прокуратурі потрібна галочка з подачі злодіїв у законі.
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21.04.2025 15:34 Відповісти
"Установа ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ" .
Може, оті злочинці думали, що це богадільня для дорослих імбецилів?
Полюбому, умови утримання цих, вибачте, "в'язнів" на декілька порядків кращі від російських, де перебувають українські полонені.
Тож хай не πuzgЯть...
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21.04.2025 15:44 Відповісти
епать ты дбеб У нас не правовое государство. Это означает что ты слоупок можешь там оказаться просто потому что так кому-то надо. Судя по твои когнитивным особенностям ты из стада зеленского.
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21.04.2025 15:50 Відповісти
Слухай, ти, генератор потоку дебільної свідомості, що ховається під хоробрим псєвдо Zuravel Zuravel.
Вибач, твій гендер мені не зрозумілий.

Ти хоч самО зрозуміло, що ти виблювало своєю імітацією мозку?
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21.04.2025 16:18 Відповісти
Виправдовуєте катування? Вам за порєбрік...
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21.04.2025 17:09 Відповісти
..судя по фото, арестовали самого молодого.. А где начальник колонии и остальное руководство?? ..или они не знали, что есть такая комната??
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21.04.2025 16:06 Відповісти
А хтось вважав, що "вертухаї" в різних країнах чимось відрізняються? Фізична влада над людиною пробуджує звірів.
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21.04.2025 16:07 Відповісти
Від людей вже кілька років про цю тюрму чути. А тут і влада заговорила...
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21.04.2025 16:31 Відповісти
А тепер 🐓 до них в хату на курорт )))
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21.04.2025 18:33 Відповісти
 
 