Нацполіція провела масштабну операцію з ліквідації наркоосередків: затримано 66 ділків на чолі з організатором, які працювали в 15 регіонах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у всі регіони держави. Затримано 66 ділків на чолі з організатором.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені до обігу речовини.

Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували "споживачів" із різних областей України. За цінами "чорного" ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень.

У поліції розповіли, що за результатами проведення слідчих дій ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією.

Поліцейські Департаменту боротьби з наркозлочинністю разом з УБН ГУНП в Чернігівській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій Київській областей та міста Києва, слідчих Нацполіції у співпраці з Офісом Генпрокурора та СБУ, за силової підтримки спецпризначенців поліції, затримали 66 ділків на чолі з організатором.

У фігурантів вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну, 12 тонн прекурсорів.

Слідчі дії тривають.

Прокоментував масштабну операцію правоохоронців з ліквідації накркоосередків заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

"Ліквідація чергової масштабної структури наркомафії. Результат 6 місяців професійної злагодженої роботи оперативників Департаменту та обласних управлінь боротьби з наркозлочинністю, а також інших підрозділів кримінальної поліції спільно зі слідчими та прокурорами", - розповів він, коментуючи операцію правоохоронців.

За його словами, було:

Проведено *224 обшуки*.

Вилучено понад *300 кг* наркотиків (118 кг мефедрону, *156 кг* альфа-PVP, 30 кг* амфетаміну, *500 шт.* пігулок МDMA *160 літрів* реакційних сумішей мефедрону та понад *12 тонн* прекурсорів.

Ліквідовано *17* нарколабораторій і *15* складів.

Затримано та поміщено до ізоляторів тимчасового тримання *66 учасників наркосиндикату.*

Арештовано криптогаманці з грошима, отриманими від продажу наркотиків.

"Це не початок і не фінал, а продовження боротьби Нацполіції з наркозлочинністю в Україні", - додав Нєбитов.

Дивіться також: Спецоперація проти наркобізнесу: Нацполіція проводить понад 200 одночасних обшуків. ФОТО