Нацполіція провела масштабну операцію з ліквідації наркоосередків: затримано 66 ділків на чолі з організатором, які працювали в 15 регіонах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у всі регіони держави. Затримано 66 ділків на чолі з організатором.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені до обігу речовини.

Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували "споживачів" із різних областей України. За цінами "чорного" ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень.

У поліції розповіли, що за результатами проведення слідчих дій ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією.

Поліцейські Департаменту боротьби з наркозлочинністю разом з УБН ГУНП в Чернігівській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій Київській областей та міста Києва, слідчих Нацполіції у співпраці з Офісом Генпрокурора та СБУ, за силової підтримки спецпризначенців поліції, затримали 66 ділків на чолі з організатором.

У фігурантів вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну, 12 тонн прекурсорів.

Слідчі дії тривають.

Прокоментував масштабну операцію правоохоронців з ліквідації накркоосередків заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

"Ліквідація чергової масштабної структури наркомафії. Результат 6 місяців професійної злагодженої роботи оперативників Департаменту та обласних управлінь боротьби з наркозлочинністю, а також інших підрозділів кримінальної поліції спільно зі слідчими та прокурорами", - розповів він, коментуючи операцію правоохоронців.

За його словами, було:

  • Проведено *224 обшуки*.
  • Вилучено понад *300 кг* наркотиків (118 кг мефедрону, *156 кг* альфа-PVP, 30 кг* амфетаміну, *500 шт.* пігулок МDMA *160 літрів* реакційних сумішей мефедрону та понад *12 тонн* прекурсорів.
  • Ліквідовано *17* нарколабораторій і *15* складів.
  • Затримано та поміщено до ізоляторів тимчасового тримання *66 учасників наркосиндикату.*
  • Арештовано криптогаманці з грошима, отриманими від продажу наркотиків.

"Це не початок і не фінал, а продовження боротьби Нацполіції з наркозлочинністю в Україні", - додав Нєбитов.

+9
Кришу затримали?
13.05.2025 18:20 Відповісти
+8
Як вони можуть самі себе затримати?
13.05.2025 18:24 Відповісти
+6
Віджали бізнес
13.05.2025 18:23 Відповісти
Кришу затримали?
13.05.2025 18:20 Відповісти
Як вони можуть самі себе затримати?
13.05.2025 18:24 Відповісти
який куй, затримали????
місцкві поліцаї випадково не знали, не бачили, не чули...
а разом з ТЦК, випадково ніодного не бусифікували
ну, чисто, випадково...
13.05.2025 19:33 Відповісти
Віджали бізнес
13.05.2025 18:23 Відповісти
Поставили на широку ногу
13.05.2025 18:24 Відповісти
Головне, щоб ділки у пориві каяття не розповіли про поліцейський дах.
13.05.2025 18:25 Відповісти
Якиц поліцейський дах! ОПа конкуретів прибирає))
13.05.2025 18:43 Відповісти
Варщік є, сіній мет є... постанова.. знімали в Голівудє )))
Цікавр як вони гаманці арештували))
13.05.2025 18:27 Відповісти
коли тебе робили, в боллівуді знімали.
13.05.2025 22:18 Відповісти
ага мітхун чакроборті плясав в той час
19.05.2025 05:14 Відповісти
тебе ж робили, хто "плясав", а хто твою сношав
19.05.2025 08:29 Відповісти
в Миколаєві є маленький переулочок напроти "Евері "де олія , в.Громадянська ,там навіть ніхто не приховується ,еле там такі об'єми ,шо шомісяця , шо вистачає годувати всю нацполіцію та еліту грошима , по всій Україні та не тільки ...
13.05.2025 18:31 Відповісти
13.05.2025 18:47 Відповісти
В середовищі ОПУ КМУ ГПУ ВРУ ОДА, та держСекретарів у цих структурах, глибоко схвильовані такими подіями, що призвели до тимчасових ускладнень з надходження до них деньог!! Це правове, відкрите свавілля!! А харчеваться, як їм?
13.05.2025 18:54 Відповісти
Ну фсьо. Тепер не буде кого кришувати. )
13.05.2025 18:59 Відповісти
Молодці!! Тепер судді усіх рівнів випустять під домашні арешти,а згодом винесуть умовні строки....бо дуже багато грошей "нахімічили" ділки і відкладали для таких випадків...А ще і діти прокурорів у Майямі не у столовій харчуються....
13.05.2025 19:01 Відповісти
Дивні люди зібралися - ловлять, погано, не ловлять теж погано !

Затримано та поміщено до ізоляторів тимчасового тримання *66 учасників наркосиндикату.*
Джерело: https://censor.net/ua/p3552028
13.05.2025 19:21 Відповісти
це добре. Але тут всі дорослі люди і розуміють, що такі об'єми без владного прикриття не робляться. Скоріш за все одна інстанція прищемила хвоста іншій.
13.05.2025 20:35 Відповісти
Якщо було "владне прикриття", то чому виявили і затримали ?
В інформації - затримали 66 людей. Це широкомаштабна операція у декількох областях.
На фото "НПУ". Кому вона могла хвіст прищемити ? Хто міг організувати і прикрити таке велике виробництво ?
"Імя сєстра, імя ..."
14.05.2025 11:13 Відповісти
А тепер розкажіть, що такі масштаби можливі без талановитих менеджерів серед МВС, СБУ, ДБР...
13.05.2025 19:33 Відповісти
На фото "НГУ". Тобто, можна зробити висновок, що наша поліція супер-пупер, усіх нагнула і затримала 66 злочинців у різних областях.
Так же ж ?!
14.05.2025 11:15 Відповісти
Show must go on ©
13.05.2025 21:17 Відповісти
Я розумію що в світі є не тільки рожеві поні. Але ви, ви то щось. Щоб не сталося, вам все лайно! Може вам якихось пігулок попити!?
14.05.2025 01:42 Відповісти
Нєхіло. Хороша, масштабна операція.
14.05.2025 03:19 Відповісти
Доручити їм тепер варити гексоген з тротилом. Кваліфікації вистачить.
14.05.2025 14:56 Відповісти
 
 