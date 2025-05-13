РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Фото Ликвидация наркобизнеса
3 538 25

Нацполиция провела масштабную операцию по ликвидации наркоочагов: задержаны 66 дельцов во главе с организатором, которые работали в 15 регионах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили организованную группировку, участники которой изготавливали и поставляли психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон во все регионы государства. Задержаны 66 дельцов во главе с организатором.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фигуранты создали разветвленную сеть нарколабораторий и складов, в которых изготавливали, фасовали и хранили запрещенные к обороту вещества.

борьба с наркоторговлей

борьба с наркоторговлей

Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается в более 300 миллионов гривен.

борьба с наркоторговлей

борьба с наркоторговлей

В полиции рассказали, что по результатам проведения следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией.

борьба с наркоторговлей

борьба с наркоторговлей

Полицейские Департамента борьбы с наркопреступностью вместе с УБН ГУНП в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой Киевской областей и города Киева, следователей Нацполиции в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора и СБУ, при силовой поддержке спецназовцев полиции, задержали 66 дельцов во главе с организатором.

борьба с наркоторговлей

борьба с наркоторговлей

У фигурантов изъято 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, более 30 кг амфетамина, 12 тонн прекурсоров.

борьба с наркоторговлей

борьба с наркоторговлей

Следственные действия продолжаются.

борьба с наркоторговлей

борьба с наркоторговлей

Прокомментировал масштабную операцию правоохранителей по ликвидации наркоочагов заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.

борьба с наркоторговлей

борьба с наркоторговлей

"Ликвидация очередной масштабной структуры наркомафии. Результат 6 месяцев профессиональной слаженной работы оперативников Департамента и областных управлений по борьбе с наркопреступностью, а также других подразделений криминальной полиции совместно со следователями и прокурорами", - рассказал он, комментируя операцию правоохранителей.

борьба с наркоторговлей

борьба с наркоторговлей

По его словам, было:

  • Проведено *224 обыска*.
  • Изъято более *300 кг* наркотиков (118 кг мефедрона, *156 кг* альфа-PVP, 30 кг* амфетамина, *500 шт.* таблеток МDMA *160 литров* реакционных смесей мефедрона и более *12 тонн* прекурсоров.
  • Ликвидировано *17* нарколабораторий и *15* складов.
  • Задержаны и помещены в изоляторы временного содержания 66 участников наркосиндиката.
  • Арестованы криптокошельки с деньгами, полученными от продажи наркотиков.

борьба с наркоторговлей

борьба с наркоторговлей

"Это не начало и не финал, а продолжение борьбы Нацполиции с наркопреступностью в Украине", - добавил Небытов.

Смотрите также: Спецоперация против наркобизнеса: Нацполиция проводит более 200 одновременных обысков. ФОТО

Автор: 

задержание (6699) наркотики (2164) Нацполиция (16703) Небытов Андрей (170)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Кришу затримали?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:20 Ответить
+8
Як вони можуть самі себе затримати?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:24 Ответить
+6
Віджали бізнес
показать весь комментарий
13.05.2025 18:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кришу затримали?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:20 Ответить
Як вони можуть самі себе затримати?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:24 Ответить
який куй, затримали????
місцкві поліцаї випадково не знали, не бачили, не чули...
а разом з ТЦК, випадково ніодного не бусифікували
ну, чисто, випадково...
показать весь комментарий
13.05.2025 19:33 Ответить
Віджали бізнес
показать весь комментарий
13.05.2025 18:23 Ответить
Поставили на широку ногу
показать весь комментарий
13.05.2025 18:24 Ответить
Головне, щоб ділки у пориві каяття не розповіли про поліцейський дах.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:25 Ответить
Якиц поліцейський дах! ОПа конкуретів прибирає))
показать весь комментарий
13.05.2025 18:43 Ответить
Варщік є, сіній мет є... постанова.. знімали в Голівудє )))
Цікавр як вони гаманці арештували))
показать весь комментарий
13.05.2025 18:27 Ответить
коли тебе робили, в боллівуді знімали.
показать весь комментарий
13.05.2025 22:18 Ответить
ага мітхун чакроборті плясав в той час
показать весь комментарий
19.05.2025 05:14 Ответить
тебе ж робили, хто "плясав", а хто твою сношав
показать весь комментарий
19.05.2025 08:29 Ответить
в Миколаєві є маленький переулочок напроти "Евері "де олія , в.Громадянська ,там навіть ніхто не приховується ,еле там такі об'єми ,шо шомісяця , шо вистачає годувати всю нацполіцію та еліту грошима , по всій Україні та не тільки ...
показать весь комментарий
13.05.2025 18:31 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 18:47 Ответить
В середовищі ОПУ КМУ ГПУ ВРУ ОДА, та держСекретарів у цих структурах, глибоко схвильовані такими подіями, що призвели до тимчасових ускладнень з надходження до них деньог!! Це правове, відкрите свавілля!! А харчеваться, як їм?
показать весь комментарий
13.05.2025 18:54 Ответить
Ну фсьо. Тепер не буде кого кришувати. )
показать весь комментарий
13.05.2025 18:59 Ответить
Молодці!! Тепер судді усіх рівнів випустять під домашні арешти,а згодом винесуть умовні строки....бо дуже багато грошей "нахімічили" ділки і відкладали для таких випадків...А ще і діти прокурорів у Майямі не у столовій харчуються....
показать весь комментарий
13.05.2025 19:01 Ответить
Дивні люди зібралися - ловлять, погано, не ловлять теж погано !

Затримано та поміщено до ізоляторів тимчасового тримання *66 учасників наркосиндикату.*
Джерело: https://censor.net/ua/p3552028
показать весь комментарий
13.05.2025 19:21 Ответить
це добре. Але тут всі дорослі люди і розуміють, що такі об'єми без владного прикриття не робляться. Скоріш за все одна інстанція прищемила хвоста іншій.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:35 Ответить
Якщо було "владне прикриття", то чому виявили і затримали ?
В інформації - затримали 66 людей. Це широкомаштабна операція у декількох областях.
На фото "НПУ". Кому вона могла хвіст прищемити ? Хто міг організувати і прикрити таке велике виробництво ?
"Імя сєстра, імя ..."
показать весь комментарий
14.05.2025 11:13 Ответить
А тепер розкажіть, що такі масштаби можливі без талановитих менеджерів серед МВС, СБУ, ДБР...
показать весь комментарий
13.05.2025 19:33 Ответить
На фото "НГУ". Тобто, можна зробити висновок, що наша поліція супер-пупер, усіх нагнула і затримала 66 злочинців у різних областях.
Так же ж ?!
показать весь комментарий
14.05.2025 11:15 Ответить
Show must go on ©
показать весь комментарий
13.05.2025 21:17 Ответить
Я розумію що в світі є не тільки рожеві поні. Але ви, ви то щось. Щоб не сталося, вам все лайно! Може вам якихось пігулок попити!?
показать весь комментарий
14.05.2025 01:42 Ответить
Нєхіло. Хороша, масштабна операція.
показать весь комментарий
14.05.2025 03:19 Ответить
Доручити їм тепер варити гексоген з тротилом. Кваліфікації вистачить.
показать весь комментарий
14.05.2025 14:56 Ответить
 
 