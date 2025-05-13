Нацполиция провела масштабную операцию по ликвидации наркоочагов: задержаны 66 дельцов во главе с организатором, которые работали в 15 регионах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские разоблачили организованную группировку, участники которой изготавливали и поставляли психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон во все регионы государства. Задержаны 66 дельцов во главе с организатором.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что фигуранты создали разветвленную сеть нарколабораторий и складов, в которых изготавливали, фасовали и хранили запрещенные к обороту вещества.
Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается в более 300 миллионов гривен.
В полиции рассказали, что по результатам проведения следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией.
Полицейские Департамента борьбы с наркопреступностью вместе с УБН ГУНП в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой Киевской областей и города Киева, следователей Нацполиции в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора и СБУ, при силовой поддержке спецназовцев полиции, задержали 66 дельцов во главе с организатором.
У фигурантов изъято 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, более 30 кг амфетамина, 12 тонн прекурсоров.
Следственные действия продолжаются.
Прокомментировал масштабную операцию правоохранителей по ликвидации наркоочагов заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.
"Ликвидация очередной масштабной структуры наркомафии. Результат 6 месяцев профессиональной слаженной работы оперативников Департамента и областных управлений по борьбе с наркопреступностью, а также других подразделений криминальной полиции совместно со следователями и прокурорами", - рассказал он, комментируя операцию правоохранителей.
По его словам, было:
- Проведено *224 обыска*.
- Изъято более *300 кг* наркотиков (118 кг мефедрона, *156 кг* альфа-PVP, 30 кг* амфетамина, *500 шт.* таблеток МDMA *160 литров* реакционных смесей мефедрона и более *12 тонн* прекурсоров.
- Ликвидировано *17* нарколабораторий и *15* складов.
- Задержаны и помещены в изоляторы временного содержания 66 участников наркосиндиката.
- Арестованы криптокошельки с деньгами, полученными от продажи наркотиков.
"Это не начало и не финал, а продолжение борьбы Нацполиции с наркопреступностью в Украине", - добавил Небытов.
місцкві поліцаї випадково не знали, не бачили, не чули...
а разом з ТЦК, випадково ніодного не бусифікували
ну, чисто, випадково...
Цікавр як вони гаманці арештували))
Затримано та поміщено до ізоляторів тимчасового тримання *66 учасників наркосиндикату.*
Джерело: https://censor.net/ua/p3552028
В інформації - затримали 66 людей. Це широкомаштабна операція у декількох областях.
На фото "НПУ". Кому вона могла хвіст прищемити ? Хто міг організувати і прикрити таке велике виробництво ?
"Імя сєстра, імя ..."
Так же ж ?!