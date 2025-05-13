Нацполиция провела масштабную операцию по ликвидации наркоочагов: задержаны 66 дельцов во главе с организатором, которые работали в 15 регионах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили организованную группировку, участники которой изготавливали и поставляли психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон во все регионы государства. Задержаны 66 дельцов во главе с организатором.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что фигуранты создали разветвленную сеть нарколабораторий и складов, в которых изготавливали, фасовали и хранили запрещенные к обороту вещества.

Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается в более 300 миллионов гривен.

В полиции рассказали, что по результатам проведения следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией.

Полицейские Департамента борьбы с наркопреступностью вместе с УБН ГУНП в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой Киевской областей и города Киева, следователей Нацполиции в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора и СБУ, при силовой поддержке спецназовцев полиции, задержали 66 дельцов во главе с организатором.

У фигурантов изъято 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, более 30 кг амфетамина, 12 тонн прекурсоров.

Следственные действия продолжаются.

Прокомментировал масштабную операцию правоохранителей по ликвидации наркоочагов заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.

"Ликвидация очередной масштабной структуры наркомафии. Результат 6 месяцев профессиональной слаженной работы оперативников Департамента и областных управлений по борьбе с наркопреступностью, а также других подразделений криминальной полиции совместно со следователями и прокурорами", - рассказал он, комментируя операцию правоохранителей.

По его словам, было:

Проведено *224 обыска*.

Изъято более *300 кг* наркотиков (118 кг мефедрона, *156 кг* альфа-PVP, 30 кг* амфетамина, *500 шт.* таблеток МDMA *160 литров* реакционных смесей мефедрона и более *12 тонн* прекурсоров.

Ликвидировано *17* нарколабораторий и *15* складов.

Задержаны и помещены в изоляторы временного содержания 66 участников наркосиндиката.

Арестованы криптокошельки с деньгами, полученными от продажи наркотиков.

"Это не начало и не финал, а продолжение борьбы Нацполиции с наркопреступностью в Украине", - добавил Небытов.

Смотрите также: Спецоперация против наркобизнеса: Нацполиция проводит более 200 одновременных обысков. ФОТО