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Новости Фото Распространение наркотиков
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Арестантка втянула сотрудника СИЗО в Ривно в наркобизнес. Платила ему интимными фото, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Ривненском СИЗО разоблачили схему по распространению наркотиков. Ключевую роль играл работник учреждения, находившийся в романтических отношениях с арестанткой.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре 2024 года заключенная, находившаяся в романтических отношениях с работником СИЗО, уговорила его помогать с поставкой наркотических средств на территорию учреждения. Она действовала по указанию главного организатора наркотрафика - ранее судимого мужчины, который на момент реализации схемы находился под стражей в том же учреждении по делу о сбыте наркотиков и преступного влияния.

Под давлением эмоциональной связи чиновник согласился на участие в схеме. Он получал наркотики на свое имя по указаниям заключенной, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение. Арестантка, прикрываясь передачами, передавала "товар" организатору, который уже распространял наркотики среди других заключенных СИЗО", - говорится в сообщении.

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Так, они распространяли бупренорфин, метамфетамин, каннабис и психотропные вещества типа PVP ("соли").

Работник СИЗО за участие денег не брал, отмечает ГБР. Его "вознаграждением" стали интимные фото и переписка с арестанткой, которые, вероятно, были инструментом влияния.

Чиновника задержали "на горячем" во время получения очередной партии наркотиков.

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Женщине, уговорившей работника СИЗО, уже объявили приговор по другому делу - она приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, которые она будет отбывать в другом учреждении.

Всем трем фигурантам - работнику СИЗО, арестантке и организатору - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотиков в месте лишения свободы, совершенное организованной группой повторно).

Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Наркобизнес в Ровенском СИЗО. Подробности от ГБР
Наркобизнес в Ровенском СИЗО. Подробности от ГБР
Наркобизнес в Ровенском СИЗО. Подробности от ГБР
Наркобизнес в Ровенском СИЗО. Подробности от ГБР

Автор: 

наркотики (2153) Ровно (530) СИЗО (1364) Ровенская область (1246) Ровенский район (16)


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Топ комментарии
+12
Номінант на премію "дибіл року".
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04.06.2025 14:26 Ответить
+11
Любітєль вздрачнуть?
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04.06.2025 14:21 Ответить
+9
Ну і де інтимні фотки? А ще написали фоторепортаж
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04.06.2025 14:32 Ответить
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Любітєль вздрачнуть?
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04.06.2025 14:21 Ответить
Якийсь олігофрен, який в свої, судячи з "статури" на блюреному фото з документа, 40-50 років - не підозрював про існування порнхабу...
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04.06.2025 14:27 Ответить
Ага ... але до підполковника все одно дослужився !
П.С - може там , на фотках , було щось таке , що більше ніде не побачиш ....?
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04.06.2025 14:49 Ответить
Олігофренія - ніколи не була реальною перешкодою для служби в системі. Ані для служби в системі установ виконання покарань. Ані для служби в системі МВС. Ані для служби в ЗСУ. Ані навіть для служби в СБУ.

Навпаки. З деякої точки зору - це навіть перевагою було.
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04.06.2025 15:28 Ответить
Звичайно, бо ця система споконвіку будувалась олігафренами та слугувала імбіцилам.
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04.06.2025 16:03 Ответить
Ага ,впоперек і з зубами.
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04.06.2025 16:54 Ответить
Всі телефони на території СІЗО слухаються нон стоп.І хтось з оперів злив.Або хтось єіз сидільців здав
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04.06.2025 15:49 Ответить
Номінант на премію "дибіл року".
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04.06.2025 14:26 Ответить
Ще й підполковниг.
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04.06.2025 14:37 Ответить
А що в сізо працюють генії? Це непотріб, який бажає влади, але сцить бути злодієм! 😁
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04.06.2025 15:01 Ответить
відмазка
на факті отримання грошей за наркоту його не впіймали, от і тулить "космічну" версію за розрахунки із ним фото сіські-піськи
а якби довели отримання грошей, то мав він до пари ще й ст.368 КК України (хабарництво), а це корупційна стаття та й санкція не у порівняння із ст.307 КК
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04.06.2025 15:01 Ответить
Можливо.
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04.06.2025 15:08 Ответить
"подруга" теж зацікавлена, бо якби їх впіймали на передачі/отриманні грошей за дурь, то їй би ще впаяли до пари ст.369 КК України (дача хабара службовій особі)
а так гарно зістрибнули обидва
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04.06.2025 15:12 Ответить
вертухаї далеко не дебіли
контінгент зобов'язує постійно думати та прораховувати варіанти
піт гессет виняток, бо він був вертухай військовий, за примусом, нетривалий час, та й сам за природою дибіл
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04.06.2025 15:14 Ответить
"анал нє прєдлагал" ? ))
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04.06.2025 14:27 Ответить
Не вірю
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04.06.2025 14:28 Ответить
Романтик, бляха. А керівництву гроші потрібні, а не мохнаті фотки.
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04.06.2025 14:28 Ответить
Накиздів про фотки шоб конфіскації майна не було.
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04.06.2025 14:32 Ответить
Ну і де інтимні фотки? А ще написали фоторепортаж
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04.06.2025 14:32 Ответить
Саме цікаве заховали. Хіба це журналістика?
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04.06.2025 14:40 Ответить
Слабоумний дегенерат.І смішно і гірко.
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04.06.2025 14:33 Ответить
Не вірю. Драв її як сидорову козу.
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04.06.2025 14:34 Ответить
Чогось пригадався анекдот про "підсудний, навіщо ви вбили циганку мусорним відром?". Гугліть самі кому треба
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04.06.2025 14:37 Ответить
Щось тут не так
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04.06.2025 14:43 Ответить
мудро
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04.06.2025 15:02 Ответить
Що там на цих фото такого, чого він у своєму житті не бачив, що заради них і листів ризикнув погонами підполковника? Невже піз...да із зубами.
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04.06.2025 14:45 Ответить
То де ті фото?
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04.06.2025 14:58 Ответить
Фіга-собі ... цілий підполковник !!
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04.06.2025 15:03 Ответить
Арештантка за допомогою телепатії і гіпнозу, перехопила керування тілом і розумом підполковника. Для уникнення повторення подібних зловживань, потрібно провести обряд екзорцизму для всіх учасників романтичної історії.
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04.06.2025 15:13 Ответить
тактй може і до підмаршала дослужитися
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04.06.2025 15:26 Ответить
 
 