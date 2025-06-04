Арестантка втянула сотрудника СИЗО в Ривно в наркобизнес. Платила ему интимными фото, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Ривненском СИЗО разоблачили схему по распространению наркотиков. Ключевую роль играл работник учреждения, находившийся в романтических отношениях с арестанткой.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре 2024 года заключенная, находившаяся в романтических отношениях с работником СИЗО, уговорила его помогать с поставкой наркотических средств на территорию учреждения. Она действовала по указанию главного организатора наркотрафика - ранее судимого мужчины, который на момент реализации схемы находился под стражей в том же учреждении по делу о сбыте наркотиков и преступного влияния.

Под давлением эмоциональной связи чиновник согласился на участие в схеме. Он получал наркотики на свое имя по указаниям заключенной, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение. Арестантка, прикрываясь передачами, передавала "товар" организатору, который уже распространял наркотики среди других заключенных СИЗО", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зарабатывали" 1,5 млн грн ежемесячно: в Киеве задержаны 6 участников преступной наркогруппировки. ФОТОрепортаж

Так, они распространяли бупренорфин, метамфетамин, каннабис и психотропные вещества типа PVP ("соли").

Работник СИЗО за участие денег не брал, отмечает ГБР. Его "вознаграждением" стали интимные фото и переписка с арестанткой, которые, вероятно, были инструментом влияния.

Чиновника задержали "на горячем" во время получения очередной партии наркотиков.

Читайте также: Нацполиция провела масштабную операцию по ликвидации наркоочагов: задержаны 66 дельцов во главе с организатором, которые работали в 15 регионах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Женщине, уговорившей работника СИЗО, уже объявили приговор по другому делу - она приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, которые она будет отбывать в другом учреждении.

Всем трем фигурантам - работнику СИЗО, арестантке и организатору - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотиков в месте лишения свободы, совершенное организованной группой повторно).

Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: Закрытие Telegram не решит проблемы распространения наркотиков, - глава Департамента по борьбе с наркопреступностью Торгало







