Арестантка втянула сотрудника СИЗО в Ривно в наркобизнес. Платила ему интимными фото, - ГБР. ФОТОрепортаж
В Ривненском СИЗО разоблачили схему по распространению наркотиков. Ключевую роль играл работник учреждения, находившийся в романтических отношениях с арестанткой.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"В декабре 2024 года заключенная, находившаяся в романтических отношениях с работником СИЗО, уговорила его помогать с поставкой наркотических средств на территорию учреждения. Она действовала по указанию главного организатора наркотрафика - ранее судимого мужчины, который на момент реализации схемы находился под стражей в том же учреждении по делу о сбыте наркотиков и преступного влияния.
Под давлением эмоциональной связи чиновник согласился на участие в схеме. Он получал наркотики на свое имя по указаниям заключенной, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение. Арестантка, прикрываясь передачами, передавала "товар" организатору, который уже распространял наркотики среди других заключенных СИЗО", - говорится в сообщении.
Так, они распространяли бупренорфин, метамфетамин, каннабис и психотропные вещества типа PVP ("соли").
Работник СИЗО за участие денег не брал, отмечает ГБР. Его "вознаграждением" стали интимные фото и переписка с арестанткой, которые, вероятно, были инструментом влияния.
Чиновника задержали "на горячем" во время получения очередной партии наркотиков.
Женщине, уговорившей работника СИЗО, уже объявили приговор по другому делу - она приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, которые она будет отбывать в другом учреждении.
Всем трем фигурантам - работнику СИЗО, арестантке и организатору - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотиков в месте лишения свободы, совершенное организованной группой повторно).
Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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П.С - може там , на фотках , було щось таке , що більше ніде не побачиш ....?
Навпаки. З деякої точки зору - це навіть перевагою було.
на факті отримання грошей за наркоту його не впіймали, от і тулить "космічну" версію за розрахунки із ним фото сіські-піськи
а якби довели отримання грошей, то мав він до пари ще й ст.368 КК України (хабарництво), а це корупційна стаття та й санкція не у порівняння із ст.307 КК
а так гарно зістрибнули обидва
контінгент зобов'язує постійно думати та прораховувати варіанти
піт гессет виняток, бо він був вертухай військовий, за примусом, нетривалий час, та й сам за природою дибіл