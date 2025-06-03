Закрытие Telegram не решит проблемы распространения наркотиков, - глава Департамента по борьбе с наркопреступностью Торгало

Запрет Telegram не сможет решить проблему распространения наркотиков в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинским новостям рассказал руководитель Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало.

"Этот вопрос поднимается на всех уровнях. Если вы меня спросите субъективное мнение, не как должностного лица, то я бы его закрыл. Как должностное лицо, я понимаю, что закрытие Телеграма не решит этой проблемы. Почему? Потому что количество мессенджеров, которые дают возможность сегодня общаться, большое. Закроем Телеграм - появится другой", - пояснил он.

В то же время он отметил, что Telegram нужно направить в правовое поле: "Сегодня это - хорошая информационная платформа, многие люди черпают оттуда информацию. Просто его деятельность нужно урегулировать".

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