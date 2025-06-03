Закрытие Telegram не решит проблемы распространения наркотиков, - глава Департамента по борьбе с наркопреступностью Торгало
Запрет Telegram не сможет решить проблему распространения наркотиков в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинским новостям рассказал руководитель Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало.
"Этот вопрос поднимается на всех уровнях. Если вы меня спросите субъективное мнение, не как должностного лица, то я бы его закрыл. Как должностное лицо, я понимаю, что закрытие Телеграма не решит этой проблемы. Почему? Потому что количество мессенджеров, которые дают возможность сегодня общаться, большое. Закроем Телеграм - появится другой", - пояснил он.
В то же время он отметил, что Telegram нужно направить в правовое поле: "Сегодня это - хорошая информационная платформа, многие люди черпают оттуда информацию. Просто его деятельность нужно урегулировать".
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Причому, в такому випадку ну, ми закриємо опозиційний канал з 60тис підписоти, і втратимо Труху з майже трьома мільйонами, майже повністю провладну.
Доречі, ОПЗЄ активно використовує кацапську платформу для просунення потрібних наративів через свої інфопомийки.
Тому не складно здогадатися, хто в Україні активно проти закриття Телеграму.
чогось буданов сциться... малюк як бачу нарешті усвідомив що сидіти з зелею на пару не прикольно... почав шось робити... на аєродромах
будуть бутлегери та бариги
легалізуйте це нарешті а не кришуйте придурки наглі
Закриють телеграм і доведеться шукати інші способи реалізації н@ркоти.
На деякий час впадуть прибутки.
За таке можуть і з посади зняти "За низькі показники роботи".
Навіщо воно йому?!
Як можливо вирішити проблему тупості, якщо Президент тупий?
Як можливо вирішити проблему наркотиків, якщо Президент наркоман?