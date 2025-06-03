РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13060 посетителей онлайн
Новости Распространение наркотиков
2 055 30

Закрытие Telegram не решит проблемы распространения наркотиков, - глава Департамента по борьбе с наркопреступностью Торгало

В Нацполиции рассказали, решит ли запрет Telegram проблему распространения наркотиков

Запрет Telegram не сможет решить проблему распространения наркотиков в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинским новостям рассказал руководитель Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало.

"Этот вопрос поднимается на всех уровнях. Если вы меня спросите субъективное мнение, не как должностного лица, то я бы его закрыл. Как должностное лицо, я понимаю, что закрытие Телеграма не решит этой проблемы. Почему? Потому что количество мессенджеров, которые дают возможность сегодня общаться, большое. Закроем Телеграм - появится другой", - пояснил он.

В то же время он отметил, что Telegram нужно направить в правовое поле: "Сегодня это - хорошая информационная платформа, многие люди черпают оттуда информацию. Просто его деятельность нужно урегулировать".

Также читайте: Сбывал психотропы на $15 тыс. ежемесячно: в Киеве задержан белорус, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

наркотики (2152) Нацполиция (16553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
якщо ти в долі - то є тисяча причин нічого не робити
показать весь комментарий
03.06.2025 00:54 Ответить
+11
Закрийте краще поліцаїв. Вся наркота йде через них.
показать весь комментарий
03.06.2025 01:17 Ответить
+9
Закриття телеграму допоможе в безпеці України.
показать весь комментарий
03.06.2025 01:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо ти в долі - то є тисяча причин нічого не робити
показать весь комментарий
03.06.2025 00:54 Ответить
Звісно не вирішить - бо якщо самому нічого не робити, то результатів не буде
показать весь комментарий
03.06.2025 05:10 Ответить
Закриття телеграму допоможе в безпеці України.
показать весь комментарий
03.06.2025 01:16 Ответить
Ініціативи щось закрити йдуть виключно від маленької, але дуже упоротої групи всередині України. Вся смакота давно продається не через телеграм, а через Element якщо ви не в курсі. Телеграм залишився наскрізь співпрацюючою з урядами платформою, так, дуже зручною, але вже не анонімною. Його хочуть закрити виключно з-за свободи слова, але це неможливо фізично, і є безліч варіантів протидії. Тому контрпродуктивно.

Причому, в такому випадку ну, ми закриємо опозиційний канал з 60тис підписоти, і втратимо Труху з майже трьома мільйонами, майже повністю провладну.
показать весь комментарий
03.06.2025 01:30 Ответить
Якщо свобода слова - це можливість згодовувати лайно та дезу, то це саме про Телеграм.

Доречі, ОПЗЄ активно використовує кацапську платформу для просунення потрібних наративів через свої інфопомийки.

Тому не складно здогадатися, хто в Україні активно проти закриття Телеграму.
показать весь комментарий
03.06.2025 01:44 Ответить
тих пропагандонів потрібно ліквідовувати як портного
чогось буданов сциться... малюк як бачу нарешті усвідомив що сидіти з зелею на пару не прикольно... почав шось робити... на аєродромах
показать весь комментарий
03.06.2025 04:03 Ответить
Буданов вибачте знищив половину флоту ЧФ РФ, довів Магури до Новоросійська і гепнув там кацапський літак. Це надпотужна річ і найскладніша, бути першопроходцем, Малюк теж молодець але де факто він його рішення просто косплеїть.
показать весь комментарий
03.06.2025 04:29 Ответить
буданов пацан та невиглас тіктокерний, робили то все люди типу Червінського... не смішіть
показать весь комментарий
03.06.2025 04:43 Ответить
Нє ну я розумію що не він особисто креслення робив. Але відомство його.
показать весь комментарий
03.06.2025 04:59 Ответить
До чого тут Гончаренко?
показать весь комментарий
03.06.2025 07:09 Ответить
З такою "логикою" взагалі не треба боротися, бо воно ж "не вирішує проблему".....
показать весь комментарий
03.06.2025 02:12 Ответить
Так і є. Боротись не треба взагалі. З алкоголем теж боролись, але схаменулись. А чим інші наркотики відрізняються?
показать весь комментарий
03.06.2025 03:28 Ответить
Алкоголь и табак это легализованные наркотики , государство на этом зарабатывает и чхать они хотели на здоровье людей которые это всё употребляют…
показать весь комментарий
03.06.2025 03:56 Ответить
бо заборонити усе що можна неможливо
будуть бутлегери та бариги
легалізуйте це нарешті а не кришуйте придурки наглі
показать весь комментарий
03.06.2025 04:05 Ответить
Konstantin Maksov почитайте самостійно у Google чим відрізняється алкоголь від наркотиків.
показать весь комментарий
03.06.2025 10:01 Ответить
Департамент по боротьбі з наркозлочинністю сам із собой боротися не буде.
показать весь комментарий
03.06.2025 02:15 Ответить
Добре думає!
Закриють телеграм і доведеться шукати інші способи реалізації н@ркоти.
На деякий час впадуть прибутки.
За таке можуть і з посади зняти "За низькі показники роботи".
Навіщо воно йому?!
показать весь комментарий
03.06.2025 02:17 Ответить
А проблему ІПСО Росії проти України вирішить? а вербування ФСБ різних придурків ,вирішить?
показать весь комментарий
03.06.2025 02:26 Ответить
Ні. Придурки продовжать ********* цензуру.
показать весь комментарий
03.06.2025 03:30 Ответить
Як можливо вирішити проблему корупції, якщо Президент корупціонер?
Як можливо вирішити проблему тупості, якщо Президент тупий?
Як можливо вирішити проблему наркотиків, якщо Президент наркоман?
показать весь комментарий
03.06.2025 03:08 Ответить
кто не знaет, что это вотчинa aвaковa с рaзрешения коломойского и все нaрколaборaрии рaсположены в хaрьковской и днепропетровской облaстях?
показать весь комментарий
03.06.2025 03:58 Ответить
легалізуйте це нарешті а не кришуйте придурки наглі
показать весь комментарий
03.06.2025 04:08 Ответить
Та ясно, бо самі ж міліцаї їх і розповсюджують
показать весь комментарий
03.06.2025 06:34 Ответить
Закриття Тєлєги може й не вирішить проблеми з наркотою, але вирішить проблеми з телеграм-помийками. Закривайте його на)(уй!
показать весь комментарий
03.06.2025 07:09 Ответить
Звісно що не вирішить, коли самі мусора і кришують.
показать весь комментарий
03.06.2025 07:33 Ответить
А вєрбування агентури ФСБ припинить?! Масово ловлять агентуру яку ФСБ через Телеграм вербує..
показать весь комментарий
03.06.2025 08:41 Ответить
З таким прізвищем тільки і боротись з наркозлочиннісю
показать весь комментарий
03.06.2025 09:14 Ответить
Скажите прямо,нужно закрыть телегу бо там пишут где людоловы.
показать весь комментарий
03.06.2025 09:28 Ответить
 
 