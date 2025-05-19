Сбывал психотропы на $15 тыс. ежемесячно: в Киеве задержан белорус, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители Киева задержали 42-летнего гражданина Беларуси, которого подозревают в сбыте оптовых партий психотропного вещества Альфа-PVP на территории столицы и Киевской области.

Об этом сообщила Нацполиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В отношении украинского блогера Алхим открыто производство по статье о государственной измене, - Нацполиция

По данным следствия, мужчина рекламировал наркотики в интернете, а для конспирации использовал метод "закладок". Деньги от покупателей он получал на банковскую карточку. Ежемесячная прибыль с незаконного бизнеса, по оценкам, составляла около 15 тысяч долларов.

Полиция задержала злоумышленника на трассе "Киев-Гостомель", когда тот перевозил три килограмма психотропа, вероятно, с целью сбыта. Во время задержания у мужчины изъяли также автомобиль Toyota Land Cruiser, который он использовал для транспортировки наркотиков.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Нацполиции уничтожают врага в посадках, руинах и укрытиях на Торецком направлении. ВИДЕО