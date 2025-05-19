Збував психотропи на $15 тис. щомісяця: у Києві затримано білоруса, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці Києва затримали 42-річного громадянина Білорусі, якого підозрюють у збуті оптових партій психотропної речовини Альфа-PVP на території столиці та Київської області.
Про це повідомила Нацполіція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, чоловік рекламував наркотики в інтернеті, а для конспірації використовував метод "закладок". Гроші від покупців він отримував на банківську картку. Щомісячний прибуток з незаконного бізнесу, за оцінками, складав близько 15 тисяч доларів.
Поліція затримала зловмисника на трасі "Київ-Гостомель", коли той перевозив три кілограми психотропу, ймовірно, з метою збуту. Під час затримання у чоловіка вилучили також автомобіль Toyota Land Cruiser, який він використовував для транспортування наркотиків.
