Збував психотропи на $15 тис. щомісяця: у Києві затримано білоруса, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці Києва затримали 42-річного громадянина Білорусі, якого підозрюють у збуті оптових партій психотропної речовини Альфа-PVP на території столиці та Київської області.

Про це повідомила Нацполіція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чоловік рекламував наркотики в інтернеті, а для конспірації використовував метод "закладок". Гроші від покупців він отримував на банківську картку. Щомісячний прибуток з незаконного бізнесу, за оцінками, складав близько 15 тисяч доларів.

Поліція затримала зловмисника на трасі "Київ-Гостомель", коли той перевозив три кілограми психотропу, ймовірно, з метою збуту. Під час затримання у чоловіка вилучили також автомобіль Toyota Land Cruiser, який він використовував для транспортування наркотиків.





