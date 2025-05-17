Щодо української блогерки Алхім відкрито провадження за статтею про державну зраду, - Нацполіція
Нацполіція проводить досудове розслідування щодо відомої української блогерки Анни Алхім, зокрема за статтею Кримінального кодексу про державну зраду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомили в поліції.
Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтями ККУ:
- ст. 161 — порушення рівноправності громадян;
- ст. 346 — погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча;
- ст. 111 — державна зрада.
Крім того, напередодні Алхім натякнула на можливий обшук правоохоронцями у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, 16 травня народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа заявила, що Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо Алхім про розпалювання національної ворожнечі.
За її словами, вона подала депутатське звернення до СБУ та поліції з проханням надати правову оцінку висловлюванням блогерки.
Піпа нагадала читачам, що Алхім раніше називала російського диктатора Путіна "красунчиком" і продовжує записувати ролики під російську музику.
Що передувало?
Блогерка Анна Алхім (справжні ім'я та прізвище — Анна Буряченко, у дівоцтві — Алхімова) неодноразово опинялася в центрі скандалів. Вона родом із міста Тернівка, що в Дніпропетровській області.
Останній скандал з Алхім розгорівся у травні 2025 року після відео у соцмережах, на якому блогерка на публічному заході закочує очі на прохання заспівати пісню українською.
Тоді на її адресу у соцмережах з’явилася хвиля критики й блогерці пригадали її попередні скандали.
Зокрема активіст Сергій Стерненко писав, що "Алхім має сісти за глорифікацію агресора".
Серед тих, хто розкритикував позицію Алхім, була інша українська блогерка Олена Мандзюк. Згодом вона стала отримувати погрози убивством — про це вона розповіла в подкасті hromadske.
Інші скандали з Алхім
У серпні 2023 року Алхім публікувала "мем", де жителів західних областей України називали "заводом дебілів" — так вона відреагувала нібито на зауваження щодо російської мови.
Блогерку також звинувачували в коригуванні ракетного удару по лікарні в Дніпрі 26 травня 2023 року. За день до трагедії вона розмістила сторіс в Instagram, у якому повідомила, що місцеві госпіталі переповнені пораненими військовими.
Алхім вказала номери лікарень і закликала місцевих жителів допомогти військовим продуктами або одягом. Наступного дня Росія завдала удару по лікарні в Дніпрі.
