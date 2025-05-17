УКР
Щодо української блогерки Алхім відкрито провадження за статтею про державну зраду, - Нацполіція

Щодо блогерки Анни Алхім триває розслідування за статтею про державну зраду

Нацполіція проводить досудове розслідування щодо відомої української блогерки Анни Алхім, зокрема за статтею Кримінального кодексу про державну зраду. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомили в поліції.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтями ККУ:

  • ст. 161 — порушення рівноправності громадян;
  • ст. 346 — погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча;
  • ст. 111 — державна зрада.

Крім того, напередодні Алхім натякнула на можливий обшук правоохоронцями у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо прийдуть пів ляма забирати, то я заряджений": У Києві "блогери" напідпитку на стрімі хизувалися незареєстрованою зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 16 травня народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа заявила, що Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо Алхім про розпалювання національної ворожнечі.

За її словами, вона подала депутатське звернення до СБУ та поліції з проханням надати правову оцінку висловлюванням блогерки.

Піпа нагадала читачам, що Алхім раніше називала російського диктатора Путіна "красунчиком" і продовжує записувати ролики під російську музику. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Публікував інформацію про переміщення ЗСУ в Херсоні: викрито місцевого "відеоблогера", - Офіс Генпрокурора

Що передувало?

Блогерка Анна Алхім (справжні ім'я та прізвище — Анна Буряченко, у дівоцтві — Алхімова) неодноразово опинялася в центрі скандалів. Вона родом із міста Тернівка, що в Дніпропетровській області.

Останній скандал з Алхім розгорівся у травні 2025 року після відео у соцмережах, на якому блогерка на публічному заході закочує очі на прохання заспівати пісню українською.

Тоді на її адресу у соцмережах з’явилася хвиля критики й блогерці пригадали її попередні скандали.

Зокрема активіст Сергій Стерненко писав, що "Алхім має сісти за глорифікацію агресора".

Читайте також: Підпалювали авто військових: у Харкові затримано жінку та її неповнолітню доньку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Серед тих, хто розкритикував позицію Алхім, була інша українська блогерка Олена Мандзюк. Згодом вона стала отримувати погрози убивством — про це вона розповіла в подкасті hromadske.

Інші скандали з Алхім

У серпні 2023 року Алхім публікувала "мем", де жителів західних областей України називали "заводом дебілів" — так вона відреагувала нібито на зауваження щодо російської мови.

Блогерку також звинувачували в коригуванні ракетного удару по лікарні в Дніпрі 26 травня 2023 року. За день до трагедії вона розмістила сторіс в Instagram, у якому повідомила, що місцеві госпіталі переповнені пораненими військовими. 

Алхім вказала номери лікарень і закликала місцевих жителів допомогти військовим продуктами або одягом. Наступного дня Росія завдала удару по лікарні в Дніпрі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пошкодила портрети загиблих військових на Алеї Героїв у Києві: затримано жінку, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Нацполіція (15435) українська мова (846) державна зрада (1757) блогер (186) підозра (853)
Топ коментарі
+35
"відома українська блогерка"...
А кому вона відома?
17.05.2025 14:40 Відповісти
+27
А є стаття за бл@дство?
17.05.2025 14:22 Відповісти
+24
пишуть, що ця курва пританцьовувала на Алеї Героїв в Хмельницькому

де стаття за наругу над пам'яттю загиблих Героїв ?

.
17.05.2025 14:27 Відповісти
Чому багато форумчан захищають
цю розмальовану зрадницю ?
Причина очевидна , бо самі схожі на неі !!
17.05.2025 15:03 Відповісти
кацапські боти, сер.

.
17.05.2025 15:07 Відповісти
хто її захищає? почитай увожно коменти. люди пишуть, що влада і поліція займається якоюсь хернею, замість того щоб боротися із справжніми ворогами, зовнішніми (кацапи на фронті) і внутрішніми (корупціонери і т.д.)
17.05.2025 15:17 Відповісти
Всі хто проти нашої краіни , потрібно щось робити
з цими нелюдами !!
17.05.2025 15:32 Відповісти
так, і треба починати з тих, хто розкрадає гроші на армію. бо через це наші солдати гинуть
17.05.2025 15:43 Відповісти
а як на мене, то -

побачив ворога - вбий!

а з кого починати і на кому закінчувати то пусті балачки

.
17.05.2025 21:15 Відповісти
Не защищают, а выставляют приоритеты.
Это примерно как менять ковер на стене, когда течет крыша. Станет теплее, да. Но дом рухнет.
17.05.2025 17:14 Відповісти
Вона не зрадниця - вона типова безідейна кукла, така сама як і її колишній напевно кумир Зеленський, от тільки той повинен по займаній посаді грати щирого українця.
Мені на неї насрати, як і на тисячі інших недорозвинених бойлерів з їхніми движами.
Менв не подобається що ми теж перетворюємось на тоталітарну державу а поліція починає виконувати функції політичної охранки типу гестапо.
17.05.2025 17:34 Відповісти
ці тупі курки знову затопчуть Укоаїну на чергових виборах під "какая разніца"

.
17.05.2025 21:17 Відповісти
вона тобі родичка ?

.
17.05.2025 15:21 Відповісти
Формально, по паспорту, українка, а реально?..
17.05.2025 15:43 Відповісти
багато крику на порожнему місці, давно пора таких просто "зачищати", інфаркт та інсульт дуже "помолодшали", а скільки аварій і інших неприемностей що обривают людське життя, це мае стосуватись і депутатів які за ворога.
17.05.2025 15:51 Відповісти
****** муха - може ти пропонуеш відкрити філіал Бухенвальда в Україні?
17.05.2025 17:36 Відповісти
цікава ідея!

.
17.05.2025 21:19 Відповісти
Піпа та Алхім - це 2 відомих бл...ди
17.05.2025 15:51 Відповісти
Курси вона, оті самі, пройде, і поїде кудись, послицею!?!?
Папік, прометушиться!!?? Бо з неї, досить, насосалася, вона того лайна, аж губи поопухали…
17.05.2025 16:09 Відповісти
Якщо Сам Стерненко! розкритикував - тоді да,це напевно ще та шльондра...Стерненко чує серцем...як кішок
17.05.2025 16:10 Відповісти
Кому відомої? Спермофонду ЗЄ?

Хто цю ботоксну ***** дивиться і що вона такого цікавого може росказати?
17.05.2025 16:11 Відповісти
Та то об'єкт для дрочерів.
17.05.2025 16:53 Відповісти
Поліція слюною давиться і чекає від неї чарівних шлів - "может порешаем ребята"! Оце і вся їх війна з кацапами.
17.05.2025 17:39 Відповісти
Ви так всю підтримку Банкової розженете!
17.05.2025 16:50 Відповісти
Тот случай когда узнал про вiдому українську блогерку Анну Алхім из статьи на цензоре
На фото какое-то чудовище с наколками то ли с зоны, то ли с парижской палаты мер и весов.

Если кто предлагает запретить, посадить, не пущать - он типичный глупый совок с комплексом лечения поноса затыканием задницы. Зритель который такое смотрит - в принципе ориентирован на такое, это проблема его воспитания родителями и обществом. Ну закроете вы эту курицу русскоязычную - он будет смотреть Слово Пацана, Моргенштерна, и так далее и тому подобное, найдет что посмотреть. Вся эта борьба с ветряными мельницами закончится выколупыванием с клавиатуры букв "Z", "V", "O", потому что ими пользуются русские.
17.05.2025 17:23 Відповісти
Зараз напишу свою думку, хто з нею не згоден, можете плюватися лайном, але спочатку наберіть його в рота. Що я особисто для себе дослідив, що така як "Курка общіпана"(Алхім) - виборці Зе. Чому? він у своїй передвиборчій брехні таким як вона обіцяв російську мову і людбітєлі всього російського клюнули; вчителям обіцяв 4 штуки баксів і всі вчителі клюнули на цю халяву; молоді обіцяв квартири, а кому не подобається квартира - то будинки і молодь повірила(а квартира малась на увазі могила або окопи); бізнесу обіцяв лахву, відкриття за години і вільне ведення бізнесу і всі круті і маленькі бігли за нього віддати голоси; наркоманам пообіцяв декриміналізувати якусь наркоту, навіть опитування проводили прямо на виборчих дільницях його шавки і всі наркомани були за свого, а воділам пообіцяв асфальт і деякі до цього часу кажуть, що це краще чим робити ракети, їм же краще їхати. Ось так "поімєл" лохів головний брехун. Там ще купа його обіцянок, які він жодної ще не виконав. Але якщо добре придивитися до лозунгів Зе "перестать стрелять", "сойтись посмередінє", "посмотреть в глаза пуйла і там увідєть мір(русский мир), "ми з русскіми один нарот", "какая разніца какой будєт пямятник чи названіє уліци...", то він до цього нас приведе і виконає свої обіцянки, бо сойтісь померєдінє заявляють на перемовинах і кацапи, віддати їм 4 області і визнати Крим, русскій язік, кацапську церкву...
17.05.2025 19:23 Відповісти
"справжні ім'я та прізвище - Анна Буряченко"


Більше можна було нічого в статті і не писати . Алхім-Буряченко Таку фамілію ніякими татушками не перебʼєш З такою фамілією вона взагалі повинна рачки лазити від багатотонного комплекса меншовартості, який давить їй на спинний мозок Цікаво, шо про це скаже її кацапська аудиторія .
17.05.2025 19:30 Відповісти
Я прошу мене вибачити, але Ви мабуть не дочитали статтю. Вона Буряченко по чоловікові, а сама тупа кацапка Алхімова(Блогерка Анна Алхім (справжні ім'я та прізвище - Анна Буряченко, у дівоцтві - Алхімова).
17.05.2025 19:35 Відповісти
Неме ніякої різниці
17.05.2025 19:49 Відповісти
якби не громадянське суспільство, сбушники і не помічали б цю кацапську курву. Це ж не в ресторанах з криміналом бабло пиляти!
17.05.2025 20:09 Відповісти
Нехай посидить у зоні. Стане тюремною блогеркою.
18.05.2025 09:00 Відповісти
Нехай вона ходить туди-сюди по гравійній дорозі без взуття
18.05.2025 09:19 Відповісти
Подумав тут про Донбас, етнічних росіян і інші етнічні меншини, ненависть до російськомовних співгромадян, навіть до військових і призиви до розправи які тут перевершують всі інші думки... І це при такому поширенні тієї ж російської мови у побуті...
І згадав, що Вавілонську вежу. Коли Бог побачив що люди можуть досягти до нього він позбавив ії спільної мови, а разом з цим і їх сили.
Це я про майбутне України...
18.05.2025 09:56 Відповісти
Тобто спільною мовою України ви вважаєте російську?
22.05.2025 13:57 Відповісти
Спочатку дали виїхати, а тепер завели справу. А якщо спробувати колись зробити навпаки.
19.05.2025 09:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 