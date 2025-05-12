"Якщо прийдуть пів ляма забирати, то я заряджений": У Києві "блогери" напідпитку на стрімі хизувалися незареєстрованою зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві група молодих осіб в прямому етері соцмереж хизувалися, що мають незареєстровану зброю. Вони були напідпитку. Після цього до них навідалася поліція з обшуками.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж столичні правоохоронці виявили відео стріму, що поширювалося у телеграм-каналах.
На записі група осіб, яка у приміщенні кафе в центрі Києва обговорювала наявність в одного з учасників незареєстрованої вогнепальної зброї, що супроводжувалося схвальними коментарями з боку інших.
"Я вдома, бл#ть. Якщо прийдуть пів ляма забирати, то я заряджений", — каже один із молодиків. На що інший йому відповідає: "Оце в Сірого така х#йня. Не треба робити дозвіл на зброю, бо вам потім може прилетіти. Це помилка, це неправильно. А, ти без дозволу? Тоді нормально".
Надалі, розповіли в поліції, молодики, перебуваючи в громадських місцях у пʼяному вигляді, гучно себе поводили, вживали нецензурну лексику, що також транслювалося в етері. Згодом їх затримали поліцейські неподалік Контрактової площі.
На пʼятьох учасників інциденту віком від 16 до 27 років склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ч. 1 ст. 178 (поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.
Як зʼясувалося, один із них раніше мав пневматичний пістолет та хизувався фото з ним.
Окрім цього, поліцейські у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю), провели обшук за місцем мешкання самого активного учасника. За результатами в оселі молодика нічого не виявлено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чому заряджений не розрядив у нахаб?
Бо не було чого.
В бложіках вони сміливі та нахабні.
Як та русня.
Мододожжжь, ***** 🤣😁💪
Покоління "рускава матєрнава рока".0
Як горді вальяжні постави, коли п"ють свій гівно-півас. І як плазують у поліції. Тьху, черви.
типічні тіктокери
С малолетними синяками и пневмопихом все понятно, но интересно другое: а наша полиция теоретически способна пробить дно?
Це він від Данили Гетьманцева зібрався відбиватися чи шо?