"Якщо прийдуть пів ляма забирати, то я заряджений": У Києві "блогери" напідпитку на стрімі хизувалися незареєстрованою зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві група молодих осіб в прямому етері соцмереж хизувалися, що мають незареєстровану зброю. Вони були напідпитку. Після цього до них навідалася поліція з обшуками.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж столичні правоохоронці виявили відео стріму, що поширювалося у телеграм-каналах.

На записі група осіб, яка у приміщенні кафе в центрі Києва обговорювала наявність в одного з учасників незареєстрованої вогнепальної зброї, що супроводжувалося схвальними коментарями з боку інших.

"Я вдома, бл#ть. Якщо прийдуть пів ляма забирати, то я заряджений", — каже один із молодиків. На що інший йому відповідає: "Оце в Сірого така х#йня. Не треба робити дозвіл на зброю, бо вам потім може прилетіти. Це помилка, це неправильно. А, ти без дозволу? Тоді нормально".

Надалі, розповіли в поліції, молодики, перебуваючи в громадських місцях у пʼяному вигляді, гучно себе поводили, вживали нецензурну лексику, що також транслювалося в етері. Згодом їх затримали поліцейські неподалік Контрактової площі.

На пʼятьох учасників інциденту віком від 16 до 27 років склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ч. 1 ст. 178 (поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

Як зʼясувалося, один із них раніше мав пневматичний пістолет та хизувався фото з ним.

Окрім цього, поліцейські у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю), провели обшук за місцем мешкання самого активного учасника. За результатами в оселі молодика нічого не виявлено.

