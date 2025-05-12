УКР
"Якщо прийдуть пів ляма забирати, то я заряджений": У Києві "блогери" напідпитку на стрімі хизувалися незареєстрованою зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві група молодих осіб в прямому етері соцмереж хизувалися, що мають незареєстровану зброю. Вони були напідпитку. Після цього до них навідалася поліція з обшуками. 

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж столичні правоохоронці виявили відео стріму, що поширювалося у телеграм-каналах.

На записі група осіб, яка у приміщенні кафе в центрі Києва обговорювала наявність в одного з учасників незареєстрованої вогнепальної зброї, що супроводжувалося схвальними коментарями з боку інших.

"Я вдома, бл#ть. Якщо прийдуть пів ляма забирати, то я заряджений", — каже один із молодиків. На що інший йому відповідає: "Оце в Сірого така х#йня. Не треба робити дозвіл на зброю, бо вам потім може прилетіти. Це помилка, це неправильно. А, ти без дозволу? Тоді нормально".

У Києві блогери хизувались незареєстрованою зброєю: деталі
Надалі, розповіли в поліції, молодики, перебуваючи в громадських місцях у пʼяному вигляді, гучно себе поводили, вживали нецензурну лексику, що також транслювалося в етері. Згодом їх затримали поліцейські неподалік Контрактової площі.

На пʼятьох учасників інциденту віком від 16 до 27 років склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ч. 1 ст. 178 (поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

Як зʼясувалося, один із них раніше мав пневматичний пістолет та хизувався фото з ним.

Окрім цього, поліцейські у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю), провели обшук за місцем мешкання самого активного учасника. За результатами в оселі молодика нічого не виявлено.

Київ (20025) зброя (7685) підлітки (434) Нацполіція (15425) блогер (185)
+10
Це вид галімої нарваної шантрапи, яку я ненавиджу.
Як горді вальяжні постави, коли п"ють свій гівно-півас. І як плазують у поліції. Тьху, черви.
12.05.2025 15:38 Відповісти
+6
Я так розумію , річ про це: якщо зареєструвати то ці данні одразу будуть у русні, на випадок окупації на всі міста заготовлені списочки.,... як у 2022. Або й самі зелені відберуть, коли закрутять гайки бо наріт почне здогадуватися ЩО 12-15 мая/травня "ймовірно" станеться КИДОК і здача інтересів у Стамбулі.
12.05.2025 15:31 Відповісти
+5
Ти дивись, з обшуками прийшли.
А чому заряджений не розрядив у нахаб?
Бо не було чого.
В бложіках вони сміливі та нахабні.
Як та русня.
12.05.2025 15:28 Відповісти
Ти дивись, з обшуками прийшли.
А чому заряджений не розрядив у нахаб?
Бо не було чого.
В бложіках вони сміливі та нахабні.
Як та русня.
12.05.2025 15:28 Відповісти
Оці?
12.05.2025 15:29 Відповісти
Я так розумію , річ про це: якщо зареєструвати то ці данні одразу будуть у русні, на випадок окупації на всі міста заготовлені списочки.,... як у 2022. Або й самі зелені відберуть, коли закрутять гайки бо наріт почне здогадуватися ЩО 12-15 мая/травня "ймовірно" станеться КИДОК і здача інтересів у Стамбулі.
12.05.2025 15:31 Відповісти
А те що вони п'яні малолітні довбоzeби сумніву немає.
Мододожжжь, ***** 🤣😁💪
12.05.2025 15:33 Відповісти
Золотий генофонд героїнчного наріду
12.05.2025 15:34 Відповісти
"спєрмофонд".
Покоління "рускава матєрнава рока".0
12.05.2025 16:24 Відповісти
отделался легким испугом, будет знать как языком трепать
12.05.2025 15:36 Відповісти
Це вид галімої нарваної шантрапи, яку я ненавиджу.
Як горді вальяжні постави, коли п"ють свій гівно-півас. І як плазують у поліції. Тьху, черви.
12.05.2025 15:38 Відповісти
Національне бидло. Гордість України.
12.05.2025 15:38 Відповісти
Півні пустослови
типічні тіктокери
12.05.2025 15:41 Відповісти
Из оружия, нашли набор вялых бананов на кухне

С малолетними синяками и пневмопихом все понятно, но интересно другое: а наша полиция теоретически способна пробить дно?
12.05.2025 15:47 Відповісти
Оскільки я оптиміст, то впевнений, що "спасобна, спасобна"!
12.05.2025 16:30 Відповісти
27 років...чому досі не на фронті...з такою бравадою на передок кацапню мочити
12.05.2025 16:02 Відповісти
Та шо там не зрозуміло? Бидлота відкупилася та інвалідозувалася; тепер можна й побикувати. У кожному місті є така пи#дота. І чим більше місто, тим їх більше та нагліше.
12.05.2025 16:21 Відповісти
"Я вдома, бл#ть. Якщо прийдуть пів ляма забирати, то я заряджений"

Це він від Данили Гетьманцева зібрався відбиватися чи шо?
12.05.2025 16:45 Відповісти
блогери. професія така.
12.05.2025 17:09 Відповісти
Треба їх трохи розрядити!
12.05.2025 18:51 Відповісти
Це круті чуваки, один з них одягнений у спортивний костюм "IobIbo"...
12.05.2025 21:36 Відповісти
 
 