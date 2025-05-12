"Если придут полляма забирать, то я заряжен": В Киеве пьяные "блогеры" на стриме хвастались незарегистрированным оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве группа молодых людей в прямом эфире соцсетей хвастались, что имеют незарегистрированное оружие. Они были навеселе. После этого к ним наведалась полиция с обысками.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей столичные правоохранители обнаружили видео стрима, который распространялся в телеграмм-каналах.
На записи группа лиц, которая в помещении кафе в центре Киева обсуждала наличие у одного из участников незарегистрированного огнестрельного оружия, что сопровождалось одобрительными комментариями со стороны других.
"Я дома, бл#ть. Если придут пол ляма забирать, то я заряжен", - говорит один из парней. На что другой ему отвечает: "Вот у Серого такая х#йня. Не надо делать разрешение на оружие, потому что вам потом может прилететь. Это ошибка, это неправильно. А, ты без разрешения? Тогда нормально".
В дальнейшем, рассказали в полиции, молодые люди, находясь в общественных местах в пьяном виде, громко себя вели, употребляли нецензурную лексику, что также транслировалось в эфире. Впоследствии их задержали полицейские неподалеку от Контрактовой площади.
На пятерых участников инцидента в возрасте от 16 до 27 лет составили админматериалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ч. 1 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.
Как выяснилось, один из них ранее имел пневматический пистолет и хвастался фото с ним.
Кроме этого, полицейские в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием), провели обыск по месту жительства самого активного участника. По результатам в доме молодого человека ничего не обнаружено.
А чому заряджений не розрядив у нахаб?
Бо не було чого.
В бложіках вони сміливі та нахабні.
Як та русня.
Мододожжжь, ***** 🤣😁💪
Покоління "рускава матєрнава рока".0
Як горді вальяжні постави, коли п"ють свій гівно-півас. І як плазують у поліції. Тьху, черви.
типічні тіктокери
С малолетними синяками и пневмопихом все понятно, но интересно другое: а наша полиция теоретически способна пробить дно?
Це він від Данили Гетьманцева зібрався відбиватися чи шо?