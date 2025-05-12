РУС
"Если придут полляма забирать, то я заряжен": В Киеве пьяные "блогеры" на стриме хвастались незарегистрированным оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве группа молодых людей в прямом эфире соцсетей хвастались, что имеют незарегистрированное оружие. Они были навеселе. После этого к ним наведалась полиция с обысками.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время мониторинга социальных сетей столичные правоохранители обнаружили видео стрима, который распространялся в телеграмм-каналах.

На записи группа лиц, которая в помещении кафе в центре Киева обсуждала наличие у одного из участников незарегистрированного огнестрельного оружия, что сопровождалось одобрительными комментариями со стороны других.

"Я дома, бл#ть. Если придут пол ляма забирать, то я заряжен", - говорит один из парней. На что другой ему отвечает: "Вот у Серого такая х#йня. Не надо делать разрешение на оружие, потому что вам потом может прилететь. Это ошибка, это неправильно. А, ты без разрешения? Тогда нормально".

В Киеве блогеры хвастались незарегистрированным оружием: подробности
Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджег автомобиль военного в Харькове: задержан подросток, которого завербовали спецслужбы РФ. ФОТОрепортаж

+10
Це вид галімої нарваної шантрапи, яку я ненавиджу.
Як горді вальяжні постави, коли п"ють свій гівно-півас. І як плазують у поліції. Тьху, черви.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:38 Ответить
+6
Я так розумію , річ про це: якщо зареєструвати то ці данні одразу будуть у русні, на випадок окупації на всі міста заготовлені списочки.,... як у 2022. Або й самі зелені відберуть, коли закрутять гайки бо наріт почне здогадуватися ЩО 12-15 мая/травня "ймовірно" станеться КИДОК і здача інтересів у Стамбулі.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:31 Ответить
+5
Ти дивись, з обшуками прийшли.
А чому заряджений не розрядив у нахаб?
Бо не було чого.
В бложіках вони сміливі та нахабні.
Як та русня.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:28 Ответить
Ти дивись, з обшуками прийшли.
А чому заряджений не розрядив у нахаб?
Бо не було чого.
В бложіках вони сміливі та нахабні.
Як та русня.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:28 Ответить
Оці?
показать весь комментарий
12.05.2025 15:29 Ответить
Я так розумію , річ про це: якщо зареєструвати то ці данні одразу будуть у русні, на випадок окупації на всі міста заготовлені списочки.,... як у 2022. Або й самі зелені відберуть, коли закрутять гайки бо наріт почне здогадуватися ЩО 12-15 мая/травня "ймовірно" станеться КИДОК і здача інтересів у Стамбулі.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:31 Ответить
А те що вони п'яні малолітні довбоzeби сумніву немає.
Мододожжжь, ***** 🤣😁💪
показать весь комментарий
12.05.2025 15:33 Ответить
Золотий генофонд героїнчного наріду
показать весь комментарий
12.05.2025 15:34 Ответить
"спєрмофонд".
Покоління "рускава матєрнава рока".0
показать весь комментарий
12.05.2025 16:24 Ответить
отделался легким испугом, будет знать как языком трепать
показать весь комментарий
12.05.2025 15:36 Ответить
Це вид галімої нарваної шантрапи, яку я ненавиджу.
Як горді вальяжні постави, коли п"ють свій гівно-півас. І як плазують у поліції. Тьху, черви.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:38 Ответить
Національне бидло. Гордість України.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:38 Ответить
Півні пустослови
типічні тіктокери
показать весь комментарий
12.05.2025 15:41 Ответить
Из оружия, нашли набор вялых бананов на кухне

С малолетними синяками и пневмопихом все понятно, но интересно другое: а наша полиция теоретически способна пробить дно?
показать весь комментарий
12.05.2025 15:47 Ответить
Оскільки я оптиміст, то впевнений, що "спасобна, спасобна"!
показать весь комментарий
12.05.2025 16:30 Ответить
27 років...чому досі не на фронті...з такою бравадою на передок кацапню мочити
показать весь комментарий
12.05.2025 16:02 Ответить
Та шо там не зрозуміло? Бидлота відкупилася та інвалідозувалася; тепер можна й побикувати. У кожному місті є така пи#дота. І чим більше місто, тим їх більше та нагліше.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:21 Ответить
"Я вдома, бл#ть. Якщо прийдуть пів ляма забирати, то я заряджений"

Це він від Данили Гетьманцева зібрався відбиватися чи шо?
показать весь комментарий
12.05.2025 16:45 Ответить
блогери. професія така.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:09 Ответить
Треба їх трохи розрядити!
показать весь комментарий
12.05.2025 18:51 Ответить
Це круті чуваки, один з них одягнений у спортивний костюм "IobIbo"...
показать весь комментарий
12.05.2025 21:36 Ответить
 
 