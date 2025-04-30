Поджег автомобиль военного в Харькове: задержан подросток, которого завербовали спецслужбы РФ. ФОТОрепортаж
В Харькове правоохранители разоблачили 17-летнего юношу, который ночью 24 апреля поджег автомобиль украинского военнослужащего.
Об этом сообщила областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 24 апреля этого года ночью, около 2:30, находясь в Салтовском районе, юноша увидел автомобиль "Land Rover" зеленого цвета, принадлежавший военнослужащему.
Используя заранее подготовленную легковоспламеняющуюся смесь, которую он вылил на лобовое стекло и капот, а также спички, несовершеннолетний поджег автомобиль.
В результате возгорания автомобиль военного выгорел дотла, а вместе с ним и два гражданских транспортных средства, припаркованные рядом, - "Toyota Camry" и "Renault Logan". Еще три автомобиля получили повреждения.
Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. По предварительным данным, юноша был завербован российскими спецслужбами, когда откликнулся на объявление о заработке. Вражеские кураторы пообещали денежное вознаграждение за поджог автомобилей, принадлежащих украинским военнослужащим.
Об успешно выполненном задании парень отчитался "работодателю", отправив ему видео с снятым на телефон "результатом".
В данное время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Нехай топає на зону.
Там таких інтелектуалів багато.
Ложку несе не до вуха, а розумів, що ОСМИСЛЕНО, гадив для ворога з московщини! Це уже, зформована, московська істота-убивця!
Таких істот, як ця, мусорські звозили з України на АнтиМайдан у Марїнський парк, татаро з гетьманцевим та єрмаком, можуть розповісти у деталях, разом із суддівсько+прокурорським та альфою СБУ !!
Непокаране зло ригоАНАЛІВ в Україні, он чим продовжилося…
Махніцкий, ярема, луценко, і ще, ціла плеяда мудрил-генпрокурорів, мабуть готові вчинити, оте прикре самогубство, від своєї бездіяльності з 2014 року і по сьогоднішній день???