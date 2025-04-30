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Новости Поджоги авто военных Задержание поджигателей
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Поджег автомобиль военного в Харькове: задержан подросток, которого завербовали спецслужбы РФ. ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители разоблачили 17-летнего юношу, который ночью 24 апреля поджег автомобиль украинского военнослужащего.

Об этом сообщила областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 24 апреля этого года ночью, около 2:30, находясь в Салтовском районе, юноша увидел автомобиль "Land Rover" зеленого цвета, принадлежавший военнослужащему.

Используя заранее подготовленную легковоспламеняющуюся смесь, которую он вылил на лобовое стекло и капот, а также спички, несовершеннолетний поджег автомобиль.

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В Харькове разоблачен несовершеннолетний, который поджог автомобиль военного

В результате возгорания автомобиль военного выгорел дотла, а вместе с ним и два гражданских транспортных средства, припаркованные рядом, - "Toyota Camry" и "Renault Logan". Еще три автомобиля получили повреждения.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. По предварительным данным, юноша был завербован российскими спецслужбами, когда откликнулся на объявление о заработке. Вражеские кураторы пообещали денежное вознаграждение за поджог автомобилей, принадлежащих украинским военнослужащим.

В Харькове разоблачен несовершеннолетний, который поджог автомобиль военного
В Харькове разоблачен несовершеннолетний, который поджог автомобиль военного

Об успешно выполненном задании парень отчитался "работодателю", отправив ему видео с снятым на телефон "результатом".

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В Харькове разоблачен несовершеннолетний, который поджог автомобиль военного
В Харькове разоблачен несовершеннолетний, который поджог автомобиль военного

Автор: 

поджог (1073) подростки (448) прокуратура (5015) Харьков (7498)


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Топ комментарии
+12
На каторгу. Поки не компенсує втрати.
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30.04.2025 17:28
+9
маму папу трясіть ,нехай нову купляють
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30.04.2025 17:29
+8
Під час воєнного стану можна вилучати приватне майно на потреби ЗСУ - це як раз той випадок, що частково компенсує вади виховання ватними батьками.
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30.04.2025 17:54
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Правила форума Совет форумчан
На каторгу. Поки не компенсує втрати.
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30.04.2025 17:28 Ответить
поки це скільки років ?
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30.04.2025 17:31 Ответить
Пожиттєво! Зі скотиняки людину однак не зробиш!
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30.04.2025 17:34 Ответить
авто щас потрібно
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30.04.2025 17:34 Ответить
Батьки.
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30.04.2025 18:38 Ответить
На органы разобрать.
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30.04.2025 19:46 Ответить
маму папу трясіть ,нехай нову купляють
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30.04.2025 17:29 Ответить
Під час воєнного стану можна вилучати приватне майно на потреби ЗСУ - це як раз той випадок, що частково компенсує вади виховання ватними батьками.
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30.04.2025 17:54 Ответить
Д#біла кусок!
Нехай топає на зону.
Там таких інтелектуалів багато.
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30.04.2025 17:55 Ответить
У 17 років, це уже зформована істота злочинця, а не «он же малалєтка» !,
Ложку несе не до вуха, а розумів, що ОСМИСЛЕНО, гадив для ворога з московщини! Це уже, зформована, московська істота-убивця!
Таких істот, як ця, мусорські звозили з України на АнтиМайдан у Марїнський парк, татаро з гетьманцевим та єрмаком, можуть розповісти у деталях, разом із суддівсько+прокурорським та альфою СБУ !!
Непокаране зло ригоАНАЛІВ в Україні, он чим продовжилося…
Махніцкий, ярема, луценко, і ще, ціла плеяда мудрил-генпрокурорів, мабуть готові вчинити, оте прикре самогубство, від своєї бездіяльності з 2014 року і по сьогоднішній день???
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30.04.2025 17:57 Ответить
*******... Надо судить, как взрослого, и возмещение ущерба с родителей с конфискацией! Может, тогда задумаются...
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30.04.2025 19:36 Ответить
 
 