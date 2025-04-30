Підпалив автомобіль військового у Харкові: затримано підлітка, якого завербували спецслужби РФ. ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці викрили 17-річного хлопця, який вночі 24 квітня підпалив автомобіль українського військовослужбовця.

Про це повідомила обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 24 квітня цього року вночі, близько 2:30, перебуваючи в Салтівському районі, хлопець побачив автомобіль "Land Rover" зеленого кольору, який належить військовослужбовцю.

Використовуючи заздалегідь підготовлену легкозаймисту суміш, яку він вилив на лобове скло та капот, а також сірники, неповнолітній підпалив автомобіль.

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Унаслідок займання автомобіль військового вигорів вщент, а разом з ним і два цивільних транспортних засоби, припарковані поруч, — "Toyota Camry" і "Renault Logan". Ще три автівки зазнали пошкоджень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника і затримали його. За попередніми даними, юнак був завербований російськими спецслужбами, коли відгукнувся на оголошення щодо заробітку. Ворожі куратори пообіцяли грошову винагороду за підпал автомобілів, що належать українським військовослужбовцям.





Про успішно виконане завдання хлопець відзвітував "роботодавцю", відправивши йому відео із зафільмованим на телефон "результатом".

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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