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Новини Фото Підпали автомобілів військових Затримання підпалювачів
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Підпалив автомобіль військового у Харкові: затримано підлітка, якого завербували спецслужби РФ. ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці викрили 17-річного хлопця, який вночі 24 квітня підпалив автомобіль українського військовослужбовця.

Про це повідомила обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 24 квітня цього року вночі, близько 2:30, перебуваючи в Салтівському районі, хлопець побачив автомобіль "Land Rover" зеленого кольору, який належить військовослужбовцю.

Використовуючи заздалегідь підготовлену легкозаймисту суміш, яку він вилив на лобове скло та капот, а також сірники, неповнолітній підпалив автомобіль.

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У Харкові викрито неповнолітнього, який підпалив автомобіль військового

Унаслідок займання автомобіль військового вигорів вщент, а разом з ним і два цивільних транспортних засоби, припарковані поруч, — "Toyota Camry" і "Renault Logan". Ще три автівки зазнали пошкоджень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника і затримали його. За попередніми даними, юнак був завербований російськими спецслужбами, коли відгукнувся на оголошення щодо заробітку. Ворожі куратори пообіцяли грошову винагороду за підпал автомобілів, що належать українським військовослужбовцям.

У Харкові викрито неповнолітнього, який підпалив автомобіль військового
У Харкові викрито неповнолітнього, який підпалив автомобіль військового

Про успішно виконане завдання хлопець відзвітував "роботодавцю", відправивши йому відео із зафільмованим на телефон "результатом".

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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У Харкові викрито неповнолітнього, який підпалив автомобіль військового
У Харкові викрито неповнолітнього, який підпалив автомобіль військового

Автор: 

підпал (676) підлітки (410) прокуратура (3680) Харків (5613)


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Топ коментарі
+12
На каторгу. Поки не компенсує втрати.
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30.04.2025 17:28
+9
маму папу трясіть ,нехай нову купляють
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30.04.2025 17:29
+8
Під час воєнного стану можна вилучати приватне майно на потреби ЗСУ - це як раз той випадок, що частково компенсує вади виховання ватними батьками.
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30.04.2025 17:54
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На каторгу. Поки не компенсує втрати.
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30.04.2025 17:28 Відповісти
поки це скільки років ?
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30.04.2025 17:31 Відповісти
Пожиттєво! Зі скотиняки людину однак не зробиш!
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30.04.2025 17:34 Відповісти
авто щас потрібно
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30.04.2025 17:34 Відповісти
Батьки.
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30.04.2025 18:38 Відповісти
маму папу трясіть ,нехай нову купляють
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30.04.2025 17:29 Відповісти
Під час воєнного стану можна вилучати приватне майно на потреби ЗСУ - це як раз той випадок, що частково компенсує вади виховання ватними батьками.
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30.04.2025 17:54 Відповісти
Д#біла кусок!
Нехай топає на зону.
Там таких інтелектуалів багато.
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30.04.2025 17:55 Відповісти
У 17 років, це уже зформована істота злочинця, а не «он же малалєтка» !,
Ложку несе не до вуха, а розумів, що ОСМИСЛЕНО, гадив для ворога з московщини! Це уже, зформована, московська істота-убивця!
Таких істот, як ця, мусорські звозили з України на АнтиМайдан у Марїнський парк, татаро з гетьманцевим та єрмаком, можуть розповісти у деталях, разом із суддівсько+прокурорським та альфою СБУ !!
Непокаране зло ригоАНАЛІВ в Україні, он чим продовжилося…
Махніцкий, ярема, луценко, і ще, ціла плеяда мудрил-генпрокурорів, мабуть готові вчинити, оте прикре самогубство, від своєї бездіяльності з 2014 року і по сьогоднішній день???
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30.04.2025 17:57 Відповісти
*******... Надо судить, как взрослого, и возмещение ущерба с родителей с конфискацией! Может, тогда задумаются...
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30.04.2025 19:36 Відповісти
 
 