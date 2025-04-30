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Новини Фото Підпали автомобілів військових
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Намагався спалити військове авто: на Хмельниччині чоловіка засудили до 5 років тюрми. ФОТО

На Хмельниччині до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який намагався спалити військову автівку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні 2024 року житель Хмельницького району погодився за грошову винагороду підпалювати військові автомобілі. За одне авто йому пообіцяли тисячу доларів США, а за п’ять – 10 тис доларів США.

Надалі чоловік обрав об’єкти і узгодив їх зі своїм куратором, придбав необхідні матеріали та спробував підпалити позашляховик біля однієї із військових частин. Проте одразу його викрив військовослужбовець, який і припинив протиправні дії", - йдеться в повідомленні.

Його визнано винним у вчиненні замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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Намагався спалити військове авто. Вирок жителю Хмельниччини
Намагався спалити військове авто. Вирок жителю Хмельниччини

Автор: 

підпал (676) вирок (1074) Хмельницька область (58) Хмельницький район (14)


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При вчинені замаху в нього відказали руки й ноги - може б хтось задумався
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30.04.2025 16:24 Відповісти
При спробі продати державне диз. паливо у офіцера відмовили руки і ноги... Може б менше крали...
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30.04.2025 16:53 Відповісти
https://censor.net/biz/news/3549601/roztrata-mayije-100-milyioniv-vaks-zasudyv-chotyroh-eksposadovtsiv-ukrzaliznytsi - Сплив строк давності: ВАКС засудив експосадовців "Укрзалізниці" за розкрадання 100 мільйонів, але звільнив від покарання.

Хтось в курсі, 1 машина (не спалена) коштує більше 100 млн гривень? Ну просто 5 років і звільнення від покарання...)
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30.04.2025 16:34 Відповісти
Задовбали суді-держзраднокофіли. Покарання 15 років або довічне в умовах військового стану.
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30.04.2025 17:05 Відповісти
 
 