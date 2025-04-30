Намагався спалити військове авто: на Хмельниччині чоловіка засудили до 5 років тюрми. ФОТО

На Хмельниччині до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який намагався спалити військову автівку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні 2024 року житель Хмельницького району погодився за грошову винагороду підпалювати військові автомобілі. За одне авто йому пообіцяли тисячу доларів США, а за п’ять – 10 тис доларів США.

Надалі чоловік обрав об’єкти і узгодив їх зі своїм куратором, придбав необхідні матеріали та спробував підпалити позашляховик біля однієї із військових частин. Проте одразу його викрив військовослужбовець, який і припинив протиправні дії", - йдеться в повідомленні.

Його визнано винним у вчиненні замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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