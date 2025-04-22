З початку року в Україні зафіксовані 33 теракти, 16 з них вдалося запобігти, - Нєбитов

З початку нинішнього року в Україні зафіксовано 33 теракти, 16 з них Нацполіції спільно з СБУ вдалося запобігти.

Про це в телеефірі розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що правоохоронці фіксують те, що Росія веде системну роботу з диверсійної діяльності на території всієї України.

"Виключений не може бути жоден з регіонів України, і тому це дуже небезпечно. З початку цього року зафіксовано 33 терористичних акти на території України. Шістнадцятьом вдалося Національній поліції спільно зі Службою безпеки України запобігти. Встановлено 50 осіб, які причетні до цих терористичних актів. З них 35 чоловіків і 15 жінок. Необхідно зазначити, що 14 з них, з цих людей, були неповнолітні", - розповів Нєбитов.

Також він розповів, що від початку року Нацполіція зафіксувала 84 факти підпалу автівок ЗСУ, 47 таких фактів, за його словами, вже розкрито.

"До кримінальної відповідальності притягуються 57 осіб. З них можу відмітити, що це, знову ж таки, 14 неповнолітніх і шість жінок", - сказав Нєбитов.

Окрім цього, заступник голови Нацполіції розповів, що зафіксовано 73 факти знищення комунікаційного обладнання, 45 з них вже розкрито, до кримінальної відповідальності притягується 45 осіб, з яких три жінки і 10 неповнолітніх.

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За його словами, зокрема, серед обʼєктів, на яких, чи стосовно яких Нацполіція фіксує спроби ворога вчинити терористичний акт - п'ять центрів комплектування, вісім підрозділів Національної поліції, сім військових, дві посадові особи, два об'єкти "Укрзалізниці" і дев'ять інших.

"Ворог не полишає спроби розхитати ситуацію зсередини і посіяти хаос, паніку. ...Але ситуація оперативно контрольована, і підрозділи Національної поліції спільно з підрозділами СБУ постійно працюють у цьому напрямі. Більше 50% терористичних актів нам вдається запобігти і затримати осіб на стадії підготовки", - додав Нєбитов.

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