Виготовляв вибухівку для терактів в Україні: СБУ затримала агента РФ в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано російського агента, який на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Одну з таких вибухівок росіяни задіяли проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня 2025 року.

Тоді завербована спецслужбами РФ жителька занесла пакет із вибухівкою в місцеве райуправління поліції. За декілька хвилин окупанти дистанційно підірвали вибухівку разом зі своєю агенткою.

Зараз було затримано чоловіка, який виготовив і передав через кур’єра вибуховий пристрій виконавиці теракту.

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"Фігурантом є 44-річний рецидивіст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. Там він потрапив у поле зору фсб, яка "помітила" його активність на Телеграм-каналах з пошуку "швидких" заробітків.

Після вербування агент виконав "перевірочні" завдання: підпалив у портовому місті декілька авто українських воїнів. Згодом він змінив адресу тимчасового проживання в Одесі і переїхав до орендованої квартири, яку оплачувала російська спецслужба. Це помешкання за інструкцією фсб використовував як майстерню з виготовлення СВП", - йдеться в повідомленні.

Після вибуху у Біляївці чоловік "ще глибше заліг на дно", намагаючись заплутати сліди правоохоронців. Для цього він регулярно змінював номери мобільних телефонів та місця проживання.

СБУ встановила місцеперебування чоловіка та затримала його.

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Під час обшуків в одному з орендованих російським агентом помешкань вилучено нову замасковану під вогнегасник вибухівку з додатковими уражаючими елементами і телефоном для віддаленої активації. Цей вибуховий пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через вибух у будівлі поліції на Одещині загинула жінка, інцидент кваліфіковано як теракт.

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