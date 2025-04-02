УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11152 відвідувача онлайн
Новини Фото Теракти спецслужб РФ в Україні Протидія терактам
2 021 17

Виготовляв вибухівку для терактів в Україні: СБУ затримала агента РФ в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано російського агента, який на замовлення ФСБ виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Одну з таких вибухівок росіяни задіяли проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня 2025 року.

Тоді завербована спецслужбами РФ жителька занесла пакет із вибухівкою в місцеве райуправління поліції. За декілька хвилин окупанти дистанційно підірвали вибухівку разом зі своєю агенткою.

Зараз було затримано чоловіка, який виготовив і передав через кур’єра вибуховий пристрій виконавиці теракту.

Читайте також: Планували теракти на Дніпропетровщині: СБУ затримала двох агентів РФ. ФОТОрепортаж

"Фігурантом є 44-річний рецидивіст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. Там він потрапив у поле зору фсб, яка "помітила" його активність на Телеграм-каналах з пошуку "швидких" заробітків.

Після вербування агент виконав "перевірочні" завдання: підпалив у портовому місті декілька авто українських воїнів. Згодом він змінив адресу тимчасового проживання в Одесі і переїхав до орендованої квартири, яку оплачувала російська спецслужба. Це помешкання за інструкцією фсб використовував як майстерню з виготовлення СВП", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агента РФ, який виготовляв вибухівку для терактів

Після вибуху у Біляївці чоловік "ще глибше заліг на дно", намагаючись заплутати сліди правоохоронців. Для цього він регулярно змінював номери мобільних телефонів та місця проживання.

СБУ встановила місцеперебування чоловіка та затримала його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожих агентів, які готували теракт у поліцейському райвідділку у Львові, - СБУ. ФОТО

Під час обшуків в одному з орендованих російським агентом помешкань вилучено нову замасковану під вогнегасник вибухівку з додатковими уражаючими елементами і телефоном для віддаленої активації. Цей вибуховий пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні.

СБУ затримала агента РФ, який виготовляв вибухівку для терактів

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента РФ, який виготовляв вибухівку для терактів

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через вибух у будівлі поліції на Одещині загинула жінка, інцидент кваліфіковано як теракт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 22% серед завербованих спецслужбами РФ - це підлітки, - СБУ

Автор: 

Одеса (5447) Одеська область (3201) СБУ (12797) теракт (1013) Одеський район (136) Біляївка (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Убивць Українців, треба вішати!
Безкарність ворогів України, це заробітчанство привладних!
показати весь коментар
02.04.2025 13:14
+2
Вербувати виродків можна в будь-якій країні будь-якою мовою.
показати весь коментар
02.04.2025 13:34
+1
Талановита гнида( Від правосуддя сховався, а фсб знайшла лєхко(((
показати весь коментар
02.04.2025 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Убивць Українців, треба вішати!
Безкарність ворогів України, це заробітчанство привладних!
показати весь коментар
02.04.2025 13:14 Відповісти
??????? Це що за тупий "висновок*. Аби що написати приємне для Кремля?!
показати весь коментар
02.04.2025 14:17 Відповісти
«Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Джерело: https://censor.net/ua/p3544607»
Смерть рашистам та їх губошдьопам, в мережах!
показати весь коментар
02.04.2025 17:14 Відповісти
А він мав рацію?
показати весь коментар
02.04.2025 13:19 Відповісти
Він же не Кєт))))
показати весь коментар
02.04.2025 13:20 Відповісти
Талановита гнида( Від правосуддя сховався, а фсб знайшла лєхко(((
показати весь коментар
02.04.2025 13:19 Відповісти
Він сам "знайшовся" для ФСБ у пошуках "легкого заробітку" через відбирання чужого життя. Сказано ж - рецидивіст, тобто людина що вже скоювала злочини, тож йому не вперше!
показати весь коментар
02.04.2025 14:21 Відповісти
Ага... Пакет молока стирив 15-й раз.. Різав покупців молока разів 10....
показати весь коментар
02.04.2025 17:18 Відповісти
якби держава загнобила всіх русскоязичних то русскоязичні не заходили б в телеграм і не бралися за виконання терактів.
мова рулить.
показати весь коментар
02.04.2025 13:27 Відповісти
Вербувати виродків можна в будь-якій країні будь-якою мовою.
показати весь коментар
02.04.2025 13:34 Відповісти
розкажіть балтійцям, нехай з вас посміються.
показати весь коментар
02.04.2025 14:01 Відповісти
Тобто "Сашко Бабенко" наполягає що американець Рассела Бентлі котрий з 2014 року воював проти України на Донбасі а потім був вбитий рашистами у Донецьку та скинутий ними до шахти тез "роССійськомовний"?! А Шуфріч що народився в Ужгороді точно "роССіянин" чи "роСсійськомовний"?! От же тупість безмежна!
показати весь коментар
02.04.2025 14:29 Відповісти
- Товариш Рак, ви шо, мудак?
- Іначє нам ніззя нікак!
(с) Митець
показати весь коментар
02.04.2025 14:42 Відповісти
російськомовні не наркозалежні але хід ваших думок мені наравицця.
показати весь коментар
02.04.2025 14:50 Відповісти
Менші дози наркоти - світліша голова.
показати весь коментар
02.04.2025 13:40 Відповісти
..Засунуть ему эту взрывчатку в за.дницу и поджечь бикфордов шнур - пущай полетает..
показати весь коментар
02.04.2025 15:03 Відповісти
 
 