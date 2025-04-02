Затримано ворожих агентів, які готували теракт у поліцейському райвідділку у Львові, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту російської воєнної розвідки у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Який теракт готували ворожі агенти?

Як встановило розслідування, для вчинення злочину фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у пакет.

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У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами.

Однією із виконавців замовлення РФ є 22-річна мешканка Києва, яка шукала "легкі гроші" на Телеграм-каналах.

За оперативними даними, її завербував співробітник російського гру і дав "тестове" завдання - розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди.

Згодом агентку відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого киянина.

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"Після прибуття до західної області зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник.

Також поблизу "цілі" вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту", - йдеться у повідомленні.

Викриття агентів

Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала "на гарячому", коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.