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Новини Фото Теракти в Україні Протидія терактам
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Затримано ворожих агентів, які готували теракт у поліцейському райвідділку у Львові, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією запобігла ще одному теракту російської воєнної розвідки у Львові. За результатами спецоперації затримано двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Який теракт готували ворожі агенти?

Як встановило розслідування, для вчинення злочину фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у пакет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пара наркозалежних агентів РФ готувала два теракти у Тернополі, - СБУ. ФОТОрепортаж

готували теракт у Львові
готували теракт у Львові
готували теракт у Львові

У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами.

Однією із виконавців замовлення РФ є 22-річна мешканка Києва, яка шукала "легкі гроші" на Телеграм-каналах.

За оперативними даними, її завербував співробітник російського гру і дав "тестове" завдання - розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди.

Згодом агентку відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого киянина.

Також читайте: Чоловіка, який планував на замовлення РФ підірвати в Харкові ексрозвідника ЗСУ, заарештували, - прокуратура області. ФОТОрепортаж

"Після прибуття до західної області зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник.

Також поблизу "цілі" вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту", - йдеться у повідомленні.

Викриття агентів

Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала "на гарячому", коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намагався підірвати будівлю РТЦК та СП у Херсоні: затримано російського агента, - СБУ. ФОТО

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

вибухівка (470) Львів (3069) СБУ (12797) теракт (1013) Львівська область (2424) Львівський район (59)


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Топ коментарі
+5
Українців серед них нема...
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02.04.2025 10:34
+4
Мордою в асфальт потрібно, а не в пісок....
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02.04.2025 10:20
+4
молодці, таких секретних дебілів піймали- це ж вам не лейтенанта Баканова за духлес потримати?
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02.04.2025 10:22
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Мордою в асфальт потрібно, а не в пісок....
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02.04.2025 10:20 Відповісти
По заряду межи ноги і " лєтітє, голубі, лєтітє !!!"
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02.04.2025 13:51 Відповісти
кожного разу коли такі новини,думаєш : Господи хоч би ці потвори , не були генетичні українці ...бо сором чомусь за націю ,хоча чому дивуватися 19р серед % , українців було багато ...
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02.04.2025 10:21 Відповісти
Дійсно: коли ловлять гвалтівників, вбивць, шахраїв - то нікому не соромно, що це українці. Звичайні злочинці, яких сотні тисяч
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02.04.2025 10:28 Відповісти
Нема в нас сотень тисяч злочинців, в тюрмах декілька десятків тисяч людей.
Бути шахраєм і вбивати людей за 3 рублі трохи різні речі.
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02.04.2025 10:44 Відповісти
треба розуміти взагалі і про таких як ви пишите , але в час зміни політичного вибору в Україні і гвалтівників і вбивць побільшало і це факт !!! Трансформація людей та звірячої поведінки, передбачає політична та економічна реальність в державі ...
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02.04.2025 10:47 Відповісти
Цього сміття є повно в кожній нації - у бідних і посткомуністичних особливо багато!
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02.04.2025 10:47 Відповісти
Генетичні дебіли - то наднаціональне явище, вони не мають національності, лише діагноз. Рускіє теж не мають національності, лише спільну ознаку. Соупаденіє? Не думау!
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02.04.2025 11:26 Відповісти
молодці, таких секретних дебілів піймали- це ж вам не лейтенанта Баканова за духлес потримати?
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02.04.2025 10:22 Відповісти
Підорва кончена!
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02.04.2025 10:27 Відповісти
Українців серед них нема...
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02.04.2025 10:34 Відповісти
Говорили, що затримали "підлітків" на Сихові у Львові. Це, напевно, їх мали на увазі.
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02.04.2025 10:38 Відповісти
"Затримано ворожих агентів..."
Не затримано: це поки що вони затримують і саджають вищих офіцерів,попри закон про імунітет для військових.
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02.04.2025 10:44 Відповісти
"31-го березня на просп.Червоної Калини біля райвідділку поліціі правоохоронці помітили чоловіка і жінку,що поводились підозріло.При затриманні виявилось,що вони мали з собою сумку,у якій був саморобний вибуховий пристрій".Про це щойно прочитав у "Захід - нет".Тобто детально розроблена спецоперація СБУ на ділі виявилась пильним копом,що не дозволив підозрілим особам шастати біля відділку...
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02.04.2025 11:02 Відповісти
Ні, просто дві структури - СБУ і поліція - не узгодили, яку саме байку розказати пересічним.
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02.04.2025 11:09 Відповісти
Нельзя их оставлять в живых, при том, утилизировать нужно вместе с родителями, что бы мне не говорили, но если мы не очистим украинскую землю от таких уродов, то мы никогда не станем цивилизованным государством.

Нельзя, чтобы они плодили себе подобных, нельзя!!!
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02.04.2025 11:13 Відповісти
"з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник"

Серйозне маскування. Залишений в поліційному відділку вогнегасник ні в кого підозри не викличе, в нас же вони на кожному кроці валяються. Та і відвідувачі в поліцію частенько з вогнегасниками приходять. Вже всі до них звикли...
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02.04.2025 11:17 Відповісти
І продавці не бачать кому продають ті вогнегасники.
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02.04.2025 12:10 Відповісти
Зате молодших 25 років не призивати в ЗСУ, або при спеціальних пільгах ,вся провина за цю погань на владі ,яка замість того щоб мобілізувати суспільство граєтся в рейтинги.
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02.04.2025 11:39 Відповісти
 
 