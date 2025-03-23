Через вибух у будівлі поліції на Одещині загинула жінка, інцидент кваліфіковано як теракт (оновлено)
Правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі поліції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
Оновлення
Згодом в поліції зазначили, що вибух пролунав сьогодні близько 18:00 години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка.
Троє поліцейських отримали поранення. Їм надано медичну допомогу.
СБУ класифікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.
Топ коментарі
+46 Andrew Moon
показати весь коментар23.03.2025 18:35
+34 izzabaru #594100
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+25 Aleksander Lukashenko
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"Занеси сумку, а ми підірвемо коли вийдеш"...
якщо "листоноша", то стєклобєтоном їй земля і сто чортів на сраку !
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Как вспоминал доживший до 80-х годов XX века комендант ЧК Н. Л. Мер, «расстрелами занимались практически все сотрудники ЧК, дежурившие по ночам». Но в основном, как и по всей стране советов, для казней использовали комендантский взвод ЧК. В Одесской ЧК он состоял из китайцевhttps://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1392646#cite_note-8 [8], командовал которыми негр Джонсон[источник?]. Во дворе дома на время расстрелов заводили мотор грузовика, чтобы заглушать звуки выстрелов. Приговорённых к смерти раздевали донага, причём одежду сортировали, разделяли на «партии» по 10 - 12 человек и расстреливали в гараже.https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1392646#cite_note-zin.27ko-1 [1]:10-11
і що? жодного тракториста, комбайнера, економіста та науковця?
комбайнер чи науковець такого б не допустили.
а хто буде таможню кришувати та бізнес кошмарити?
тьотка с бімбою в рамці, а охоронець - на відстані за бронесклом.
і хай собі заробляють на пекло, тєлєгра- фісти грьобані
Воскресла і позує на фоні руїн?
Що за бздур ?
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хто буде сплачувати лікування та, не доведи Боже, інвалідність поліцейських ?
а за чий кошт ремонт ?
бардак в ЗЄ льоной державі !
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Да там на окнах противогранатные сетки, металлические заборы и постовые у входа. Это в какое управление полиции модно запросто попасть, ещё и с тяжелым сумарем?
В конце 7-десятых мы в РОВД от дождя прятались. А в 14-ом мент звал за забор капитана, а тот решал можно тебе пройти в здание.
Такое в Одессе *************?
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Именно контингент этого РОВД (тогда ещё не барикадированный) Семенченко к присяге Украине приводил. Менты всередине забарикадировались, но аргумент "показанная в окно граната" был весомым
ну, ти, кацап, отжигаєш !
кілька тисяч ціна тій т.зв. "жінці" на телеграмі
поліцейським одужання !
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До ТЦК та поліції дебілів направляють тому, щоб це було схоже на "народний гнів" та "прості люди чекають на руський мир".
А вам все сміх@йочки..
По-друге - до@буватись до прізвища - то немати жодного аргумента по-суті. Бо можу відповісти - це ж треба так соромитись свого ім'я та прізвища, що невнятною купкою букв замінив! Мабудь Іван Бурнобздячий, або Тіхопьордов!
По-третє. Від вас забагато тексту, хвантазьор. Все завжди буває вперше. ваші брати по мові теж не нападали раніше, не бомбили дитячі лікарні, школи, дитсадки. Їм заборонить трамп бомбити, підуть отакі сумки підкидати.
Вчіть українську.
Ти розмовляєш мовою агресора. До мого прізвища ж мізків вистачило додовбатись.
І поведінка - суто кацапська, аби розвести срач, матюкати оппонента))) Йди вже злобою захлинись, або прибухни - згідно національній традиції рюськомовних))
Короч, пнх.
Таки пнх остаточно.
можна було проголосувати і на українській мові. А на захоплених паРашею в
тимчасово окупованому кремлем" південо-східному регіоні України. Так там вже
і також вперше в Україні не тільки не можна проголосувати а навіть балакати
своєю рідною українською мовою, а спілкуватись тільки ворожою окупаційною
кацапською ( російською). Але кремлівські фашисти )(уйла і їх продажна п'ята
московська колона яничар -виродків в Україні, маніакально хоче знищити не тільки
нашу рідну українську мову, та вже по всій Україні а ще і державу. Українську державу
яку вони планують перетворити в свою безправну кацапську колонію новросію - отсосію.
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Національна поліція України навіть себе не здатна захистити!!!
Одне питання, якщо вибухівку такої потужності так легко виготовити, то слід очікувати припарковані жигулі з набитим вибухівкою багажником. Сбу точно готові до такого розвитку подій?