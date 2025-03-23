Через вибух у будівлі поліції на Одещині загинула жінка, інцидент кваліфіковано як теракт (оновлено)

Правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

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Згодом в поліції зазначили, що вибух пролунав сьогодні близько 18:00 години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка.

Троє поліцейських отримали поранення. Їм надано медичну допомогу.

СБУ класифікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

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