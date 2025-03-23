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Новини Вибух у будівлі поліції на Одещині
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Через вибух у будівлі поліції на Одещині загинула жінка, інцидент кваліфіковано як теракт (оновлено)

На Одещині пролунав вибух у будівлі поліції

Правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Згодом в поліції зазначили, що вибух пролунав сьогодні близько 18:00 години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка.

Троє поліцейських отримали поранення. Їм надано медичну допомогу.

СБУ класифікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рівному пролунав вибух, постраждали 2 людини: СБУ класифікує інцидент як теракт

Автор: 

вибух (4433) Одеська область (3180) Нацполіція (15129)


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Топ коментарі
+46
Схоже на чергову зоробітчанку з телеграму.
"Занеси сумку, а ми підірвемо коли вийдеш"...
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23.03.2025 18:35
+34
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23.03.2025 19:25
+25
Ніколи не ставте собі ФСБшну телегу!
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23.03.2025 19:50
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Схоже на чергову зоробітчанку з телеграму.
"Занеси сумку, а ми підірвемо коли вийдеш"...
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23.03.2025 18:35 Відповісти
обережно треба в телеграм в новинах пропонують гроші і перейти по посиланню , ніколи не переходьте
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23.03.2025 18:39 Відповісти
Ніколи не ставте собі ФСБшну телегу!
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23.03.2025 19:50 Відповісти
в телеграмі нема новин, максимум там можуть бути посилання на новини й то, зазвичай із викривленим анонімним власником "каналу" описом цієї новини. кращє видалити цю фсбшну помийку в принципі.
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23.03.2025 21:16 Відповісти
До чого тут Телеграм? Якщо у людини немає мізків вона і без Телеграму знайде пригод на свою дупу.
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23.03.2025 21:29 Відповісти
Здохла чергова тупа курка,любителька легкого заробітку та рузькага міра. Поліціянтам-швидкого одужання.
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23.03.2025 22:23 Відповісти
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23.03.2025 19:25 Відповісти
"тк-тук ! 'вам телеграмма, от гиппопотама !"

якщо "листоноша", то стєклобєтоном їй земля і сто чортів на сраку !

.
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23.03.2025 20:39 Відповісти
вынеси для начала дрн лнр крым, сметун
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23.03.2025 18:46 Відповісти
главное, посильнее сметай сидя в германии
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23.03.2025 18:58 Відповісти
это ты из германии лично сметаешь касапию? ню-ню...
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23.03.2025 19:12 Відповісти
не корміть троля!
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23.03.2025 19:15 Відповісти
Фуфель, від тебе онучами та лаптями смердить
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23.03.2025 21:26 Відповісти
Бандитскую? Кацапское рыло отдельных одесситов. И в первую очередь Труханова, Кивалова
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23.03.2025 18:54 Відповісти
Одеса прославилась своїми мононаціональними бандами, котрі пізніше, повними складами пішли в більшовики. А їхні онуки і правнуки зараз продовжують сімейну, бандитсько-політичну традицію.
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23.03.2025 19:14 Відповісти
Не лише "мононаціонали" Мішки-Япончика. В Одесі звірствували також китайці, і навіть негр Джонсон.

Как вспоминал доживший до 80-х годов XX века комендант ЧК Н. Л. Мер, «расстрелами занимались практически все сотрудники ЧК, дежурившие по ночам». Но в основном, как и по всей стране советов, для казней использовали комендантский взвод ЧК. В Одесской ЧК он состоял из китайцевhttps://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1392646#cite_note-8 [8], командовал которыми негр Джонсон[источник?]. Во дворе дома на время расстрелов заводили мотор грузовика, чтобы заглушать звуки выстрелов. Приговорённых к смерти раздевали донага, причём одежду сортировали, разделяли на «партии» по 10 - 12 человек и расстреливали в гараже.https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1392646#cite_note-zin.27ko-1 [1]:10-11
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23.03.2025 19:41 Відповісти
ти тупий провокатор...всі знають що Одеса українське місто зі справжніми патріотами. Коли ти нямкав пиво з сосисками в 2022, одесити говотували оборону міста
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23.03.2025 21:05 Відповісти
ПНХ кацапський провокатор
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23.03.2025 21:25 Відповісти
тєлєграм збирає криваві жнива.
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23.03.2025 18:39 Відповісти
https://t.me/xydessa/51726 Видео с взорванного участка полиции в Беляевке. Женщина зашла с пакетом и взорвалась.
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23.03.2025 18:42 Відповісти
та там бомбіще було ,або противотанкова міна
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23.03.2025 18:44 Відповісти
с коментарів ХОДЕСА - Хера собі як там все розвернуло, вона туди протитанкову міну у пакеті принесла?
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23.03.2025 18:47 Відповісти
На місці працюють поліцейські та працівники СБУ.

і що? жодного тракториста, комбайнера, економіста та науковця?
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23.03.2025 18:42 Відповісти
Ні, Григорій, поки без вас пораються.
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23.03.2025 21:18 Відповісти
На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. а що вони там роблять? запобігають теракту? ти клоун, твоїх друзів в в погонах з з.п. більше чим у воїнів ЗСУ, підірвали прямо в їх логові. це ТОТАЛЬНА некомпетентність!

комбайнер чи науковець такого б не допустили.
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24.03.2025 06:54 Відповісти
Потрібно міняти систему доступу до публічних приміщень. Ну і, звичайно, радикально посилювати відповідальність за тероризм.
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23.03.2025 18:47 Відповісти
предлагаешь обыскивать посетителей? Просто надо СБУшникам работать больше. В нете не в тик-токе шариться, а каналы ФСБ выявлять и потенциальных исполнителей выявлять
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23.03.2025 18:59 Відповісти
отакої!
а хто буде таможню кришувати та бізнес кошмарити?
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23.03.2025 19:05 Відповісти
так, обшук речей і рамки перед приміщенням державних установ
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23.03.2025 21:09 Відповісти
Треба закладувати бомби з лайном із петардою, щоб зібрала і одразу по схемі щоб детонація після збірки.
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23.03.2025 21:20 Відповісти
наверное, тетка прям в рамке взорвалась бы. нужно чтобы все в "державні установи" голяка приходили. тогда заживем.
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23.03.2025 22:39 Відповісти
хотя - вирусные заболевания тоже
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23.03.2025 22:40 Відповісти
жить нужно проще:

тьотка с бімбою в рамці, а охоронець - на відстані за бронесклом.
і хай собі заробляють на пекло, тєлєгра- фісти грьобані
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23.03.2025 23:14 Відповісти
Не обыск, а досмотр. Металлодетектор? чудесно! Он пластид "хавает"? Пока ФСБ находит придурков за три копейки, это поможет. А потом будут смертники на авто
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24.03.2025 02:38 Відповісти
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23.03.2025 18:50 Відповісти
для кого?
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23.03.2025 19:07 Відповісти
Амінька. У фейсбуці таких по сотні на кожну фотку штучного інтелекту.
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23.03.2025 21:09 Відповісти
https://t.me/xydessa/51727?single Появилось фото взорвавшейся женщины в полицейском участке Беляевки. Сообщается о 3 пострадавших среди полицейских.
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23.03.2025 18:58 Відповісти
+18
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23.03.2025 18:59 Відповісти
жінка сама як бомба була
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23.03.2025 19:04 Відповісти
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23.03.2025 20:54 Відповісти
Деві-Марія Христос приснопамятна ?

Воскресла і позує на фоні руїн?
Що за бздур ?

.
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23.03.2025 23:18 Відповісти
Коли до самих альтернативних дійде, що вони смертники з такими пакетами?
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23.03.2025 19:01 Відповісти
жадність фраєра згубила
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23.03.2025 19:02 Відповісти
До користувачів Телеграму - ніколи. В тому і проблема.
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23.03.2025 21:21 Відповісти
Зашла, её взорвали, неоднократно пишут про эту схему но идиотам не доходит в голову, если ей дали просто истечь кровъю я не осуждаю!
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23.03.2025 19:10 Відповісти
та хрєн із ними, тєлєграфістами !
хто буде сплачувати лікування та, не доведи Боже, інвалідність поліцейських ?
а за чий кошт ремонт ?

бардак в ЗЄ льоной державі !

.
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23.03.2025 23:23 Відповісти
Надмірна любов до грошей доводить до біди .
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23.03.2025 19:23 Відповісти
не поліція а прохідний двір Де металошукачі? де шмон сумок? ДЕ?
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23.03.2025 20:22 Відповісти
Мужики. Вы шо последние 20 лет ни разу в РОВД не были?
Да там на окнах противогранатные сетки, металлические заборы и постовые у входа. Это в какое управление полиции модно запросто попасть, ещё и с тяжелым сумарем?
В конце 7-десятых мы в РОВД от дождя прятались. А в 14-ом мент звал за забор капитана, а тот решал можно тебе пройти в здание.
Такое в Одессе *************?
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23.03.2025 21:49 Відповісти
все так, але ж маємо не перший випадок рас 3,14дяйства в поліцейських відділеннях !

.
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23.03.2025 23:26 Відповісти
Вы какой-то прифронтовой райотдел описываете? В первые месяцы войны все райотделы действительно были укреплены, но года два уже как в областях, в которых боевые действия не ведется все элементы укрепления сняты. Да, на входе стоит постовой. Но, посетителю достаточно сказать, что он пришел написать заяву и его пропустят по крайней мере, в вестибюль, при этом проведение какого-либо досмотра не предусмотрено (представляю какой вой подняли бы на цензоре, если бы в отделах ввели правило досмотра лиц, туда обращающихся)
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24.03.2025 10:29 Відповісти
Извините, да. Прифронтовой. В этом районе начинал боевой путь "Донбасс" Семенченко.
Именно контингент этого РОВД (тогда ещё не барикадированный) Семенченко к присяге Украине приводил. Менты всередине забарикадировались, но аргумент "показанная в окно граната" был весомым
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24.03.2025 16:58 Відповісти
телеграм/нквс
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23.03.2025 20:26 Відповісти
ще одна дебілка вирішила купити новий Айфон за шарові кацапські гроші
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23.03.2025 20:40 Відповісти
Якщо вже жінки йдуть підривати поліцію, мабуть, міністра внутрішніх справ треба на гілляку. Запитайте у народу, яка у них довіра до зрадників поліцаїв? Чи може хтось забув, як поліцаї зраджували Україну? https://www.youtube.com/watch?v=oBgTcz-4POc
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23.03.2025 20:43 Відповісти
Яка то жінка? кацапка, якій грошей підзаробити схотілось. Сказали б школу підірвати - поперлась б до школи.
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23.03.2025 21:46 Відповісти
"...жінки ідуть підривати поліцаїв..."

ну, ти, кацап, отжигаєш !
кілька тисяч ціна тій т.зв. "жінці" на телеграмі

поліцейським одужання !
.
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23.03.2025 23:31 Відповісти
Чому не заборонити тєлєграмм як підарську фсбешну контору і канал для провадження тероризму? Але ж там мільйонні канали пазітівних провладних блохєрів... Жалко втрачати таким важіль впливу на лохотрат...
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23.03.2025 20:56 Відповісти
Треба не телеграм забороняти, а домовлятись із французькою владою арендувати Дуріка в гості на Лукьянівку.
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23.03.2025 21:23 Відповісти
шифри, паролі, коди !

.
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23.03.2025 23:33 Відповісти
******** гівно вливає в вуха українцям через той тєлєграм
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23.03.2025 23:34 Відповісти
Одним потенційним виборщиком стало менше...
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23.03.2025 21:04 Відповісти
Може, нарешті поліція зрозуміє, що йде війна, і що в них не відстрочка від позову, а вони на війні, може дільничні почнуть не тільки наркоту кришевати, а і лапати терористів-зрадніків,-ухилянтів-дезертирі-московський непотріб. Якщо не вони, то їх...
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23.03.2025 21:06 Відповісти
Точно вербована.
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23.03.2025 21:06 Відповісти
Це вже доходить до десятка такий випадок атаки на поліцейський відділок. Могли б вже виробити якісь настанови і заходи для запобігання рашистським терактам із задіянням легковажних жіночок і неповнолітніх.
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23.03.2025 21:12 Відповісти
Кого не жалко, так це москворотих тиловиків.
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23.03.2025 21:25 Відповісти
Мусорня на окупованих територіях майже всЯ перейшла нв службу до росіян. А ці не дочекалися.
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23.03.2025 22:21 Відповісти
Хворе, отакі прикацаплені можуть за міфічну грошву прийти будь куди. В маркет, школу, дисадок, лікарню і т.д..
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23.03.2025 21:49 Відповісти
А бажаєте щоб до вищеперечислених зайшли? А те, що подібні підорги палять авто військових, волонтерів, трансформатори?

До ТЦК та поліції дебілів направляють тому, щоб це було схоже на "народний гнів" та "прості люди чекають на руський мир".

А вам все сміх@йочки..
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23.03.2025 22:44 Відповісти
По-перше, кацапе - української не знаєте, козлиною пишите й стидаєтесь свого прізвища. В мене прізвище дівоче - суто українське. А це прізвище чоловіка - за якого я вийшла заміж, коли ще ваші єдиномовні брати навіть про Тузлу не квакали.
По-друге - до@буватись до прізвища - то немати жодного аргумента по-суті. Бо можу відповісти - це ж треба так соромитись свого ім'я та прізвища, що невнятною купкою букв замінив! Мабудь Іван Бурнобздячий, або Тіхопьордов!
По-третє. Від вас забагато тексту, хвантазьор. Все завжди буває вперше. ваші брати по мові теж не нападали раніше, не бомбили дитячі лікарні, школи, дитсадки. Їм заборонить трамп бомбити, підуть отакі сумки підкидати.

Вчіть українську.
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23.03.2025 23:43 Відповісти
Собі запхай, кацапе, свой рідний аквафреш. Жоден українець про свій прапор так не сказав б. Через VPN будь який намалювати можна.

Ти розмовляєш мовою агресора. До мого прізвища ж мізків вистачило додовбатись.

І поведінка - суто кацапська, аби розвести срач, матюкати оппонента))) Йди вже злобою захлинись, або прибухни - згідно національній традиції рюськомовних))

Короч, пнх.
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24.03.2025 00:20 Відповісти
Походу ти тупіше, ніж я думала...
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24.03.2025 01:07 Відповісти
Точно кацап. Хамство так й пре. Але, по Фрейду - ото ти себе описало.

Таки пнх остаточно.
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24.03.2025 01:17 Відповісти
Абсурд!!! Ще на минулих виборах президента в США у Чикаго вперше також
можна було проголосувати і на українській мові. А на захоплених паРашею в
тимчасово окупованому кремлем" південо-східному регіоні України. Так там вже
і також вперше в Україні не тільки не можна проголосувати а навіть балакати
своєю рідною українською мовою, а спілкуватись тільки ворожою окупаційною
кацапською ( російською). Але кремлівські фашисти )(уйла і їх продажна п'ята
московська колона яничар -виродків в Україні, маніакально хоче знищити не тільки
нашу рідну українську мову, та вже по всій Україні а ще і державу. Українську державу
яку вони планують перетворити в свою безправну кацапську колонію новросію - отсосію.
-----
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24.03.2025 04:06 Відповісти
Ви про що?
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24.03.2025 04:17 Відповісти
Наркомани не лише в Одесі є. Їх повно . І тіліграм, а ефесбє грошиків не шкодує. Далі що?
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23.03.2025 21:17 Відповісти
Де вдповідь? чого у нас так багато гнид? типу володбкуи?
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23.03.2025 21:24 Відповісти
Ось це так номер!
Національна поліція України навіть себе не здатна захистити!!!
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23.03.2025 21:34 Відповісти
Мусорня ніколи за нарол не була це опг яке працює на криміналітеті саме иаким є ,ще й при зешоблі
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24.03.2025 05:53 Відповісти
Непогано так рвонуло...
Одне питання, якщо вибухівку такої потужності так легко виготовити, то слід очікувати припарковані жигулі з набитим вибухівкою багажником. Сбу точно готові до такого розвитку подій?
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23.03.2025 21:46 Відповісти
А шо будем робить коли ФСБ через підставного Моню з Кривого Рогу купить "Glovo"? Шо ж виходить - поліцаям відмовлятися від піци трьохразової? За шо ж тоді вони страдали при поступленії у мусарню? Народний єпос розказує, що навіть прийомі пропонують навіть на вибір чи ногу відрізати, чи "с удовольствієм" влитися в дружню поліцейську сімʼю...
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24.03.2025 08:49 Відповісти
 
 