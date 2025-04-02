22% серед завербованих спецслужбами РФ - це підлітки, - СБУ

П'ята частина (22%) тих, кого спецслужби РФ завербували для завдань в Україні, є неповнолітніми. Їх використовували для підготовки диверсій чи терактів.

Про це сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також російські спецслужби вербують безробітних (55%) та людей із різними видами залежностей.

"Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності. Ну, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою. За нашою статистикою, 22% із викритих зловмисників - це саме неповнолітні, 55% - це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні будь-якою ціною", - сказав Дехтяренко.

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Речник СБУ зазначив, що підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці активізувалися в травні 2024 року, а от вербувати для організації вибухів, в тому числі дітей, почали від початку 2025 року.

"Підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці активізувалися приблизно із травня 2024 року. А з початку 2025 року спецслужби РФ вчергове показали, що у них немає ніяких червоних ліній і вони перейшли до терактів із використанням вибухівки. І для таких злочинів вербують навіть підлітків. Наймолодшими виконавцями російських замовлень, яких СБУ викрила на підпалі релейних шаф "Укрзалізниці", були 13-річні агенти-підлітки. Найстарший – це 52-річний чоловік, який спробував закласти вибухівку у Дніпрі", - додали в СБУ.

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