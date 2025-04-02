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Новини ФСБ вербує українських підлітків Вербування Росією українців для диверсій
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22% серед завербованих спецслужбами РФ - це підлітки, - СБУ

ФСБ вербує підлітків для терактів в Україні. Статистика СБУ

П'ята частина (22%) тих, кого спецслужби РФ завербували для завдань в Україні, є неповнолітніми. Їх використовували для підготовки диверсій чи терактів.

Про це сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також російські спецслужби вербують безробітних (55%) та людей із різними видами залежностей.

"Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності. Ну, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою. За нашою статистикою, 22% із викритих зловмисників - це саме неповнолітні, 55% - це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні будь-якою ціною", - сказав Дехтяренко.

Читайте також: 14-річна школярка мала вчинити теракт у Тернополі: росіяни шантажували її відвертими фото, - СБУ. ФОТОрепортаж

Речник СБУ зазначив, що підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці активізувалися в травні 2024 року, а от вербувати для організації вибухів, в тому числі дітей, почали від початку 2025 року.

"Підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці активізувалися приблизно із травня 2024 року. А з початку 2025 року спецслужби РФ вчергове показали, що у них немає ніяких червоних ліній і вони перейшли до терактів із використанням вибухівки. І для таких злочинів вербують навіть підлітків. Наймолодшими виконавцями російських замовлень, яких СБУ викрила на підпалі релейних шаф "Укрзалізниці", були 13-річні агенти-підлітки. Найстарший – це 52-річний чоловік, який спробував закласти вибухівку у Дніпрі", - додали в СБУ.

Читайте: Затримано ворожих агентів, які готували теракт у поліцейському райвідділку у Львові, - СБУ. ФОТО

Автор: 

підлітки (401) СБУ (12797) теракт (1013) вербування (244)


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ну, добре, якщо треба заходи протидії то їх можна надати владі якщо вона сама не може придумати.
але ті заходи передбачають зміну законів, критику заходу що ми порушуємо права малолітніх терористів в їхньому праві принести смерть нашим героям.
хто на це піде?
в повітрі пахне виборами, всі партії на низькому старті, тихенько друкують буклети, намети, транспаранти та готуються роздавати слонів всім бажаючим.
боротися з терористами непопулярно, терористи є частиною виборців.
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02.04.2025 11:08 Відповісти
Поколение Тик-тока без мозгов. А потом они вырастут и проголосуют снова за подобное.
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02.04.2025 11:08 Відповісти
Чем больше техно--- тем больше идиотов/ даунов и просто псевдо человек...у нас в Украине нет власти,кадров не по диплому а про сущности, нет специалистов, а те что есть-- или были,-- уехали из страны или погибли..на войне..реформы образования --это из класса --как сделать из человека--зомби приматов и ублюдков..Коаид 19 загадочные прививки выскочившие сразу за пандкмией обычно уходит до 5 лет а тут такая моя " прозорливость" что в РФ народ ломится помереть за Ху .Ло у нас дурость продолжаем ржать в США выберем неонацистов трампистов и захватим весь мир...в Европе обеспокоенность только за ЛГБТ и иноверцев исламистов террористов на свой народ на..с ...тут, А нравственность , мораль, государственность-- похерена на самом высоком уровне власти во всем мире.....
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02.04.2025 11:35 Відповісти
а всі інші 78% кабінетні калабаранти😁
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02.04.2025 11:09 Відповісти
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02.04.2025 11:22 Відповісти
Ну шо? НаааааМаааааана... Для кацапів це норма.
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02.04.2025 11:29 Відповісти
22% серед завербованих спецслужбами РФ - це підлітки

Це падлітки!
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02.04.2025 11:42 Відповісти
Оці довбодятли вирішили грати у "руцьку рулетку". Не усвідомлюючи, що барабан повністю заряджений кулями. Як не крути - а куля в лоб.
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02.04.2025 14:12 Відповісти
Це така в молоді як каже наша пропаганда "українська ідентичність ".
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02.04.2025 16:12 Відповісти
 
 