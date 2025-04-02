22% серед завербованих спецслужбами РФ - це підлітки, - СБУ
П'ята частина (22%) тих, кого спецслужби РФ завербували для завдань в Україні, є неповнолітніми. Їх використовували для підготовки диверсій чи терактів.
Про це сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Також російські спецслужби вербують безробітних (55%) та людей із різними видами залежностей.
"Росіяни вербують для своїх завдань переважно неповнолітніх, безробітних і людей із різними видами залежності. Ну, наприклад, наркотичною, алкогольною або ігровою. За нашою статистикою, 22% із викритих зловмисників - це саме неповнолітні, 55% - це безробітні, а 7% виконавців раніше мали судимість за різні злочини. Ці люди легше піддаються на психологічні маніпуляції, тому що молодь не здатна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій, а залежним гроші потрібні будь-якою ціною", - сказав Дехтяренко.
Речник СБУ зазначив, що підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці активізувалися в травні 2024 року, а от вербувати для організації вибухів, в тому числі дітей, почали від початку 2025 року.
"Підпали авто ЗСУ і диверсії на залізниці активізувалися приблизно із травня 2024 року. А з початку 2025 року спецслужби РФ вчергове показали, що у них немає ніяких червоних ліній і вони перейшли до терактів із використанням вибухівки. І для таких злочинів вербують навіть підлітків. Наймолодшими виконавцями російських замовлень, яких СБУ викрила на підпалі релейних шаф "Укрзалізниці", були 13-річні агенти-підлітки. Найстарший – це 52-річний чоловік, який спробував закласти вибухівку у Дніпрі", - додали в СБУ.
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але ті заходи передбачають зміну законів, критику заходу що ми порушуємо права малолітніх терористів в їхньому праві принести смерть нашим героям.
хто на це піде?
в повітрі пахне виборами, всі партії на низькому старті, тихенько друкують буклети, намети, транспаранти та готуються роздавати слонів всім бажаючим.
боротися з терористами непопулярно, терористи є частиною виборців.
Це падлітки!