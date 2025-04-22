С начала года в Украине зафиксированы 33 теракта, 16 из них удалось предотвратить, - Небытов

С начала нынешнего года в Украине зафиксировано 33 теракта, 16 из них Нацполиции совместно с СБУ удалось предотвратить.

Об этом в телеэфире рассказал заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что правоохранители фиксируют то, что Россия ведет системную работу по диверсионной деятельности на территории всей Украины.

"Исключен не может быть ни один из регионов Украины, и поэтому это очень опасно. С начала этого года зафиксировано 33 террористических акта на территории Украины. Шестнадцать удалось Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины предотвратить. Установлено 50 человек, которые причастны к этим террористическим актам. Из них 35 мужчин и 15 женщин. Необходимо отметить, что 14 из них, из этих людей, были несовершеннолетние", - рассказал Небытов.

Также он рассказал, что с начала года Нацполиция зафиксировала 84 факта поджога автомобилей ВСУ, 47 таких фактов, по его словам, уже раскрыто.

"К уголовной ответственности привлекаются 57 человек. Из них могу отметить, что это, опять же, 14 несовершеннолетних и шесть женщин", - сказал Небытов.

Кроме этого, заместитель главы Нацполиции рассказал, что зафиксировано 73 факта уничтожения коммуникационного оборудования, 45 из них уже раскрыто, к уголовной ответственности привлекается 45 человек, из которых три женщины и 10 несовершеннолетних.

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По его словам, в частности, среди объектов, на которых или в отношении которых Нацполиция фиксирует попытки врага совершить террористический акт - пять центров комплектования, восемь подразделений Национальной полиции, семь военных, два должностных лица, два объекта "Укрзализныци" и девять других.

"Враг не оставляет попытки расшатать ситуацию изнутри и посеять хаос, панику. ...Но ситуация оперативно контролируется, и подразделения Национальной полиции совместно с подразделениями СБУ постоянно работают в этом направлении. Более 50% террористических актов нам удается предотвратить и задержать лиц на стадии подготовки", - добавил Небытов.

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