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Пытался сжечь военный автомобиль: в Хмельницкой области мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы. ФОТО

В Хмельницкой области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который пытался сжечь военную машину.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре 2024 года житель Хмельницкого района согласился за денежное вознаграждение поджигать военные автомобили. За одно авто ему пообещали тысячу долларов США, а за пять - 10 тыс долларов США.

В дальнейшем мужчина выбрал объекты и согласовал их со своим куратором, приобрел необходимые материалы и попытался поджечь внедорожник возле одной из воинских частей. Однако сразу его разоблачил военнослужащий, который и прекратил противоправные действия", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении покушения на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

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Пытался сжечь военный автомобиль. Приговор жителю Хмельницкой области
Пытался сжечь военный автомобиль. Приговор жителю Хмельницкой области

Автор: 

поджог (1073) приговор (1220) Хмельницкая область (56) Хмельницкий район (14)


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При вчинені замаху в нього відказали руки й ноги - може б хтось задумався
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30.04.2025 16:24 Ответить
При спробі продати державне диз. паливо у офіцера відмовили руки і ноги... Може б менше крали...
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30.04.2025 16:53 Ответить
https://censor.net/biz/news/3549601/roztrata-mayije-100-milyioniv-vaks-zasudyv-chotyroh-eksposadovtsiv-ukrzaliznytsi - Сплив строк давності: ВАКС засудив експосадовців "Укрзалізниці" за розкрадання 100 мільйонів, але звільнив від покарання.

Хтось в курсі, 1 машина (не спалена) коштує більше 100 млн гривень? Ну просто 5 років і звільнення від покарання...)
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30.04.2025 16:34 Ответить
Задовбали суді-держзраднокофіли. Покарання 15 років або довічне в умовах військового стану.
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30.04.2025 17:05 Ответить
 
 