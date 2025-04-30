Пытался сжечь военный автомобиль: в Хмельницкой области мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы. ФОТО

В Хмельницкой области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который пытался сжечь военную машину.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре 2024 года житель Хмельницкого района согласился за денежное вознаграждение поджигать военные автомобили. За одно авто ему пообещали тысячу долларов США, а за пять - 10 тыс долларов США.

В дальнейшем мужчина выбрал объекты и согласовал их со своим куратором, приобрел необходимые материалы и попытался поджечь внедорожник возле одной из воинских частей. Однако сразу его разоблачил военнослужащий, который и прекратил противоправные действия", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении покушения на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

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