Пытался сжечь военный автомобиль: в Хмельницкой области мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы. ФОТО
В Хмельницкой области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который пытался сжечь военную машину.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"В декабре 2024 года житель Хмельницкого района согласился за денежное вознаграждение поджигать военные автомобили. За одно авто ему пообещали тысячу долларов США, а за пять - 10 тыс долларов США.
В дальнейшем мужчина выбрал объекты и согласовал их со своим куратором, приобрел необходимые материалы и попытался поджечь внедорожник возле одной из воинских частей. Однако сразу его разоблачил военнослужащий, который и прекратил противоправные действия", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении покушения на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.
До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
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Хтось в курсі, 1 машина (не спалена) коштує більше 100 млн гривень? Ну просто 5 років і звільнення від покарання...)