Чотирьох підлітків судитимуть за диверсії, підпали та перешкоджання законній діяльності ЗСУ на Харківщині. ФОТОрепортаж

Четверо підлітків, на замовлення кураторів з РФ здійснили диверсію на залізниці, підпал авто українського військового та та приміщення сільради у Берестинському районі Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

"Наприкінці вересня 2024 року двоє рідних братів, яким 15 і 16 років, та їхній 14-річний друг підпалили кабельну шафу, розташовану поблизу роздільного пункту на залізниці в Берестинському районі. Хлопці заздалегідь підготували легкозаймисту суміш та, відігнувши дверцята шафи, вилили рідину всередину, після чого підпалили. Як наслідок, шафа вигоріла", - розповіли у прокуратурі.

Та зазначили, що через декілька днів хлопці вилили легкозаймисту суміш на лобове скло автівки "FIAT DUCATO", яка належить українському військовослужбовцю.За допомогою запальнички підпалили транспортний засіб.

Автомобіль вигорів вщент, внаслідок чого його власнику спричинено матеріальну шкоду.

Крім того, 12 жовтня минулого року 14-річний обвинувачений разом з 16-річною знайомою, заздалегідь підготувавши запалювальну суміш, цеглиною розбили вікно в приміщенні сільської ради того ж району, вилили рідину на підвіконня і підпалили, після чого втекли з місця злочину. Виникла пожежа, яку вдалось вчасно загасити, однак приміщення сільської ради зазнало пошкоджень.

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Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів неповнолітніх фігурантів було викрито. Встановлено, що обвинувачені діяли на замовлення кураторів з РФ - попередньо, співробітників ворожої спецслужби, які й надавали вказівки вчиняти підпали за грошову винагороду.

Усіх чотирьох підлітків судитимуть за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Також трьом хлопцям інкримінують диверсію, вчинену в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України), а одному з них — 16-річному неповнолітньому — ще й перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).







