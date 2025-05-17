РУС
Новости Подозрение Анне Алхим
13 816 134

В отношении украинской блогерши Алхим открыто производство по статье о государственной измене, - Нацполиция

В отношении блогера Анны Алхим продолжается расследование по статье о государственной измене.

Нацполиция проводит досудебное расследование в отношении известной украинской блогерши Анны Алхим, в частности - по статье Уголовного кодекса о государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщили в полиции.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по статьям УКУ:

  • ст. 161 - нарушение равноправия граждан;
  • ст. 346 - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля;
  • ст. 111 - государственная измена.

Кроме того, накануне Алхим намекнула на возможный обыск правоохранителями в своем телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Если придут пол ляма забирать, то я заряжен": В Киеве подвыпившие "блогеры" на стриме щеголяли незарегистрированным оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 16 мая народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа заявила, что Нацполиция открыла уголовное производство в отношении Алхим о разжигании национальной вражды.

По ее словам, она подала депутатское обращение в СБУ и полицию с просьбой дать правовую оценку высказываниям блогера.

Пипа напомнила читателям, что Алхим ранее называла российского диктатора Путина "красавчиком" и продолжает записывать ролики под российскую музыку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Публиковал информацию о перемещении ВСУ в Херсоне: разоблачен местный "видеоблогер", - Офис Генпрокурора

Что предшествовало?

Блогерша Анна Алхим (настоящие имя и фамилия - Анна Буряченко, в девичестве - Алхимова) неоднократно оказывалась в центре скандалов. Она родом из города Терновка, что в Днепропетровской области.

Последний скандал с Алхим разгорелся в мае 2025 года после видео в соцсетях, на котором блогерша на публичном мероприятии закатывает глаза на просьбу спеть песню на украинском.

Тогда в ее адрес в соцсетях появилась волна критики и блогеру припомнили ее предыдущие скандалы.

В частности активист Сергей Стерненко писал, что "Алхим должен сесть за глорификацию агрессора".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Блогер" из Черновцов получила 5 лет заключения за разглашение данных о ВСУ, - СБУ. ФОТО

Среди тех, кто раскритиковал позицию Алхим, была другая украинская блогерша Елена Мандзюк. Впоследствии она стала получать угрозы убийством - об этом она рассказала в подкасте hromadske.

Другие скандалы с Алхим

В августе 2023 года Алхим публиковала "мем", где жителей западных областей Украины называли "заводом дебилов" - так она отреагировала якобы на замечания относительно русского языка.

Блогершу также обвиняли в корректировке ракетного удара по больнице в Днепре 26 мая 2023 года. За день до трагедии она разместила сторис в Instagram, в котором сообщила, что местные госпитали переполнены ранеными военными.

Алхим указала номера больниц и призвала местных жителей помочь военным продуктами или одеждой. На следующий день Россия нанесла удар по больнице в Днепре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обнародовал в TikTok видео перемещение военного эшелона: СБУ сообщила о подозрении блогеру из Ивано-Франковщины. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16712) украинский язык (1202) государственная измена (1611) блогер (223) подозрение (560)
Топ комментарии
+35
"відома українська блогерка"...
А кому вона відома?
показать весь комментарий
17.05.2025 14:40
+27
А є стаття за бл@дство?
показать весь комментарий
17.05.2025 14:22
+24
пишуть, що ця курва пританцьовувала на Алеї Героїв в Хмельницькому

де стаття за наругу над пам'яттю загиблих Героїв ?

.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чому багато форумчан захищають
цю розмальовану зрадницю ?
Причина очевидна , бо самі схожі на неі !!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:03
кацапські боти, сер.

.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:07
хто її захищає? почитай увожно коменти. люди пишуть, що влада і поліція займається якоюсь хернею, замість того щоб боротися із справжніми ворогами, зовнішніми (кацапи на фронті) і внутрішніми (корупціонери і т.д.)
показать весь комментарий
17.05.2025 15:17
Всі хто проти нашої краіни , потрібно щось робити
з цими нелюдами !!
з цими нелюдами !!
показать весь комментарий
17.05.2025 15:32
так, і треба починати з тих, хто розкрадає гроші на армію. бо через це наші солдати гинуть
показать весь комментарий
17.05.2025 15:43
а як на мене, то -

побачив ворога - вбий!

а з кого починати і на кому закінчувати то пусті балачки

.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:15
Не защищают, а выставляют приоритеты.
Это примерно как менять ковер на стене, когда течет крыша. Станет теплее, да. Но дом рухнет.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:14
Вона не зрадниця - вона типова безідейна кукла, така сама як і її колишній напевно кумир Зеленський, от тільки той повинен по займаній посаді грати щирого українця.
Мені на неї насрати, як і на тисячі інших недорозвинених бойлерів з їхніми движами.
Менв не подобається що ми теж перетворюємось на тоталітарну державу а поліція починає виконувати функції політичної охранки типу гестапо.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:34
ці тупі курки знову затопчуть Укоаїну на чергових виборах під "какая разніца"

.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:17
вона тобі родичка ?

.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:21
Формально, по паспорту, українка, а реально?..
показать весь комментарий
17.05.2025 15:43
багато крику на порожнему місці, давно пора таких просто "зачищати", інфаркт та інсульт дуже "помолодшали", а скільки аварій і інших неприемностей що обривают людське життя, це мае стосуватись і депутатів які за ворога.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:51
****** муха - може ти пропонуеш відкрити філіал Бухенвальда в Україні?
показать весь комментарий
17.05.2025 17:36
цікава ідея!

.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:19
Піпа та Алхім - це 2 відомих бл...ди
показать весь комментарий
17.05.2025 15:51
Курси вона, оті самі, пройде, і поїде кудись, послицею!?!?
Папік, прометушиться!!?? Бо з неї, досить, насосалася, вона того лайна, аж губи поопухали…
показать весь комментарий
17.05.2025 16:09
Якщо Сам Стерненко! розкритикував - тоді да,це напевно ще та шльондра...Стерненко чує серцем...як кішок
показать весь комментарий
17.05.2025 16:10
Кому відомої? Спермофонду ЗЄ?

Хто цю ботоксну ***** дивиться і що вона такого цікавого може росказати?
показать весь комментарий
17.05.2025 16:11
Та то об'єкт для дрочерів.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:53
Поліція слюною давиться і чекає від неї чарівних шлів - "может порешаем ребята"! Оце і вся їх війна з кацапами.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:39
Ви так всю підтримку Банкової розженете!
показать весь комментарий
17.05.2025 16:50
Тот случай когда узнал про вiдому українську блогерку Анну Алхім из статьи на цензоре
На фото какое-то чудовище с наколками то ли с зоны, то ли с парижской палаты мер и весов.

Если кто предлагает запретить, посадить, не пущать - он типичный глупый совок с комплексом лечения поноса затыканием задницы. Зритель который такое смотрит - в принципе ориентирован на такое, это проблема его воспитания родителями и обществом. Ну закроете вы эту курицу русскоязычную - он будет смотреть Слово Пацана, Моргенштерна, и так далее и тому подобное, найдет что посмотреть. Вся эта борьба с ветряными мельницами закончится выколупыванием с клавиатуры букв "Z", "V", "O", потому что ими пользуются русские.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:23
Зараз напишу свою думку, хто з нею не згоден, можете плюватися лайном, але спочатку наберіть його в рота. Що я особисто для себе дослідив, що така як "Курка общіпана"(Алхім) - виборці Зе. Чому? він у своїй передвиборчій брехні таким як вона обіцяв російську мову і людбітєлі всього російського клюнули; вчителям обіцяв 4 штуки баксів і всі вчителі клюнули на цю халяву; молоді обіцяв квартири, а кому не подобається квартира - то будинки і молодь повірила(а квартира малась на увазі могила або окопи); бізнесу обіцяв лахву, відкриття за години і вільне ведення бізнесу і всі круті і маленькі бігли за нього віддати голоси; наркоманам пообіцяв декриміналізувати якусь наркоту, навіть опитування проводили прямо на виборчих дільницях його шавки і всі наркомани були за свого, а воділам пообіцяв асфальт і деякі до цього часу кажуть, що це краще чим робити ракети, їм же краще їхати. Ось так "поімєл" лохів головний брехун. Там ще купа його обіцянок, які він жодної ще не виконав. Але якщо добре придивитися до лозунгів Зе "перестать стрелять", "сойтись посмередінє", "посмотреть в глаза пуйла і там увідєть мір(русский мир), "ми з русскіми один нарот", "какая разніца какой будєт пямятник чи названіє уліци...", то він до цього нас приведе і виконає свої обіцянки, бо сойтісь померєдінє заявляють на перемовинах і кацапи, віддати їм 4 області і визнати Крим, русскій язік, кацапську церкву...
показать весь комментарий
17.05.2025 19:23
"справжні ім'я та прізвище - Анна Буряченко"


Більше можна було нічого в статті і не писати . Алхім-Буряченко Таку фамілію ніякими татушками не перебʼєш З такою фамілією вона взагалі повинна рачки лазити від багатотонного комплекса меншовартості, який давить їй на спинний мозок Цікаво, шо про це скаже її кацапська аудиторія .
показать весь комментарий
17.05.2025 19:30
Я прошу мене вибачити, але Ви мабуть не дочитали статтю. Вона Буряченко по чоловікові, а сама тупа кацапка Алхімова(Блогерка Анна Алхім (справжні ім'я та прізвище - Анна Буряченко, у дівоцтві - Алхімова).
показать весь комментарий
17.05.2025 19:35
Неме ніякої різниці
показать весь комментарий
17.05.2025 19:49
якби не громадянське суспільство, сбушники і не помічали б цю кацапську курву. Це ж не в ресторанах з криміналом бабло пиляти!
показать весь комментарий
17.05.2025 20:09
Нехай посидить у зоні. Стане тюремною блогеркою.
показать весь комментарий
18.05.2025 09:00
Нехай вона ходить туди-сюди по гравійній дорозі без взуття
показать весь комментарий
18.05.2025 09:19
Подумав тут про Донбас, етнічних росіян і інші етнічні меншини, ненависть до російськомовних співгромадян, навіть до військових і призиви до розправи які тут перевершують всі інші думки... І це при такому поширенні тієї ж російської мови у побуті...
І згадав, що Вавілонську вежу. Коли Бог побачив що люди можуть досягти до нього він позбавив ії спільної мови, а разом з цим і їх сили.
Це я про майбутне України...
показать весь комментарий
18.05.2025 09:56
Тобто спільною мовою України ви вважаєте російську?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:57
Спочатку дали виїхати, а тепер завели справу. А якщо спробувати колись зробити навпаки.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:39
Страница 2 из 2
 
 