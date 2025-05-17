В отношении украинской блогерши Алхим открыто производство по статье о государственной измене, - Нацполиция
Нацполиция проводит досудебное расследование в отношении известной украинской блогерши Анны Алхим, в частности - по статье Уголовного кодекса о государственной измене.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщили в полиции.
Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по статьям УКУ:
- ст. 161 - нарушение равноправия граждан;
- ст. 346 - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля;
- ст. 111 - государственная измена.
Кроме того, накануне Алхим намекнула на возможный обыск правоохранителями в своем телеграм-канале.
Напомним, 16 мая народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа заявила, что Нацполиция открыла уголовное производство в отношении Алхим о разжигании национальной вражды.
По ее словам, она подала депутатское обращение в СБУ и полицию с просьбой дать правовую оценку высказываниям блогера.
Пипа напомнила читателям, что Алхим ранее называла российского диктатора Путина "красавчиком" и продолжает записывать ролики под российскую музыку.
Что предшествовало?
Блогерша Анна Алхим (настоящие имя и фамилия - Анна Буряченко, в девичестве - Алхимова) неоднократно оказывалась в центре скандалов. Она родом из города Терновка, что в Днепропетровской области.
Последний скандал с Алхим разгорелся в мае 2025 года после видео в соцсетях, на котором блогерша на публичном мероприятии закатывает глаза на просьбу спеть песню на украинском.
Тогда в ее адрес в соцсетях появилась волна критики и блогеру припомнили ее предыдущие скандалы.
В частности активист Сергей Стерненко писал, что "Алхим должен сесть за глорификацию агрессора".
Среди тех, кто раскритиковал позицию Алхим, была другая украинская блогерша Елена Мандзюк. Впоследствии она стала получать угрозы убийством - об этом она рассказала в подкасте hromadske.
Другие скандалы с Алхим
В августе 2023 года Алхим публиковала "мем", где жителей западных областей Украины называли "заводом дебилов" - так она отреагировала якобы на замечания относительно русского языка.
Блогершу также обвиняли в корректировке ракетного удара по больнице в Днепре 26 мая 2023 года. За день до трагедии она разместила сторис в Instagram, в котором сообщила, что местные госпитали переполнены ранеными военными.
Алхим указала номера больниц и призвала местных жителей помочь военным продуктами или одеждой. На следующий день Россия нанесла удар по больнице в Днепре.
цю розмальовану зрадницю ?
Причина очевидна , бо самі схожі на неі !!
з цими нелюдами !!
побачив ворога - вбий!
а з кого починати і на кому закінчувати то пусті балачки
Это примерно как менять ковер на стене, когда течет крыша. Станет теплее, да. Но дом рухнет.
Мені на неї насрати, як і на тисячі інших недорозвинених бойлерів з їхніми движами.
Менв не подобається що ми теж перетворюємось на тоталітарну державу а поліція починає виконувати функції політичної охранки типу гестапо.
Папік, прометушиться!!?? Бо з неї, досить, насосалася, вона того лайна, аж губи поопухали…
Хто цю ботоксну ***** дивиться і що вона такого цікавого може росказати?
На фото какое-то чудовище с наколками то ли с зоны, то ли с парижской палаты мер и весов.
Если кто предлагает запретить, посадить, не пущать - он типичный глупый совок с комплексом лечения поноса затыканием задницы. Зритель который такое смотрит - в принципе ориентирован на такое, это проблема его воспитания родителями и обществом. Ну закроете вы эту курицу русскоязычную - он будет смотреть Слово Пацана, Моргенштерна, и так далее и тому подобное, найдет что посмотреть. Вся эта борьба с ветряными мельницами закончится выколупыванием с клавиатуры букв "Z", "V", "O", потому что ими пользуются русские.
Більше можна було нічого в статті і не писати . Алхім-Буряченко Таку фамілію ніякими татушками не перебʼєш З такою фамілією вона взагалі повинна рачки лазити від багатотонного комплекса меншовартості, який давить їй на спинний мозок Цікаво, шо про це скаже її кацапська аудиторія .
І згадав, що Вавілонську вежу. Коли Бог побачив що люди можуть досягти до нього він позбавив ії спільної мови, а разом з цим і їх сили.
Це я про майбутне України...