В отношении украинской блогерши Алхим открыто производство по статье о государственной измене, - Нацполиция

Нацполиция проводит досудебное расследование в отношении известной украинской блогерши Анны Алхим, в частности - по статье Уголовного кодекса о государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщили в полиции.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по статьям УКУ:

ст. 161 - нарушение равноправия граждан;

ст. 346 - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля;

ст. 111 - государственная измена.

Кроме того, накануне Алхим намекнула на возможный обыск правоохранителями в своем телеграм-канале.

Напомним, 16 мая народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа заявила, что Нацполиция открыла уголовное производство в отношении Алхим о разжигании национальной вражды.

По ее словам, она подала депутатское обращение в СБУ и полицию с просьбой дать правовую оценку высказываниям блогера.

Пипа напомнила читателям, что Алхим ранее называла российского диктатора Путина "красавчиком" и продолжает записывать ролики под российскую музыку.

Что предшествовало?

Блогерша Анна Алхим (настоящие имя и фамилия - Анна Буряченко, в девичестве - Алхимова) неоднократно оказывалась в центре скандалов. Она родом из города Терновка, что в Днепропетровской области.

Последний скандал с Алхим разгорелся в мае 2025 года после видео в соцсетях, на котором блогерша на публичном мероприятии закатывает глаза на просьбу спеть песню на украинском.

Тогда в ее адрес в соцсетях появилась волна критики и блогеру припомнили ее предыдущие скандалы.

В частности активист Сергей Стерненко писал, что "Алхим должен сесть за глорификацию агрессора".

Среди тех, кто раскритиковал позицию Алхим, была другая украинская блогерша Елена Мандзюк. Впоследствии она стала получать угрозы убийством - об этом она рассказала в подкасте hromadske.

Другие скандалы с Алхим

В августе 2023 года Алхим публиковала "мем", где жителей западных областей Украины называли "заводом дебилов" - так она отреагировала якобы на замечания относительно русского языка.

Блогершу также обвиняли в корректировке ракетного удара по больнице в Днепре 26 мая 2023 года. За день до трагедии она разместила сторис в Instagram, в котором сообщила, что местные госпитали переполнены ранеными военными.

Алхим указала номера больниц и призвала местных жителей помочь военным продуктами или одеждой. На следующий день Россия нанесла удар по больнице в Днепре.

