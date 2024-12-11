"Блогер" из Черновцов получила 5 лет заключения за разглашение данных о ВСУ, - СБУ. ФОТО

Суд Черновцов вынес приговор женщине, которая осуществляла информационно-подрывную деятельность в пользу врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления СБ Украины в Черновицкой области.

Как отмечается, жительница Черновцов, которая снимала провокационные видео и раскрывала точные локации украинских военных в соцсетях, получила 5 лет лишения свободы. Суд признал ее виновной в распространении информации о ВСУ. В частности, во время одного из своих стримов она озвучила точную локацию расположения украинских военных, что могло привести к опасности для их жизни.

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По материалам Службы безопасности Украины, женщина была осуждена по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о расположении и перемещении ВСУ. Согласно решению суда, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Мероприятия по разоблачению ее преступной деятельности были проведены сотрудниками СБУ в Черновицкой области вместе с Национальной полицией под руководством областной прокуратуры.

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