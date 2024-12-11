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Новости Фото Война
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"Блогер" из Черновцов получила 5 лет заключения за разглашение данных о ВСУ, - СБУ. ФОТО

Суд Черновцов вынес приговор женщине, которая осуществляла информационно-подрывную деятельность в пользу врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба управления СБ Украины в Черновицкой области.

Как отмечается, жительница Черновцов, которая снимала провокационные видео и раскрывала точные локации украинских военных в соцсетях, получила 5 лет лишения свободы. Суд признал ее виновной в распространении информации о ВСУ. В частности, во время одного из своих стримов она озвучила точную локацию расположения украинских военных, что могло привести к опасности для их жизни.

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По материалам Службы безопасности Украины, женщина была осуждена по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о расположении и перемещении ВСУ. Согласно решению суда, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Мероприятия по разоблачению ее преступной деятельности были проведены сотрудниками СБУ в Черновицкой области вместе с Национальной полицией под руководством областной прокуратуры.

На зображенні може бути: одна або кілька осіб

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Автор: 

СБУ (19882) суд (25091) блогер (218) Черновицкая область (29)


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Топ комментарии
+11
А Арахамія з Подоляком, які в березні 2022 розмістили селфі на Яворівському полігоні та "спалили" розташування наших військових і туди прилетіло від москалоти та загинуло багато наших хлопців та знищена техніка. Вони вже затримані? Під судом? Ні? Тому що так і було задумано? Зрадники на волі, один очолює фракцію слуг, другий радник найвеличнішого Боневтіка, обидва зробили антидержавний злочин та гуляють собі вольним вєтром і до них жодних питань у наших "органов"... Отака ЗЕлена справедливість для мудрова наріда ...
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11.12.2024 15:25
+9
а баканов за зраду та хабарництво
отримав державний автомобіль з авто державної охорони з охоронниками-ухилянтами
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11.12.2024 15:12
+8
Так може казати розумна людина але не блогерка.
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11.12.2024 14:58
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Так главный ТЦКшник уже ж сказаль, что нету у них там вийськовых. Они все гражданские там
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11.12.2024 14:51 Ответить
кацапчики активізувалися
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11.12.2024 15:18 Ответить
свинорилі.
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11.12.2024 15:46 Ответить
Зараз мабуть вона каже сама собі, - язик мій - ворог мій.
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11.12.2024 14:56 Ответить
Так може казати розумна людина але не блогерка.
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11.12.2024 14:58 Ответить
Тварюка…
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11.12.2024 15:02 Ответить
Тільки саджати . Добре, що не розстріляти.
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11.12.2024 15:18 Ответить
Посилання в тексті новини від пресслужби СБУ веде на сторінку апеляційної палати ВАКС.

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11.12.2024 15:05 Ответить
Блогерке пять лет,а продавцам яиц по 150 и производителям бракованных мин премии и медальки.
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11.12.2024 15:06 Ответить
блогерка - це діагноз
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11.12.2024 15:09 Ответить
а баканов за зраду та хабарництво
отримав державний автомобіль з авто державної охорони з охоронниками-ухилянтами
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11.12.2024 15:12 Ответить
Під час війни,5 років?
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11.12.2024 15:20 Ответить
А Арахамія з Подоляком, які в березні 2022 розмістили селфі на Яворівському полігоні та "спалили" розташування наших військових і туди прилетіло від москалоти та загинуло багато наших хлопців та знищена техніка. Вони вже затримані? Під судом? Ні? Тому що так і було задумано? Зрадники на волі, один очолює фракцію слуг, другий радник найвеличнішого Боневтіка, обидва зробили антидержавний злочин та гуляють собі вольним вєтром і до них жодних питань у наших "органов"... Отака ЗЕлена справедливість для мудрова наріда ...
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11.12.2024 15:25 Ответить
Генералы не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии столкновения, - комбат "Вовків Да Вінчі" Филимонов о Покровском направлении Источник: https://censor.net/ru/n3524379
Почитать коменты. Можно десяток дел нарыть о осуществлении информационно-подрывную деятельности в пользу врага. Источник: https://censor.net/ru/p3524550
Вот только фоток там нет. Легко срок не впаять
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11.12.2024 15:38 Ответить
 
 